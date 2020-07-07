Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Kuran kurslarında yeni dönem Yeni normal tedbirleri belli oldu
AKTÜEL

Kur'an-ı Kerim kurslarında pandemi sürecinde eğtiim nasıl olacak?

Kur’an kurslarında yeni dönem: Yeni normal tedbirleri belli oldu

Yatılı Kur’an kurslarında uygulanacak yeni normal tedbirleri belli oldu. Kurslarda, Kovid-19 ile mücadele kapsamında sorumlu bir personel olacak. Kurslarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kontrollü normalleşme hayatında yatılı Kur’an kurslarında alınacak önlemler yayınlanan rehberde şöyle sıralandı: Kovid-’dan sorumlu bir personel görevlendirilecek. Kur’an kursu eğitim faaliyetine başlamadan önce binanın genel temizliği su ve deterjanla yapılacak. Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları yer alacak.

Kuran kurslarında en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılacak. İçeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenecek. Yemekhane, derslik, çalışma salonları, mescit, kantin gibi toplu kullanım alanları bulunması durumunda kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenecek. Bina girişince ateş ölçümü yapılacak. Yeni katılan öğrenciler takip edilecek.

  • Öğrenciler gün boyu aynı sınıflarda ders görecek ve sınıf değişikliği yapılmayacak. Değişiklik zorunlu ise sınıfların her kullanım sonrası havalandırılıp temizlik ve dezenfeksiyonu yapılacak. Sesli okumalar (ezberlediği dersini veren öğrencilerin okumaları gibi) mümkünse online yapılacak.

Kur'an-ı Kerim'i ipek sayfalara yazdı
HAYAT
Kur'an-ı Kerim'i ipek sayfalara yazdı
Abone Ol Google News
Patlamaya ilişkin tutuklama kararı

Patlamaya ilişkin tutuklama kararı

​Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili yeni gelişme.
Türkiye insani felaketi önledi

Türkiye insani felaketi önledi

​İngiliz dergisinden Türkiye'ye Libya övgüsü.
Türkiye olmasaperişan oluruz

Türkiye olmasa
perişan oluruz

​Türkiye'den başka Türkmenlere yardım eden yok.
Tatile<br>giderseniz kovarım

Tatile
giderseniz kovarım

​Gurbetçilere Türkiye tehdidi savuran Alman belediye haddini aştı.
26 yıl<br>sonra su kuyruğu

26 yıl
sonra su kuyruğu

​DARK (İstanbul), Yıl: 2020, Tür: Dram, IMDB: 0,0.
Ligde kalma yolunda dev adım

Ligde kalma yolunda dev adım

Beşiktaş'ı 3-1 yenen Kayserispor 'ateş hattından' çıktı.
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

​Batı Karadeniz bölgesinde sağanak yağış bekleniyor.
Gecenin yıldızına<br>Twitter'dan teklif

Gecenin yıldızına
Twitter'dan teklif

​Sakatlığına rağmen maçın yıldızı oldu.
Vakalarda<br>azalma sürüyor

Vakalarda
azalma sürüyor

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saati açıkladı.
PKK'ya darbe

PKK'ya darbe

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Çanakkale'de korkutan yangın

Çanakkale'de korkutan yangın

Boğaz gemi trafiğine kapatıldı.
Vakalar rekor seviyede

Vakalar rekor seviyede

"​Ulusal çapta maske zorunluluğu kesinlikle getirmiyoruz."
Valilik açıkladı

Valilik açıkladı

Sakarya'daki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
İngiltere'den<br>Kaşıkçı hamlesi

İngiltere'den
Kaşıkçı hamlesi

Yirmi Arabistan vatandaşını yaptırım listesine aldı.
Sözünüzü yerine getirmek zorundasınız

Sözünüzü yerine getirmek zorundasınız

​Bakan Çavuşoğlu'ndan AB'ye sert vize serbestisi uyarısı.
Çocuklar kurtulmak <br>için yardım istiyor

Çocuklar kurtulmak
için yardım istiyor

​Mavi Balina ve Momo'dan sonra yeni tehlike: Mavi Bebek
İran'da iflasın ilanı

İran'da iflasın ilanı

Test kiti yetersizliği nedeniyle taramalar durduruldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.