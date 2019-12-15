Hayat Meşhur pekmez Gezoya kavuştuk
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Pekmez'den tatlı nasıl yapılır?

Meşhur pekmez Gezo’ya kavuştuk

Bitlis’in meşhur ‘’gezo’’ pekmezi, yöredeki meşe ağaçlarının yaprakları üzerinde bulunan ve bal tadındaki renksiz ve yapışkan şıradan elde ediliyor. Sadece 10 yılda bir yapılabilen gezo pekmezini bu yıl bulmak mümkün.

Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
Pekmez
Pekmez

Türkiye, doğusundan batısına çeşit çeşit pekmezin bulunduğu bir ülke. Üzümden duta bir çok meyvenin pekmezi yapılıyor. Her biri ayrı şifa kaynağı. Özellikle içindeki demirle anemiyi önlemede büyük destek sağlıyor. Bu pekmezlerin arasında öyle bir tane var ki sadece on yılda bir yapılabiliyor: gezo pekmezi. Gezonun hammaddesi kudret helvası. Kur’an-ı Kerim ‘de Rabbimizin Sina Çölleri’ nde İsrailoğulları’na rızık olarak verdiği kudret helvasından bahsediyorum. Bu özel yiyecek, ağaçların ya da çalıların özsuyundan meydana geliyor. Sina’ da ılgın ağacından ortaya çıkan kudret helvası, Bitlis ve Mardin civarında meşe ağaçlarında görülüyor.

ANTİBİYOTİK ETKİSİ GÖSTERİYOR

Yöre halkı kudret helvasına bulanmış meşe dallarını sıcak suyun içine batırdığında, eriyip akan tatlı yiyecek kaynatılıp gezo pekmezi yapılıyor. Bu yıl gezo pekmezi bulmak mümkün. Yapılan araştırmalar, gezonun özellikle boğaz enfeksiyonlarına karşı antibiyotik etki gösteren maddeler içerdiğini ortaya koyuyor. Tadıda üzüm pekmezi gibi keskin, harnup pekmezi kadar yoğun ve mat değil. Rahatlıkla içilebilir nitelikte.

HASARI TAMİR EDİYOR

Okuduğum bir başka makaleden kudret helvasının beyindeki duyma noktasındaki hasarı tamir ettiğini öğrendim. Bütün bunları anlatırken, bir çok bakteriye karşı etkili andız pekmezini de tavsiye etmeden geçemeyeceğim.

Doğal ve değerli bir çok besini ülkemizde ilk elden edinmek çok kolay. Bu imkanı değerlendirmek ve en az bir 5-6 yıl daha bulunmayacak gezo, hazır varken tatmak gerek. Ben de bugün pekmezle yapılan bir kaç yöresel tarif paylaşmak istedim. Allah ülkemizin bereketini artırsın. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

HASIDA

  • MALZEMELER
  • 2 su bardağı pekmez
  • Bir çay bardağı nişasta
  • Bir yemek kaşığı tereyağı
  • YAPILIŞI
  • Pekmezi ve tereyağını derin bir tavada kaynatalım. Nişastayı soğuk suyla karıştıralım ve akışkan bir kıvam verelim. Yavaş yavaş pekmeze ilave edip karıştıralım. Topak topak olduğunda ateşten alalım. Afiyet olsun.

PALUZE

  • Paluze

  • MALZEMELER
  • 4 su bardağı su
  • 4 yemek kaşığı nişasta
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tereyağ
  • 1 çay bardağı pekmez
  • YAPILIŞI
  • Su, şeker ve nişastayı karıştıralım ve ocakta koyulaşana kadar pişirelim. Kaselere dolduralım. Tereyağı ve pekmezi tavada ısıtıp üzerine dökelim. Afiyet olsun.

NEVZİNE

  • Nevzine

  • MALZEMELER
  • 3 su bardağı şeker
  • 2,5 su bardağı su
  • Bir su bardağı pekmez
  • 4 su bardağı un
  • 150 gram tereyağı
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 çay bardağı sıvıyağ
  • 1 çay bardağı tahin
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 1 su bardağı ceviz içi
  • 1 paket kabartma tozu
  • YAPILIŞI
  • Su ve şekeri bir taşım kaynatıp içine bir kaç damla limon suyu ekleyerek şerbet yapalım. Şerbete pekmez ilave edelim ve bir kenara alalım. Oda ısısında yumuşattığımız tereyağına, yoğurt, sıvıyağ, sirke, kabartma tozu, ceviz içi ve tahini ilave edelim. En son unu ekleyerek kurabiye hamuru kıvamında yoğuralım. Yağladığımız fırın kabına iyice bastırarak yerleştirelim. Üzerine çatalla çizikler atalım. 180 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika pişirelim. Çıkardığımızda üzerinde pekmezli şurubu gezdirelim. Afiyet olsun.
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