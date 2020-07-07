Kur’an kurslarında yeni dönem: Yeni normal tedbirleri belli oldu

Kontrollü normalleşme hayatında yatılı Kur’an kurslarında alınacak önlemler yayınlanan rehberde şöyle sıralandı: Kovid-’dan sorumlu bir personel görevlendirilecek. Kur’an kursu eğitim faaliyetine başlamadan önce binanın genel temizliği su ve deterjanla yapılacak. Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları yer alacak.

Kuran kurslarında en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılacak. İçeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenecek. Yemekhane, derslik, çalışma salonları, mescit, kantin gibi toplu kullanım alanları bulunması durumunda kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenecek. Bina girişince ateş ölçümü yapılacak. Yeni katılan öğrenciler takip edilecek.

Öğrenciler gün boyu aynı sınıflarda ders görecek ve sınıf değişikliği yapılmayacak. Değişiklik zorunlu ise sınıfların her kullanım sonrası havalandırılıp temizlik ve dezenfeksiyonu yapılacak. Sesli okumalar (ezberlediği dersini veren öğrencilerin okumaları gibi) mümkünse online yapılacak.