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Koronavirüs olmaktan korkan anne hastaneye gitmeyince bebeğini karnında kaybetti

Koronavirüs ile mücadelede normalleşme başlamışken, pandemi sürecinde yaşanan detaylar da ortaya çıkıyor. Virüs kapma korkusu ile hastaneye gitmekten çekinen bir gebenin bebeğini karnındayken kaybettiğini söyleyen İstanbul Medipol Üniversitesi’nden Dr. Asiye Kocatürk, ebelerin de bu süreçte koronavirüslü anne ve bebeğe müdahale eden ilk kişiler olarak mücadele ettiğini anlattı.

Fatma Çelik Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezaryenle alınan hemşire Dilek Akçabelen’in hayatını kaybetmesi tüm Türkiye’yi yasa boğarken, hamilelerin alması gereken önlemleri akıllara getiridi. Pandemi süreci bitene kadar gebelerin rutin kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini söyleyen İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Dr. Asiye Kocatürk, koronavirüs kapma korkusu ile hastaneye gitmeyen bir gebenin bebeğini karnındayken kaybettiğini anlattı.

Koronavirüslü anneyi doğurttular

Yeni Şafak’ın Instagram üzerinden gerçekleştirdiği Karantina Sohbetleri’ne konuk olan Kocatürk, pandemi sürecinde ebelerin vermiş olduğu mücadeleye dikkat çekti. Türkiye’de 56 bin ebenin bulunduğunu ifade eden Kocatürk, “Ebeler her zaman hemşirelerle beraber anıldı. Fakat bu süreçte ebelerimiz hemşirelerle beraber omuz omuza görev aldı. Hiçbir gebe arkadaşımız ‘Ben gebeyim acilde, yoğun bakımda çalışmam’ demedi. Bizim meslekte koruyucu hizmletler hep ön plandadır. Meslektaşlarımız kriz yönetmeyi çok iyi bilirler. Bu yüzden hemen organize oldular. Acil olmayan ameliyatlar, poliklinik randevuları iptal edilerken ebeler doğum yaptırmaya devam etti. Yeri geldi koronavirüslü bir anneyi doğurttular yeri geldi virüslü bir bebekle ilgilendiler. Bu süreçte onların verdiği emekleri de görmeliyiz” açıklamasını yaptı.

Dr. Asiye Kocatürk, editörümüz Fatma Çelik'in sorularını yanıtladı.

Gebeler virüs taşıdığını sakladı

Hemşirelerin karşısındakinin kovid taşıdığını bilerek müdahale ettiğini ama doğuma gelen bir gebede virüs olup olmadığı bilinmeden müdahale edildiğini söyleyen Kocatürk, “Doğuma girerken gebelere soruluyor virüs var mı yok mu diye. Gebe yok diyor ama doğum sonrası yapılan testlerde koronavirüs taşıdığı ortaya çıkıyor. Anne çocuğundan ayrı kalma korkusuyla bunu sakladı. Çalışanlar da haliyle panik içinde. Ebeler, bu süreçte de çok çalıştı. Evinde yalnız olan annelerle görüntü konuşarak moral verdiler. ‘Ne var sonunda ölüm mü var?’ diyorlar ya evet, sonunda ölüm var. Ölümle burun çalışan sağlık çalışanları arasında ebeler de var. Hatta ön saflardalar” şeklinde konuştu.

Kocatürk'ün verdiği bilgilerin tamamını Instagram hesabımızdaki videodan izleyebilirsiniz.

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📌Pandemi sürecinde hastaneye gitmeye korkan anne bebeğini karnında kaybetti Gebeler, koronavirüse karşı korunmak için ne yapmalı, nasıl tedbirler almalı, kontrollerini yaptırmalı mı? Hepsi ve daha fazlasını İstanbul @medipolunv Ebelik Bölüm Başkanı Dr. Asiye Kocatürk editörümüz @fatcelik’e anlattı.

#EvdeKal (@yenisafak)'in paylaştığı bir gönderi ()

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