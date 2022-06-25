Hayat Meslek liselilerden kapı kapı iyilik
AKTÜEL

Meslek liselilerden kapı kapı iyilik

Meslek lisesi öğrencileri, 55 bine yakın evi ziyaret edip 200 bine yakın ihtiyaç sahibine yardım götürdü. Öğretmenleriyle mahallelerindeki evleri ziyaret eden gençler bozuk eşyaların tamiratını yaparken badana boya gibi işleri de halletti. Öğrenciler hem yardımlaşma duygusunu tattı hem de deneyim kazandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Meslek liselilerden kapı kapı iyilik
Öğrenciler binlerce ev ziyareti ile hem yardımlaşma duygusunu tattı hem de evlerde bulunan eşyaların onarımını yaparak pratiklerini artırdı.

Milli Eğitim Bakanlığının ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi’ ile 55 bine yakın ev ziyareti gerçekleştirildi, 200 bine yakın ihtiyaç sahibine ulaşıldı. Öğrenciler binlerce ev ziyareti ile hem yardımlaşma duygusunu tattı hem de evlerde bulunan eşyaların onarımını yaparak pratiklerini artırdı.

BAKIM ONARIM İŞİ LİSELİLERDE

Mesleki eğitim kurumları, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına destek sağlarken bir yandan da sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor. Kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin milli, manevi ve ahlaki duygularının pekiştirilmesi için uygulanan proje kapsamında öğrenciler ve öğretmenler, kendi okullarının bulunduğu mahalleler başta olmak ihtiyaç sahibi kişilerin hayatlarını kolaylaştıracak faaliyetlerde bulunuyor. Projenin başladığı 2017 yılından bugüne 6 bin 417 okul, 47 bin öğretmen, 136 bin öğrenci, 55 bin evi ziyaret etti. Öğrenciler bu evlerde yaşayan 198 bin 514 ihtiyaç sahibine yardım götürdü. Elektronik ev aletlerinden kıyafetlere birçok eşyanın bakım ve onarımını yapan öğrenciler, badana, boya, seramik, fayans gibi işlerin yapımını da üstlendi. Mobilya, ahşap kapı, çerçeve ve dolap tamiri gibi onarım işlerinde de ailelere yardımda bulundular.

EKMEK ÜRETİP DAĞITTILAR

Öğrenciler ailelere, bilişim teknolojileri, bilinçli tüketim ve kişisel bakım konularında da destek sağladı. Güvenli internet kullanımı, e-devlet hizmetleri, e-hizmetlerin kullanımı, enerji verimliliği, tasarruflu ampul ve su kullanımı, hijyen, gıda güvenliği, kişisel bakım, çocuk bakımı, hastalıklardan korunma yöntemleri, sağlıklı ve dengeli beslenme gibi bilgilendirme faaliyeti yürüttüler. Tüm bunların yanında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 14 okula kurulan sanayi tipi fırında üretilen ramazan pideleri, 100 bin haneye dağıtıldı. 2022 yılı boyunca 345 bin 800 aileye ulaşılması ve öğrencilerin eğitim aldıkları alan ve dallarla örtüşen faaliyetler konusunda ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaları hedefleniyor.

Pideler meslek liselilerden
RAMAZAN
Pideler meslek liselilerden

Meslek lisesi öğrencilerinden savunma sanayisine seri üretim: Ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar
FOTOĞRAF 10
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Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Türkiye'nin en önemli savunma sanayi kuruluşlarından biri olan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na (MKE) silah parçası üretiyor.
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Öğrenciler bir yandan eğitimlerine devam ederken bir yandan da okullarındaki atölyelerde yaptıkları seri üretimle, hem kendi hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Ortaya çıkardıkları çalışmalarla da meslek eğitiminin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.
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İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, yaptığı açıklamada, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun ihraç ettiği bazı silah parçalarının meslek lisesi öğrencileri tarafından üretildiğini söyledi.<br>
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\"Çocuklarımız üretiyor, öğreniyor, çalışıyor ve kazanıyor\"<br><br>Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in mesleki eğitime önem verdiğini ifade eden Telefoncu, \"Çocuklarımız bu meslek lisemizde silah parçalarını üretiyorlar. Çocuklarımız üretiyor, öğreniyor, çalışıyor ve kazanıyor. Sayın Milli Eğitim Bakanı'mızın mesleki eğitime verdiği öneminin sonucunu görüyorsunuz. Amacımız mesleki eğitime en büyük katkıyı bu şekilde üreterek sağlamak\" dedi.
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\"Mezuniyet sonrası istihdama yönelikte çalışmalarımız hızla devam ediyor\"<br><br>G-3 piyade tüfeğinin el kundağı üretiminin yapıldığını belirten Telefoncu, \"Çocuklarım ve öğretmenlerim adına gerçekten Türk eğitim sistemi adına Milli Eğitim Bakanı'mıza sonsuz teşekkür ediyorum. Çocuklarımız burada günlük 700 adet el kundağı üretiyor. Çocuklarımız aynı zamanda da kazanıyor. İstihdama yönelikte Makine Kimya Endüstrisi Kurumumuzla Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü'müz arasında ön protokol çalışmaları başlatıldı. İnşallah bu çocuklarımız mezun olduktan sonra da istihdamına yönelikte çalışmalarımız hızla devam ediyor\" diye konuştu.
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Meslek lisesi öğrencilerinden savunma sanayisine seri üretim: Ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar
Türkiye'nin en büyük savunma sanayi kuruluşlarından biri olan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na silah parçası üretimi yapan Kırıkkale'deki meslek lisesi öğrencileri, hem kendi bütçesine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.


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