Kim demiş karpuz kabuğu yenmez diye

Dünya farklı lezzetlerin keşfine yol alıyor. Damak tadı gelişiyor ve deneyimlerimiz artıyor. Kıtalar arası gıda akışı var, bilmediğimiz, deneyimlemediğimiz onlarca tat hayatımıza giriyor. Anadolu kültür kökleri ve tarihi itibariyle çok zengin bir mutfağa sahip. Zamanın etkisiyle unutulmuş nice tarif, hem lezzet, hem de besin değeri açısından bugünün yaygın kültürüne harika alternatifler sunuyor. Bunlardan biri de kabuklar. Anadolu halkı, çok eski bir şifa bilinciyle, hem de tutumlu olmaya dair hafızasıyla meyve sebze kabuklarını işlemiş ve lezzetli yemeklere dönüştürmüşlerdir. Kavun ve salatalık, yüzyıllar önce, yerel mutfaklarda kabukları da ayrıca kurutularak tüketilen bitkilerdir. Bu kabuklar nohut ve et ilave edilerek sıcak yemeklere dönüştürülürler. Günümüzde gastronomi uzmanları, kabuk lezzetlerini yeniden yorumluyor ve yepyeni tatları da ekliyorlar. Bugün “bütün vitamini kabuğunda” sözünü de hatırlayarak, besin değeri açısından oldukça zengin yaz meyvelerinden birinin kabukları kullanılarak yapılan bu hoş tariflere bir bakalım istiyorum. Özellikle karpuzda kalmak ve gerçekten lezzetli ve besin değeri yüksek bir alternatif olduğu için karpuza odaklanmak istedim. Sofralarınız bereketli, günleriniz sağlıklı ve huzurlu olsun. İyi pazarlar dilerim.

REKLAM

Karpuz Kabuğu Şekerlemesi

Karpuz Kabuğu Şekerlemesi

MALZEMELER

Yarım karpuzun kabuğu

1 su bardağı şeker

2 su bardağı su

3-4 karanfil

Bir dilim limon

YAPILIŞI

Karpuz kabuğunun yeşil kısımlarını ince ince kazıyalım ya da soyalım. Pembe kısımlarını da alarak sadece beyaz kısmının kalmasını sağlayalım. Soyup hazırladığımız kabuğun beyaz kısımlarını bir parmak kalınlığında doğrayalım. Su ve şekeri kaynatalım, kaynadığında bir tatlı kaşığı limon suyu ekleyip şerbet yapalım. Koyulaşan şerbete karpuz kabuklarını ilave edelim. Ortalama 5-6 dakika, kabuklar yarı saydam bir hale gelene kadar pişirelim. Fırınımızı 70 derecede ısıtıp 50 dereceye düşürelim. Fırın ızgarasının üzerine pişirme kağıdı serelim, karpuz kabuklarını dizelim. İstersek üzerine toz şeker veya hafifçe karanfil tozu serpelim. Fanlı çalışan önceden ısıttığımız fırında ara ara kapağını açıp buharı çıkararak şekerlemelerimizi kurutalım. Fırından çıkarıp birkaç saat soğutalım. Afiyet olsun.

REKLAM

Karpuz Kabuğu Salatası

MALZEMELER

Bir dilim karpuz kabuğu

Bir avokado

Bir kapya biber

Bir avuç dereotu

Bir fincan zeytinyağı

Bir limon

Bir fiske tuz

YAPILIŞI

Karpuz kabuklarının yeşil ve pembe kısımlarını kazıyalım. Kibrit çöpü kalınlığında doğrayalım. Avokadoyu doğrayalım. Kapya biberi doğrayalım. Dereotunu doğrayalım. Zeytinyağı, limon suyu ve tuzu iyice karıştıralım. Bütün malzemeyi harmanlayıp salata sosunu ilave edelim. Afiyet olsun.

Karpuz Kabuğu Turşusu

MALZEMELER

Bir karpuzun kabuğu

REKLAM

Bir kahve fincanı tuz

1 litre su

Bir kase buz

Bir fincan bal

1 çay bardağı sirke

1 su bardağı su

1 kaç tane bütün karanfil

1 çubuk tarçın

1 limon

YAPILIŞI

Karpuz kabuklarını istediğimiz boyutlarda doğrayalım. Tuzlu su hazırlayalım ve buzları içine atalım. Hazırladığımız buzlu tuzlu suya karpuz kabuklarını ilave edip yaklaşık 4 saat bekletelim. Bal, sirke, tuz ve bir su bardağı suyu karıştıralım, ocağa koyup bir taşım kaynatalım. Karpuz kabuklarını tuzlu sudan çıkartıp yıkayalım ve duru suda 5 dakika pişirelim. Hafifçe yumuşayan karpuz kabuklarını hazırladığımız bir kavanoza yerleştirelim, aralarına dilimlenmiş limonlar ekleyelim. Üzerine kaynattığımız sirkeli sıcak suyu ilave edelim. En üste bir pamuklu beze sardığımız karanfil ve tarçını yerleştirip kavanozu kapatalım. Hiçbir hava boşluğunun kalmamasına özen gösterelim. 15 gün sonra servise hazırdır. Afiyet olsun.

REKLAM