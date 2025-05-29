Kumar bağımlılığı beyaz perdede

Günümüzün en büyük problemlerinden sanal kumar bağımlılığını anlatan “Kumar: Gerçek Bir Bağımlılık Akıl Almazdır” filminin çekimleri bitti. Yapımcılığını Zeki Sincar, Adem Sincar ve İlknur Yıldırım’ın yaptığı filmde, Emir isimli gencin sanal kumara düşmesiyle başlayan aile dramı anlatılıyor. Hikayesini Aytaç Acar’ın yazdığı Kumar’ın yönetmenliğini Ali Ayyıldız üstlenirken, oyuncu kadrosunda Aytaç Acar, Halide Acar, Cem Özer, Metin Yıldız, Arzu Yanardağ, Elif Pelteci, Aykut Yıldırım, Şuayip Pelteci, Mesut Balkan ve Belma Memati yer alıyor. Gerçek hayattan esinlenen filmin eylül ayında vizyona girmesi planlanıyor.

Aytaç Acar

GRİPTEN KOLAY BULAŞIYOR

Çevresinde gördüğü insanlardan etkilenerek hikâyeyi kaleme aldığını söyleyen başrol oyuncusu Aytaç Acar, kumarı değil de kumar bağımlılığını anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Günümüzde kumarhanelerin herkesin cebinde gezdiğini belirten Acar, Yeni Şafak’a şöyle konuştu: “Bu hikâyeyi yazarken epeyce araştırdım. Ve bu kumar oynamanın 10’lu yaşlara kadar düştüğünü gördüm. Uzmanlarla görüştüğümde, uyuşturucu bağımlılığından daha çok tedavi gören kumar bağımlısı olduğunu söylüyorlar. Kumar bağımlılığı gripten daha kolay bulaşıyor. Yanınızda biri oynasın hemen bulaşıyor. Kazandık, kazanıyoruz diyerek hep kendilerini kandırıyorlar. Filmde de üstüne basa basa bunu veriyoruz. Filmi çok büyük sürpriz sonla bitirdik. Gerçekten o bağımlılığın akıl almaz olduğunu görecek herkes.”

Oynadığı rolden henüz çıkamadığını dile getiren Acar, “Kumar oynayan insan profesyonel bir yalancıdır, hırsızdır ve herkese zarar verir. Benim eşim, filmde de eşim rolünü oynadı, gerçekte de hamile, oynadığı karakter de. Filmde beni terk ediyor, hiç umursamıyorum. Bir daha oynamayacağım diyorum, oynuyorum. Bıraktım diyen bir insana inanmak çok zor. İkna kabiliyetleri de çok yüksek” dedi.

Halide Acar

FEDAKARLIKLARINIZ BOŞA GİDİYOR

Filmde kumarbazın hamile eşini oynayan Halide Acar, kadınların da kumar oynadığını belirterek şunları söyledi: “Benim komşularım vardı, ellerinden düşürmezdi. Oyun olarak mı görüyorlar, kolay para kazanmak mı bilmiyorum. Kumarbazın eşi olmak çok kötüydü. Yaptığın fedakarlıkların hepsi boşa gidiyor, güvenin sarsılıyor. Bir de hamilesin, çocuğunu bile bile böyle bir şey yapması dayanılmaz. Gerçek hayatta da bunu yaşayanlar var. Çocuğunu bile düşünmüyor, sadece kendini düşünüyor, bencil oluyorlar."

Zeki Sincar

Uyuşturucuyla mücadelenin aynısı yapılmalı

Günümüzün en büyük problemlerinden birini ele aldıklarını belirten filmin yapımcılarından Zeki Sincar, “Türkiye’de kumarla ilgili 30 yıl önce film yapılmıştı, ama sanal kumarın olumsuzluklarına anlatan ilk proje olacak bu film. Çok büyük bir illetle karşı karşıyayız. Günümüzde çocuklar da artık kumar oynuyor. Herkesin elinde telefon var ve sitelere girip oynayabiliyorlar. İnsanlar artık kumarı normalmiş gibi karşılıyor. Uyuşturucu mücadelesinin aynısı kumara karşı da yapılmalı. Biz de kendi çapımızda sinemayla bu duruma dikkat çekmek istedik” ifadelerini kullandı.







