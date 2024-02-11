Mevlana, Türk İslam Müzesi’nde bekliyor

Konya’dan tüm dünyaya ve insanlığa yayılan sevgi, hoşgörü, kardeşlik anlayışının mimarı Mevlânâ Celaleddin-i Rumî’nin ölümünün 750. yılı münasebetiyle Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde (TİEM) açılan 750. Vuslat Yılı’nda Hz. Mevlânâ Sergisi, Mevlânâ ve Mevleviliğe ilgi duyanları buluşturuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle hazırlanan sergide Mevlânâ Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Galata Mevlevihanesi Müzesi, Sakıp Sabancı Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi ile Resim ve Heykel müzelerinin koleksiyonlarından seçilen eserler yer alıyor. Özkul Eren’in küratörlüğünü yaptığı sergide Mevlâna ve Mevlevilikle ilgili yazma kitap, hüsn-i hat, resim, tekstil ve madeni sanat eserleri bir araya getirildi.

Mevlevilikle ilgili eserler de var

Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıf Hz. Mevlânâ’nın hayatı, eserleri ile Mevlevilik anlayışını konu alan ve Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç’ın danışmanlığında hazırlanan sergi Sufi’nin Yolu, Derviş Kültürü, Harflerin Estetiği/Sırlı Harfler, Derviş Zarafeti, Mistik Yansımalar bölümlerinden oluşuyor.

Hz. Mevlânâ ve Mevlevilikle ilgili yazma eserlerden oluşan Sufi’nin Yolu bölümünde Hz. Mevlânâ’nın kaleme aldığı İslam kültürünün en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Mesnevi-i Şerif’in yanı sıra Divan-ı Kebir, Fihi Ma Fih, Mektubat, Mecâlis-i Seb’a ve Sultan Veled Divanı sergileniyor.

İlahi aşkın sanata yansıdığı Mevlevi kültüründe dervişlerin kullandıkları ney, kudüm, keşkül, teber, pazarcı maşası, çalpare, müttekâ, kavukluk, buhurdan ve gülabdanlar gibi çeşitli eşyalar ve enstrümanlar serginin Derviş Kültürü bölümünde izleyicileri sunuluyor.

Mevleviliğin en önemli alâmet-i farikalarının başında kendilerine has kıyafetleri geliyor. Hoşgörü, tevazu ve nezaket sembolü olan Mevlevi dervişinin iç dünyasındaki huzur, dinginlik ve uyum gibi hususiyetler onun giyim-kuşamına da yansımıştır. Baştan ayağa sembollerle şekillenen ve sekiz yüz yıllık bir geçmişi olan tören hırkası, tennure, kuşak ve sikke gibi Mevlevi giysilerinin sergilendiği Dervişin Zarafeti bölümü Hz. Mevlânâ’nın öğretilerine ait ince ve derin izler taşıyor.

Hat tabloları dikkat çekiyor

Hz. Mevlânâ’ya sevgi ve muhabbeti dile getiren hüsn-i hat levhaları Harflerin Esteteği/Sırlı Harfler bölümünde sergileniyor. Ayrıca sergide büyük hattatlardan Yesarizade’nin ta’lik hatla yazdığı Mesnevi’nin özünü teşkil eden ve en çok okunan ilk on sekiz beytinin olduğu hat eserine yer veriliyor.

Serginin Mistik Yansımalar bölümünde ise Halil Dikmen, Maide Arel, Fettah Sabri Berkel ve Cemal Tollu gibi çağdaş sanatçıların Mevleviliği konu alan resimleri sanat severlerin ilgisine sunuluyor.

Sergi kapsamında her hafta Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nin üst katındaki Divanhane’de Dinle Neyden isimli program ile enstrümantal müzik dinletisi, rehber eşliğinde sergi turu ve seminerler de düzenleniyor.

Mevlevi kültürü ve düşüncesini yansıtan çeşitli kaynaklardan derlenmiş önemli sanat eserlerinin ve objelerinin bir araya getirildiği sergi, 1 Mart’a kadar Sultanahmet’te Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde ziyaret edilebilir.







