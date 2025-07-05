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Ketebe'de yüzde 50 indirim fırsatı

Ketebe'de yüzde 50 indirim fırsatı

Nisa Nur Çavuşoğlu
Nisa Nur Çavuşoğlu
08:305/07/2025, السبت
G: 3/07/2025, الخميس
Yeni Şafak
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Ketebe çocuk ve ketebe genç kitaplarında %50 indirim kampanyası
Ketebe çocuk ve ketebe genç kitaplarında %50 indirim kampanyası

Zengin kütüphanesiyle okurlarına hizmet veren Ketebe Yayınevi, 5-6 Temmuz tarihlerinde ketebe.com’da ketebe çocuk ve ketebe genç kitaplarında yüzde 50 indirim kampanyası başlatıyor. Okurların yapacağı 3000 TL ve üzeri alışverişlerde yeni üretilen özel çanta hediye edilecek.

Kütüphanesinde birbirinden zengin kitapları ile okurlarıyla buluşan Ketebe Yayınevi, Ketebe Çocuk ve Ketebe Genç bölümleriyle de okurlarına zengin içerikli eserler sunmaya devam ediyor.

Ketebe'de yüzde 50 indirim

Ketebe.com’u ziyaret eden okurlar ketebe çocuk ve ketebe genç kitaplarında %50 indirim kampanyası ile karşılacak. Üstelik 3000 TL üzeri alışverişlerde Keteb'nin yeni ürünlerinden olan Okur-yazar çanta hediye edilecek.

Hz. Muhammed’in (sav) asil karakterini keşfetmeye hazır mısınız?

Bir çocuğun masum soruları ve sevgi dolu sözleriyle sevgili Peygamberimiz'i anlatan kıymetli bir eser daha Ketebe'de.

Jenny Molendyk Divleli’nin En Sevgili’ye Kalpten Bir Mektup kitabı

Jenny Molendyk Divleli’nin gerçek bir olaydan ilham alarak yazdığı ve Rumeysa Abiş’in eşsiz resimleriyle süslediği En Sevgili’ye Kalpten Bir Mektup kitabı Türkçe ve İngilizce olarak merak ve hayal gücünü buluşturan sıcacık bir hikâye ile çocuklarla buluşuyor.

Ketebe Çocuk artık hep yanınızda

Ketebe Çocuk, çocuklar için yeni projeler geliştirmeye devam ediyor. Ketebe Çocuk Mobil Uygulama’da güvenilir ve temiz içerikle çocuklar ön planda tutuluyor. Ketebe Çocuk etiketiyle raflardaki yerini alan yerli kitapların profesyonel isimler tarafından seslendirildiği uygulama, okuma ve eğitici oyun deneyimleri de sunuyor. Çocukların dinleme becerilerini geliştirmelerine ve hikâyelerin içine derinlemesine dalmalarına olanak sağlayan Ketebe Çocuk Mobil Uygulama, Google Play ve App Store üzerinden indirilebiliyor.




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