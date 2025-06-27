Mevlana'nın çağrısı Kolezyum'da yankılandı

Gladyatör dövüşlerinden Hristiyan türbesine kadar çeşitli amaçlarla kullanılan Roma’nın simgesel yapısı Kolezyum, ilk kez sema gösterisine şahit oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu tarafından icra edilen Mevlevî Semâ Töreni, Roma’daki izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen bu özel gösteri sayesinde, Kolezyum’un kadim taşlarında, Kur'an ayetleri yankılandı. Türkiye'nin tanıtım filmlerinin de yer aldığı gösteri, izleyenlere hem görsel hem de manevi bir deneyim yaşattı.

Gökhan Yazgı / Sevda Dursun

TÜRK İSLAM MEDENİYETİNİ TANITIYORUZ

Gösterinin yapıldığı Venüs Tapınağı Konser Alanı’nın birkaç yıl öncesinden rezervasyon yapılarak ücretli etkinliklerin düzenlendiği bir yer olduğunu, buna rağmen sema gösterisine ücretsiz tahsis edildiğini söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Gökhan Yazgı, şunları söyledi: “İslam’ın sevgi ve hoşgörü dini olduğunu anlatmak için Mevlana’nın tanıtılması gerekiyor. Avrupa’da insanlar bir arayış içinde. Huzur ve barış istiyorlar. Bu öğretiler de Mevlana’da, Yunus Emre’de çok net bir şekilde var. Bugün İslam’ı yaşayan bir ülke olarak, bu inancın gerçek manada ne ifade ettiğini tüm dünyaya anlatıyoruz. İslam’ı doğru şekilde tanıtmak için elimizdeki tüm imkânları kullanıyoruz. Bu sadece bir sema gösterisi değil; aynı zamanda müziğiyle, felsefesiyle bir bütün olarak Türk-İslam medeniyetini dünyaya tanıtma çabasıdır. Ve bu etkinliklerin devamı başka ülkelerde de gelecek.”

Musa Kazım Tığlıoğlu

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Bu etkinliğin Konya için önemli bir tanıtım fırsatı olduğunu belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Hz. Mevlana, özellikle günümüzde insanlığın en çok ihtiyaç duyduğu huzurun, barışın ve kardeşliğin tüm dünyadaki en önemli sembollerinden biri. UNESCO’nun somut olmayan dünya mirası listesinde yer alan Mevlana’yı, Roma gibi önemli bir şehirde, Kolezyum’un hemen gölgesinde gerçekleştirmek bizim için çok anlamlı. Yoğun bir kalabalıkla icra ettiğimiz bu program, misafirlerimize unutulmaz bir deneyim yaşattı” diyerek Mevlana’nın ruhunun Roma semalarında yankı bulmasını yorumladı. Semazen Grubunun Genel Sanat Yönetmeni Musa Kazım Tığlıoğlu ise “Hatırladığım kadarıyla hiçbir topluluğun daha evvel girmediği, program icra etmediği bir yer burası. Büyüleyici bir atmosfer vardı. Gerçekten çok etkilendim” dedi.

Mistisizmin kalbi roma'da attı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Kolezyum’daki gösteriden bir gün önce “Mistisizm: Doğu ile Batının Buluştuğu Köprü” başlıklı bir sempozyum ve “Sırra Yolculuk: Harflerin Hikmeti” adlı hat sergisi düzenledi. YEE Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, Türk dilinin ve kültürünün tanıtımının öncelikli görevleri olduğunu vurguladı. Dilin kültür taşıyıcısı olduğunu belirten Aliy, İslam medeniyetinin Anadolu’da, Batı kültürünün ise Roma’da somutlaştığını söyledi. Bu nedenle Anadolu ile Roma arasında bağ kurmak için “köprü” kavramını kullandıklarını belirtti. Mistisizmin ortak yönü olan hakikat arayışının sanatta ifadesini bulduğunu dile getiren Aliy, geçmişte Albayrak Hat Sergisi’ni de burada açtıklarını hatırlattı.











