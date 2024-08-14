Medrese eğitimini dijitale taşıdılar

İlmiye Vakfı 2009’dan bu yana verdiği klasik medrese derslerini dijitale taşıdığı E-Medrese projesiyle dini okuryazarlık seviyesini artırmayı amaçlıyor. 2014’e kadar hadisten tefsire, kelamdan fıkha İslami ilimler üzerine çeşitli eğitimler veren vakıf, öğrencilerin talebi üzerine derslerini kaydetmeye başladı. Zamanla artan öğrenci sayısıyla daha sistemli bir yol izlemek isteyen vakıf, geçtiğimiz yıl Haziran ayında derslerini YouTube kanalından yayınlamaya başladı. Tamamen ücretsiz olan dersler, giriş, orta ve ileri seviye olarak ayrılıyor. Giriş seviye dersler her ilim meraklısına hitap ederken, ileri seviye dersler için belirli düzeyde Arapça bilgisi gerekiyor. Proje yürütücüsü Ahmet Karagöz, yeni bir din dili üzerinden dini okuryazarlığı artırmayı hedeflediklerini söyledi. Derslere dünyanın farklı ülkelerinden öğrencilerin katıldığını ifade eden Karagöz, hem platformu hem de yeni dönem derslerine ilişkin bilgileri Yeni Şafak ile paylaştı.

PROJE ÖĞRENCİLER SAYESİNDE GELİŞTİ

Öğrencilerin çeşitli nedenlerle üç yıllık fiziki eğitimi tamamlayamadan ayrıldığını gören vakıf yönetimi, talep üzerine dersleri kaydetmeye başladı. 2014 yılından itibaren dersleri düzenli olarak kaydettiklerini söyleyen Karagöz projenin nasıl geliştiğini şöyle anlattı: “Zamanla bize ‘Bizim için dersi kayıt alsanız, ses kaydını gönderseniz’ diye talepler geldi. Birkaç ders çektik. Bu birkaç yıl devam etti. Sonra ders videolarını talep edenler arttı. Biz de derslerde mahrem bir şey olmayınca, montajlayalım YouTube üzerinden yayın açalım diye düşündük. Dersleri ilk kez 2016’da kanala yükledik. İlgi görünce E-Medrese projesine dönüşmeye başladı. Türkiye’nin en seçkin hocalarını insanlarla buluşturunca hiç tahmin etmediğimiz insanlar, tahmin etmediğimiz yerlerden derslerden istifade etmeye başladı. Böyle bir ihtiyaç olduğunu fark ettik. Dersleri daha sistemli şekilde yüklemek için E-Medrese projesini yaptık.”

SEVİYEYİ BİRLİKTE BELİRLİYORLAR

İslami ilimler alanında içerikler üreten bir okul olduklarını söyleyen Karagöz, şimdilik hizmet verdikleri YouTube kanalında 100 bin aboneleri olduğunu ifade etti. Her gün yaklaşık 250 abone eklenen kanal günlük 7 bin 500 kişi tarafından izleniyor. Derslerin içeriğini Karagöz şöyle anlattı: “Giriş seviyede alanında uzman bir hoca dersini veriyor. Bu 8-12 seminer arasında sürüyor. Daha sonra o konuya ve disipline dair metinler okunuyor. Bunlar Türkçe veya Arapça oluyor. O biraz daha orta seviye, yani İlahiyat öğrencilerine yönelik bir eğitim. Son olarak ülkemizde alanında uzman kişilerin verdiği dersler yer alıyor. Böyle bir sistemimiz var. WhatsApp kanalımız üzerinden iletişime geçerek öğrencilere ilmi birikimini, bu işe ne kadar vakit ayıracağını ve hangi noktaya gelmeyi planladığını soruyoruz. Kişisel koçluk yaparak hangi eğitimi alacağını belirliyoruz.”

İslami ilimler öğrenmek isteyen, İslam Medeniyeti hakkında okuryazarlık kazanmak isteyenlerin genellikle gençler olduğunu söyleyen Karagöz, “Dersleri takip eden öğrenci kitlesi 40 yaş altı. Yani sadece böyle üniversite öğrencilerine hitap eden bir şey değil. Yüzde 50’sinden fazlası 40 yaş altı. Önemli bir kısım da 20-35 yaş aralığında. Üniversite mezunu insanların kendilerini geliştirmek için takip ettikleri bir platform” dedi.

İSLAM İKTİSADI DERSLERİ GELİYOR

Eylül ayıyla birlikte alanında uzman isimlerle yeni başlıklarda videolar çekeceklerini belirten Karagöz şunları aktardı: “Eylül ayı başında birçok önemli isimlere ders çekimlerine başlayacağız. Bunlardan ilki Prof. Dr. Mehmet Görmez. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslâm İlimler Fakültesi Dekanı Hasan Kamil Yılmaz da tasavvuf derslerine başlayacak. Taha Kılınç’ın son kitabı “İslam Şehirleri Atlası”ndaki 40 şehri 40 ayrı videoya çekeceğiz. Yeni dönemde Prof. Dr. Ömer Türker ‘İslâm Düşünce Ekolleri’ dersi verecek. İslam iktisadına yönelik okuryazarlık oluşturmak için planladığımız dersler de proje aşamasında.”







