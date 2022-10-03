Kubrick’le Napolyon’u çekmek isterdim.

Birçok ödül alan kült filmlerin yönetmeni Stanley Kubrick sergisinin, Londra, Paris, New York, Madrid, Berlin, Seul gibi kentlerden sonra yeni durağı İstanbul Sinema Müzesi oldu. Serginin yeni durağı Tokyo olması planlanırken, Nulook yönetiminin uğraşları sonucu İstanbul Sinema Müzesi’ne getirildi. Sergiyi Türkiye ile buluşturan Nulook Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kültürel turizme bakışı ve sinemaya bakışı açısından bence çok değerli. Kubrick, sinema sanatı açısından herkes için bir şey ifade ediyor. Adamın tutkusuna saygı duyuyorsun. Bunlar hep kalıcı şeyler” dedi.

KADIN DÜŞMANI DEĞİLDİ

16 tane bitmiş, 3 tane de çekilmemiş filmi olan yönetmen, Napolyon Bonaparte için biyografik film çekmeyi planlıyordu. Bu konuda yapılmış tüm filmleri izledi, 100’e yakın kitap okuyup yıllarca Napolyon’un yaşadığı bölgeleri gezdi, ancak ömrü bu filmi çekmeye yetmedi. Birçok filminin de yapımcısı olan Jan Harlan, “Yaşıyor olsaydı onunla Napolyon’u çekmek isterdim. Kubrick, anlam ifade eden filmler yapmak istiyordu. Bu yüzden filmleri hâlâ izleniyor” dedi. Yönetmenin kızı Katharina Kubrick, bu serginin Türkiye’de olmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, “Ondan bahsederek anılarını canlı tutuyoruz, bir de onunla ilgili söylenen yanlışları düzeltmekle vakit harcıyoruz. Mesela kadın düşmanı olduğu söyleniyor. Üç kızı ve bir eşi var, kadınlarla çalışmaya bayılır” ifadelerini kullandı.

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