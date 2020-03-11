Hayat KKTCye de sıçradı
GENEL SAĞLIK

KKTC’ye de sıçradı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya’dan gelen 65 yaşındaki bir kadın turistte Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.

Talha Menteş Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Pilli, Almanya’nın Balingen şehrinden pazar akşamı gelen 30 kişilik turist kafilesinin özel servisle Gazimağusa’daki bir otele götürüldüğünü ifade etti. Kafiledeki Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 65 yaşındaki kadın turistte koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Pilli, kafilenin bulunduğu Gazimağusa’daki otelin de karantinaya alındığını bildirdi. Başbakan Ersin Tatar, “Milli Eğitim Bakanlığından onaylı tüm okullar, kreş ve üniversiteler dahil olmak üzere, 15 Mart Pazar gününe kadar tatil ilan edilmiştir” dedi.”

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