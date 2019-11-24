Kültür toplumun manevi harcıdır

Hüseyin Yayman Ak Parti Hatay Milletvekili. Kendisiyle önceki dönem Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı görevindeyken tanıştık. Okumayı, yazmayı seven, kültür ve sanat dünyasında olup biteni yakından takip eden değerli bir isim. Bakanlıktan ayrıldıktan sonra kültür sanatla bağını hiç koparmadı. Bir ayağı Anadolu’da bir ayağı Ankara’da olan Yayman vakit buldukça İstanbul’un tarihi Yarımadası’nı ziyaret etmeye devam ediyor. Kendisiyle Arkeoloji Müzesi’nin bahçesinde buluşup kültür sanatın hem siyasi boyutunu hem de toplumdaki yerini konuştuk. Yayman Anadolu halkının artık eskisi gibi yol, köprü, hastane değil kendilerinden kültür merkezi, kütüphane talep ettiklerini belirtiyor ve Anadolu’da refah seviyesine paralel kültür sanata olan ilgi ve uyanışın da arttığını dile getiriyor. İstanbul’dan Anadolu’ya ve Ankara’nın siyasi havasına uzanan kültür sanat sohbetimize buyurun.

Toplum ve siyaset dünyasında kültür sanat ne anlama geliyor sizce?

Bir gün İngiltere Kraliçesi danışmanlarını toplar ve sorar: Sizce İngiltere nedir? Danışmanlarından her biri farklı cevap verir. Kimi “Büyük Britanya’dır” der, kimi “Üstünde güneş batmayan imparatorluk” der. Kimisi “Güç ve iktidardır” diye cevap verir. Herkesin cevabını dinleyen kraliçe sonunda kendi sorusuna şu cevabı verir: “Hayır, Hayır... İngiltere demek Shakespeare’dir”. Gerçekten de bir ülke için en büyük şey onun kültür sanatıdır. Biz eğer bugün Türkiye demek Ahmet Hamdi Tanpınar’dır, Neşet Ertaş’tır ya da Necip Fazıl’dır, Nazım Hikmet’tir, Aşık Veysel’dir diyemiyorsak bu bizim eksiğimizdir.

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Kültür sanat kimliği peki neden bu kadar önemli?

Şöyle bir örnek vereyim. Şehirleri, kasabaları gezerken ya da bir toplulukla bir araya geldiğimde insanlara sorarım: Aranızda Galatasaraylı kaç kişi var? Ya da Fenerbahçeliler elini kaldırsın? Derim. Birileri elini kaldırır. Sonra başka birileri kaldırır. Ama bu topluluklara: Peki aranızda Neşat Ertaş’ı sevenler ya da Aşık Veysel’i sevenler kimler dediğimde salonun tamamına yakını aynı anda elini kaldırır.

Bunun anlamı sizce nedir?

Çünkü kültür sanat bu toplumu bir arada tutan manevi bir harçtır. Bir tutkaldır. Bu yüzden kültür sanat bizim gibi toplumlar için siyasetten çok daha güçlüdür ve çok daha önemlidir.

AK Partiye yönelik en büyük eleştiri kültür sanat yönünde oluyor ama. Bunun sebebi sizce nedir?

10-15 yıl önce Anadolu’ya gittiğimizde insanlar bizden yol, köprü, okul, hastane isterdi. Bugün ise kültür merkezi, çocuklarını gönderecekleri kütüphaneler istiyorlar. Artık insanların zorunlu ihtiyaç olarak konser salonu ya da kütüphane istemeleri ve bunu bir eksiklik olarak görmeleri bence çok önemli. Nereden nereye geldiğimizi gösteriyor aslında.

Hüseyin Yayman ve Ayşe Olgun

HİZMET EKSİKLİĞİ SAYILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda özeleştiri yaptı. Bu özeleştiri parti içine nasıl yansıdı peki?

