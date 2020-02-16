Kula’nın şekerli pidesi

Sıcak iklimi, sıcak insanlarıyla Türkiye’nin bir başka güzelliğidir Manisa. Uzun yıllar Soma’daki maden ocaklarıyla hafızamızda yer eden şehrin yer altı zenginliklerinden biri de kaynak sularıdır. Salihli, Emir ve Urganlı Kaplıcaları, Manisa’nın hoş havasında şifa sunarlar. Ege’deki bir çok şehir gibi antik dönem kalıntılarını barındıran şehirde, Mimar Sinan’ın eseri olarak bilinen Muradiye Camii de bulunuyor. Türkiye’nin en büyük tektonik çukurlarından biri olan Gediz Oluğu’nda ki Divlit Yanardağ’ı görülmeye değer bir başka doğal güzellik. Tıpkı Kapadokya’ daki gibi Manisa Kula’da da peri bacaları var. Spil Dağı, Bintepe Tümülüsleri, antik kentleri ve milli parklarıyla bir gezi rotasının uzun soluklu konağı Manisa da son günlerde depremle mücadele ediyor. Elazığ’a uğradıktan sonra Manisa’dan geçmemek olmazdı.

MESİR MACUNU EN BİLİNENİ

Türkiye’de hemen herkesin Soma kadar bildiği bir başka şey, mesir macunudur. Şehzadeler şehri olan Manisa’nın en çok bilinen bu şifalı lezzeti muhakkak hala en güzel haliyle orada yapılıyor. Yine yaz aylarının sevilen meyvesi Kırkağaç kavunu da Manisa’dan. Yöreye özgü sultaniye üzümü hem kuru, hem yaş haliyle aranan bir üzüm çeşidi. Yine bu değerli üzümlerden leziz pekmezler yapılıyor. Asma, bütün zenginliğiyle yörede bulunurken, Tokat yaprağı kadar aranan bir yaprak çeşidinin sultaniye üzümünden elde edilmemesi mümkün değil. Soma’nın asırlık tahin helvasını da anmadan geçmek olmaz. Bütün bunlar, internet üzerinden ulaşıp satın alabileceğimiz lezzetler. Manisa’mıza depremden uzak nice güzel günler dileyelim. Bir kaç Manisa lezzetini de mutfağımıza konuk edelim.

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Kula Şekerli Pidesi

MALZEMELER

500 gram un

2-2,5 su bardağı ılık su

Bir çay kaşığı tuz

400 gram çifte kavrulmuş tahin

400 gram şeker

YAPILIŞI

Un, su ve tuz ile, kulak memesi kıvamında bir hamur yoğuralım. Yarım saat dinlendirdiğimiz hamuru dört eşit parçaya bölelim. Her bir parçayı oklava yardımıyla yarım parmak kalınlığında açalım. Tahini sürüp toz şeker serpelim. Ardından rulo yapıp tekrar daire şekli verelim. Bir santimetre kalınlığında açıp üzerine tekrar tahin sürelim. 180 derecede ısıtılmış fırında 20- 25 dakika pişirelim. Afiyet olsun.

Alaşehir Kapaması

Alaşehir kapaması