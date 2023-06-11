Mantarla lezzetli sofralar

Bol yağmurlu günlerdeyiz. Sakin ve bereketli yağmasını dilerim. Uyanan toprak bu yıl her zamankinden daha çok bitkinin coşkuyla yeşermesine vesile oldu. Sıcak havayla birleşen yağmur, bize bitkiler, sebze ve meyveyle birlikte bir nimeti daha getiriyor: Mantar. Binlerce yıldır insanlar tarafından toplanıp tüketilen mantarın yetiştiriciliği de uzun zamandır yapılmakta. Arkeolojik verilere göre yaklaşık 13 bin yıldır yeniyor, ilaç olarak kullanılıyor. Mantarın yendiğine dair kanıtlar arasında en eskisi 5300 yıl önceye, Buz Adam Ötzi’ye dayanıyor.

Donmuş halde bulunan buzul çağı insanının bohçasında huş ve kav mantarları vardı. Uzmanlar, bunları ağrı kesici olarak da almış olabileceğini söylüyorlar. Çünkü bu iki mantar türü de aslında yenilebilir mantar türleri değil. Doğrusu insanlık tarihi boyunca hem şifa hem de zehir olarak kullanılan mantarların hangisinin ne içerdiğini sadece profesyoneller bilebiliyor. Bir mantar zehirsiz bilinse bile, insandan insana farklı etkiler yapabiliyor. Bizi onu yetiştirmeye iten en önemli sebep de bu. Fakat bununla beraber, et kadar yüksek oranda protein içeriyor. İnsan yaşamının temel besin ögelerinden olan proteini bu kadar yüksek oranda taşıdığından, sağlığımız açısından da bol bulunup tüketilmesi oldukça önemli. Aynı zamanda kalori değeri düşük ve lif oranı da yüksek. Proteinle birlikte birçok mineral ve vitamini de barındırıyor. Yani, riskler ortadan kaldırılıp kültüre alınmış mantarlar tüketildiğinde, çok faydalı bir öğün haline geliyor. Bu yüzden hazır tam da mantar mevsimindeyken, birkaç lezzetli tarif paylaşalım. Mutlu pazarlar dilerim.