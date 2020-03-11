KKTC’ye de sıçradı

Doç. Dr. Oytun Erbaş’tan çarpıcı koronavirüs açıklaması: Maske virüs üretir

Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüsün gen farkından dolayı Türkiye'de salgına neden olmayacağını söyledi. Maske takmanın hastalığı engellemeyeceği hatta nemden dolayı daha fazla yakalanma riskine sahip olunacağını ifade eden Doç. Dr. Erbaş, 'Maske takmaya gerek yok. Çünkü maske nemle ıslanıyor. Virüs üstünde daha çok birikir. Maske bırakın önlemeyi hasta olmayı bile kolaylaştırabilir. ' diye konuştu.