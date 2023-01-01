Kış hazırlığı için lezzetli tarifler

Bir kış öncesinde evlerde yine hummalı hazırlıklar var. Kimi kurutuyor, kimi donduruyor, herkes erzaklarını hazırlıyor. Bin yıllardır süregelen kış hazırlıkları içinde sirkeler, marmelatlar, reçeller, salçalar da var. Elbette çağımızda, taze sebze meyveye erişim eskiye oranla daha fazla. Ama hepimiz biliyoruz ki her şeyin lezzeti mevsiminde. Rabbimiz her mevsimde, bizi daha sağlıklı kılacak sebze meyveyi yaratıp ikram etmiş.

Aslında kışın kış sebzesi tüketmek çok daha sağlıklı. Çünkü kış sebzelerinde, bizi soğuktan korumaya yardımcı olacak besin ögeleri var. Yine de salçasız, pekmezsiz olamayız. Dünyanın dört bir yanında yazdan kışa geçerken, sonbaharda çeşit çeşit soslar yapılıyor. Kimi zaman yemeğe ilave ettiğimiz, kimi zaman kahvaltıda tükettiğimiz bu soslar başlı başına bir sanat eseri. En çok bildiğimiz de salça. Domates gibi biberden yaptığımız salçaların da bugün sarımsak, soğan ve baharatlarla lezzetlendirilmiş kışlık formları var. Ekmeğe sürdüğümüz, pastırmayı yaparken kullandığımız çemen ise kültürümüzdeki en eski soslardan biri. Sadece bizde değil Hindistan’dan Mısır’a, eski uygarlıklarda askerlere cesaret vereceği inancıyla yedirilen çemen otunun turşularda, yemeklerde de baskın aromasıyla özel bir lezzet kattığı gerçek. Keskin kokusunu hesaba katarak denemenizi öneririm. Domates ve çemen gibi patlıcan da sos yapımında sık kullanılan bir malzeme. Türk mutfağındaki birçok meze de artık yemeklerde ve kahvaltıda kullanılır hale geldi ve çok da yakışır oldular. Örneğin humus, hibeş, fava, pankeklerin, patates kızartmalarının, tortillaların içinde, üzerinde harika ikililere dönüşüyor. Bugün, adetimiz olduğu üzere gidip geniş kültür coğrafyamızın lezzetli soslarından tarifler seçelim ve hanemizde farklı tatlar deneyelim, eski tatları hatırlayalım. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.