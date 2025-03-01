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Külliye’de her gün bir etkinlik var

Külliye’de her gün bir etkinlik var

Nazife Bardak
04:001/03/2025, Cumartesi
G: 1/03/2025, Cumartesi
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ramazan ayında birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Beştepe Millet Sergi Salonu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi, Beştepe Millet Camii’nde Ramazan boyunca çocuk etkinliklerinden sergilere, konserlerden söyleşilere dolu dolu bir ay geçirilecek. Programın detayları ‘Külliye’de Ramazan’ adlı internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından haftalık olarak paylaşılacak. Etkinlikler bugünden itibaren başlayacak. Mescid-i Aksa İmam Hatibi, Şeyh İkrime Sabri Millet Kütüphanesi’nde konferans verecek. Ramazan ayı boyunca etkinliklerin yanı sıra Millet Camii’nde öğle namazı ve ikindi namazı öncesi ayet, hadis ve mukabele programları yapılacak. Teravih namazı öncesi ise yurt içi ve yurt dışından misafir hocalardan Kur’an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirilecek. Çocuklara yönelik çok sayıda etkinlik yapılacak.



#Ramazan
#Aktüel
#Toplum
#Hayat

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