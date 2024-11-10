Keribar’ın renkli dünyasına yolculuk

İstanbul Modern, Türkiye’de fotoğraf tarihinin ustalarına odaklanan sergilerine “İzzet Keribar: Renklerin Yolculuğu” ile devam ediyor. Sanatçının 1950’lere uzanan çalışmalarından geniş bir seçkinin yer aldığı serginin sponsorluğunu Burgan Bank üstleniyor. Sergi, 25 Mayıs 2025’e kadar İstanbul Modern’de görülebilir.
20. yılını geride bırakmaya hazırlanan İstanbul Modern’in fotoğraf galerisinde izleyiciyle buluşan “İzzet Keribar: Renklerin Yolculuğu” sergisi, sanatçının Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerine yaptığı seyahatlerde çektiği fotoğraflardan oluşuyor. İzleyicileri farklı zaman ve mekânlarda renkli bir yolculuğa davet eden sergide, sanatçının fotoğrafa başlangıcına referans veren İstanbul ve Güney Kore fotoğrafları başta olmak üzere, 1980’lerde fotoğrafa dönüşünden itibaren günümüze kadar uzanan çalışmaları da Türkiye’de ilk kez bir müze çatısı altında bir araya geliyor. Sergi; renk, ışık, doku ve grafik unsurlar gibi biçimsel ögeleri öne çıkarırken, sanatçının yıllar içindeki değişen tarzını da gözler önüne seriyor.
İzzet Keribar’ın objektifinden dünyaya renkli bir bakış
İzzet Keribar, “Kariyerimin en anlamlı ve heyecan verici dönemlerinden birini yaşıyorum” diyor. Keribar, “1 milyon 500 bin fotoğraf arasından yaptığımız bu özel seçki, sanat hayatımın farklı evrelerini simgeliyor. Her bir fotoğraf; anları, coğrafyaları, renkleri, duyguları ve farklı kültürel bağlamları bir araya getiriyor. Sergi, Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiğim seyahatler sırasında çektiğim, özellikle renk, ışık, şekil, doku ve kompozisyon gibi biçimsel özellikleriyle öne çıkan fotoğrafları içeriyor” ifadelerini kullanıyor.