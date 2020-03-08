Hayat Kırım kardeş mutfağımız
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Kırım kardeş mutfağımız

Bugün hala bir çok yerleşim yerinin adı Türkçe olan güzel Kırım’dan sürgünle gelen, savaş sırasında tahliye edilen Tatar Türkleri, Anadolu’nun farklı şehirlerinde, büyük Anadolu ebrusuna renk katıyorlar. Bu hafta Kırım mutfağından çok tanıdık tatlara yolculuk yapacağız.

Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
Kırımlılar halen Anadolu’nun dört bir köşesinde Tatar ve Kıpçak kültürünü muhafaza ediyorlar.
Kırımlılar halen Anadolu’nun dört bir köşesinde Tatar ve Kıpçak kültürünü muhafaza ediyorlar.

Karadeniz’in hemen kuzeyinde, ülkemizin başına konmak üzere bir taç gibi duran ata toprağı Kırım’ın ilhakının 6.yılını yaşıyoruz. Kimmer ve İskitlere dayanan eski tarihi, stratejik konumu ve doğal güzellikleriyle hem sanat, edebiyat dünyasının, hem halk türkülerinin, hem de siyasal anlaşmaların mekanı olmuş. İkinci Dünya Savaşı sonrasında barış görüşmeleri, Kırım topraklarında, Yalta’da yapılmış. Bugün hala bir çok yerleşim yerinin adı Türkçe olan güzel Kırım’dan sürgünle gelen, savaş sırasında tahliye edilen Tatar Türkleri, Anadolu’nun farklı şehirlerinde, büyük Anadolu ebrusuna renk katıyorlar. Fakat, ne 1944 Sovyet soykırımı ve sürgününden sağ çıkabilenler, ne de Rus saldırganlığı sonucunda vatanlarından ayrılmak zorunda bırakılanlar, güzel Kırım’la bağlarını koparamadı. Halen Anadolu’nun dört bir köşesinde yemekleri, dilleri, adetleriyle Tatar ve Kıpçak kültürünü muhafaza ediyorlar.

Tarih boyunca, kem gözlerden uzak kalmamış, huzur içinde bırakılmamış Kırım’ın son ilhakı 6 sene önce gerçekleşti. Tatarların, Kıpçakların anavatanı, bizim de kardeşlerimizin vatanıdır. Bu hafta, kardeş Kırım Mutfağından bir kaç lezzet paylaşalım istiyorum. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

Alişke Çorbası

MALZEMELER

- 50 gram dana kıyma

- Bir adet kuru soğan

- Bir adet patates

- Bir çay bardağı un

- Bir yemek kaşığı salça

- Bir yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Kıymayı kavuralım. Soğanı kuş gözü doğrayalım. Bir tencerede yağı eritelim, soğanı kavuralım. Patatesi küp küp doğrayalım,ilave edelim. Salçayı ılık su ile karıştıralım,tuz ilave edelim. Bir taşım kaynatalım. Ayrı bir yerde un ve su ile yapışkan bir hamur hazırlayalım. Kaynayan çorbaya, bir çay kaşığı yardımıyla parça parça atıp pişirelim. Afiyet olsun.

Torta

MALZEMELER

- Bir kase yoğurt

- 3 su bardağı kaymak

- 4 yumurta

- Bir çay kaşığı tuz

- Yarım su bardağı un

- Bir çay bardağı süt

YAPILIŞI

Bir tencereye yoğurdu koyalım ve karıştırarak bir taşım kaynatalım. Üzerine kaymağı ilave edelim ve tekrar kaynatalım. Un ve soğuk sütü karıştıralım. Yavaş yavaş kaymaklı yoğurda ilave edelim. Tuz ekleyelim. Yumurtaları kıralım. Kenarlarında yağ birikene kadar pişirelim. Afiyet olsun.

*Bu yemek geleneksel olarak, yanında mısır unu ya da buğday ile yapılmış pasta (Kafkasya, Balkanlar ve Kırım’da kullanılan mısır unu lapası) ve ayranla servise alınıyor.

Kızdırmış (Tatar Çiğ Böreği)

MALZEMELER

- 2 yumurta

- Bir su bardağı süt

- Bir fincan zeytinyağı

- Bir yemek kaşığı tereyağı

- Bir çay kaşığı tuz

- Bir su bardağı kefir

- Aldığı kadar un

- Bir çay kaşığı karbonat

- Kızartmak için sıvıyağ

YAPILIŞI

Yumurta, süt, kefir, tereyağı, zeytinyağı, tuz, karbonat ve unla bir hamur yoğuralım, dinlendirelim. Mantı hamuruna yakın bu hamuru bezelere ayıralım. Oklava yardımıyla açalım. Bir yemek tabağı çapında keselim. Çimdikleyerek kenarlarında ve ortasında minik delikler açalım. Kızgın yağda kızartalım. Afiyet olsun.

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