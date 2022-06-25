Meslek liselilerden kapı kapı iyilik

Meslek lisesi öğrencileri, 55 bine yakın evi ziyaret edip 200 bine yakın ihtiyaç sahibine yardım götürdü. Öğretmenleriyle mahallelerindeki evleri ziyaret eden gençler bozuk eşyaların tamiratını yaparken badana boya gibi işleri de halletti. Öğrenciler hem yardımlaşma duygusunu tattı hem de deneyim kazandı.
Milli Eğitim Bakanlığının ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi’ ile 55 bine yakın ev ziyareti gerçekleştirildi, 200 bine yakın ihtiyaç sahibine ulaşıldı. Öğrenciler binlerce ev ziyareti ile hem yardımlaşma duygusunu tattı hem de evlerde bulunan eşyaların onarımını yaparak pratiklerini artırdı.
BAKIM ONARIM İŞİ LİSELİLERDE
Mesleki eğitim kurumları, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına destek sağlarken bir yandan da sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor. Kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin milli, manevi ve ahlaki duygularının pekiştirilmesi için uygulanan proje kapsamında öğrenciler ve öğretmenler, kendi okullarının bulunduğu mahalleler başta olmak ihtiyaç sahibi kişilerin hayatlarını kolaylaştıracak faaliyetlerde bulunuyor. Projenin başladığı 2017 yılından bugüne 6 bin 417 okul, 47 bin öğretmen, 136 bin öğrenci, 55 bin evi ziyaret etti. Öğrenciler bu evlerde yaşayan 198 bin 514 ihtiyaç sahibine yardım götürdü. Elektronik ev aletlerinden kıyafetlere birçok eşyanın bakım ve onarımını yapan öğrenciler, badana, boya, seramik, fayans gibi işlerin yapımını da üstlendi. Mobilya, ahşap kapı, çerçeve ve dolap tamiri gibi onarım işlerinde de ailelere yardımda bulundular.
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EKMEK ÜRETİP DAĞITTILAR
Öğrenciler ailelere, bilişim teknolojileri, bilinçli tüketim ve kişisel bakım konularında da destek sağladı. Güvenli internet kullanımı, e-devlet hizmetleri, e-hizmetlerin kullanımı, enerji verimliliği, tasarruflu ampul ve su kullanımı, hijyen, gıda güvenliği, kişisel bakım, çocuk bakımı, hastalıklardan korunma yöntemleri, sağlıklı ve dengeli beslenme gibi bilgilendirme faaliyeti yürüttüler. Tüm bunların yanında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 14 okula kurulan sanayi tipi fırında üretilen ramazan pideleri, 100 bin haneye dağıtıldı. 2022 yılı boyunca 345 bin 800 aileye ulaşılması ve öğrencilerin eğitim aldıkları alan ve dallarla örtüşen faaliyetler konusunda ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaları hedefleniyor.