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Pozitif yansıyor. Başta bakanlarımız ve belediye başkanlarımız bir muhasebe yapıyor. Topluma çok önemli hizmetler yapabilirsiniz ama kütüphane, kültür merkezi, müze açmıyorsanız artık yaptığınız hizmet toplumda eksiklik olarak görülmeye başlandı. Bu yüzden belediyelerin, çeşitli kurumların yaptığı kültür sanat etkinliklerinin önemli olduğuna inanıyorum. Şehirlerimizin en gösterişli binalarının kütüphane, müze olması gerektiğini düşünüyorum.

Peki neden?

Artık insanlarımız sadece bedeni açlıklarının değil ruhsal açlıklarını doyurmanın peşindeler. Manevi olarak tatmin olmak istiyorlar.

KÜLTÜR SANAT SİYASETTEN ÇOK DAHA ETKİLİ

Son yıllarda özellikle Anadolu’da açılan müzeler dikkat çekiyor. Hüsamettin Koçan’ın Bayburt’taki köyünde açtığı Baksı Müzesi, Çanakkale’de açılan Troya Müzesi, Eskişehir’de Odunpazarı Müzesi, Hatay’da Mozaik Müzesi…vs. Anadolu’da sadece beklentiler değil güzel işler de oluyor diyebilir miyiz?

İnsanların refah düzeyi yükseldikçe beklentileri farklılaşıyor. Modernleşme süreçlerinin hızlanması ve gelenekselin dağılmasıyla beraber insanlar aidiyet istiyor. Bu aidiyat duygusu da artık kültür sanat üzerinden kuruluyor. Son yıllarda artan kitap kafeler buna işaret ediyor. Günlük yaşamın merkezi artık kütüphaneler, müzeler olmaya başladı. Buralarda buluşuyor insanlar. Özellikle 24 saat açık kütüphane talebi her şehirden geliyor.

Toplum üzerinde siyaset mi kültür mü etkili?

Kültür sanatın insanlar üzerinde siyasetten çok daha etkili olduğuna inanıyorum. Toplumda bu konuda bir uyanış var ve bu uyanışı iyi okumamız gerekiyor.

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KÜLTÜREL UYANIŞ BAŞLADI

Sık sık Anadolu’ya gidip gelen birisiniz. Gözlemlerinizi merak ediyorum. Mesela Hatay’da bu konuda nasıl bir değişiklik var?

Hatay’da en çok konuşulan konulardan biri geçtiğimiz yıl açılan Mozaik Müzesi. Hemşehrilerim, Dünya bu müzeyi görsün istiyorlar. Yemekleriyle meşhur olan bir şehir evet, bir liman şehri evet, bir ticaret şehri evet ama kendilerini medeniyetler şehri olarak tanıtmayı daha çok önemsiyorlar. Türkiye’nin refah seviyesi arttıkça bir kültürel uyanış da başladı diyebiliriz.

Cağaloğlu yeniden kültürel merkez olmalı

Bab-ı Ali

Mesela Cağaloğlu’nda bir kitap sokağı projesi vardı sizin de emeğiniz vardı diye ibliyorum?

O proje benim en büyük hayalim. Cağaloğlu’nun en azından bir sokağını bizim öğrencilik yıllarımızdaki gibi yeniden canlandırmak istedik.

Ne oldu peki o proje devam ediyor mu? Hayata geçirelek mi?

Bir kültür sanat sokağı yapmak istiyoruz. Yazarlar için ofisler, kitapevleri, kitap cafeler tasarladık. Eskiden olduğu gibi yazarlarımızın Cağaloğlu’nda kitabın ve tarihin içinde olmaları hayalimizdi. Cağaloğlu yeniden bir kültürel merkez ve bir buluşma merkezi olsun diye yola çıktık. Bugün Cağaloğlu’nda bir kültür sokağı kurma hayali iki yönden önemlidir. Birincisi Cağaloğlu’nu yeniden kültür sanatın merkezi yapmak ikincisi ise zamana tanıklık eden bu bölgeyi otellere mahkum etmemek gerekir. Bu güzel projeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Bakanlığı birlikte yürütüyordu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla epey mesafe alındı.

Kültür şurasının sonuçları ne oldu?