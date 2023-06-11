Mantarla lezzetli sofralar

Mantar sofranıza lezzet getirsin.
Bol yağmurlu günlerdeyiz. Sakin ve bereketli yağmasını dilerim. Uyanan toprak bu yıl her zamankinden daha çok bitkinin coşkuyla yeşermesine vesile oldu. Sıcak havayla birleşen yağmur, bize bitkiler, sebze ve meyveyle birlikte bir nimeti daha getiriyor: Mantar. Binlerce yıldır insanlar tarafından toplanıp tüketilen mantarın yetiştiriciliği de uzun zamandır yapılmakta. Arkeolojik verilere göre yaklaşık 13 bin yıldır yeniyor, ilaç olarak kullanılıyor. Mantarın yendiğine dair kanıtlar arasında en eskisi 5300 yıl önceye, Buz Adam Ötzi’ye dayanıyor.
ŞİFA DOSTU
Donmuş halde bulunan buzul çağı insanının bohçasında huş ve kav mantarları vardı. Uzmanlar, bunları ağrı kesici olarak da almış olabileceğini söylüyorlar. Çünkü bu iki mantar türü de aslında yenilebilir mantar türleri değil. Doğrusu insanlık tarihi boyunca hem şifa hem de zehir olarak kullanılan mantarların hangisinin ne içerdiğini sadece profesyoneller bilebiliyor. Bir mantar zehirsiz bilinse bile, insandan insana farklı etkiler yapabiliyor. Bizi onu yetiştirmeye iten en önemli sebep de bu. Fakat bununla beraber, et kadar yüksek oranda protein içeriyor. İnsan yaşamının temel besin ögelerinden olan proteini bu kadar yüksek oranda taşıdığından, sağlığımız açısından da bol bulunup tüketilmesi oldukça önemli. Aynı zamanda kalori değeri düşük ve lif oranı da yüksek. Proteinle birlikte birçok mineral ve vitamini de barındırıyor. Yani, riskler ortadan kaldırılıp kültüre alınmış mantarlar tüketildiğinde, çok faydalı bir öğün haline geliyor. Bu yüzden hazır tam da mantar mevsimindeyken, birkaç lezzetli tarif paylaşalım. Mutlu pazarlar dilerim.
Mantarlı kiş
500 gram kültür mantarı
Yarım bağ dereotu
Yarım bağ maydanoz
1 kuru soğan
1 paket krema
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı un
100 gram kaşar
3 su bardağı un
6 yemek kaşığı tereyağı
1,5 su bardağı su
1 çay kaşığı tuz
Un, su, tuz ve oda ısısında yumuşattığımız tereyağı ile bir hamur yapıp buzdolabında yarım saat dinlendirelim. Kültür mantarını iyice yıkayalım. Un, tuz ve sirke eklediğimiz suda ovarak 10-15 dakika bekletelim, durulayalım. Mantarları uzunluğuna doğrayalım. Soğanı ince ince doğrayıp soteleyelim, unu ekleyip hafifçe kavuralım. Mantarı ilave edip birkaç dakika kavuralım. İçine dereotu ve maydanozu ince ince kıyıp ilave edelim. Kremayı ve tuzu ekleyelim. Hamurumuzu pişirme kağıdı serdiğimiz kalıba yerleştirelim. Çatalla delikler açalım. Hazırladığımız harcı içine yerleştirelim. Kaşarı rendeleyelim. Üzerine rendelediğimiz kaşar peynirini serpelim. 200 derecelik fırında 15-20 dakika pişirelim. Afiyet olsun.
Kızarmış mantar
500 gram kültür mantarı
1 çay bardağı un
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 su bardağı su
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı kırmızı biber
1 su bardağı galeta unu
Kızartmak için sıvı yağ
Derin bir kapta bolca sıvı yağı ısıtalım. Un, tuz, karabiber, kırmızı biber, kabartma tozu ve suyu karıştırarak krep hamurundan biraz koyu kıvamlı bir hamur hazırlayalım. Mantarları yıkayıp kalınca boyuna birkaç dilime ayıralım.Mantarı önce hazırladığımız hamura, ardından galeta ununa bulayıp kızartalım. Bir kağıt havlu üzerine çıkartıp fazla yağı alalım. Yanında yoğurt ile yaptığımız bir sosla veya ketçap ve mayonezle servis edelim. Afiyet olsun.