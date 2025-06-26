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Mevlana'nın ruhu Roma semalarında: Anadolu'nun barış nefesi Avrupa'nın kalbinde duyuldu

Mevlana'nın ruhu Roma semalarında: Anadolu'nun barış nefesi Avrupa'nın kalbinde duyuldu

00:2426/06/2025, الخميس
G: 26/06/2025, الخميس
Yeni Şafak
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Mevlevi seması, Roma'daki 2 bin yıllık Kolezyum'da yankılandı.
Mevlevi seması, Roma'daki 2 bin yıllık Kolezyum'da yankılandı.

Roma'nın simge yapılarından Kolezyum, ilk kez Mevlevi Sema Töreni'ne ev sahipliği yaptı. Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu tarafından icra edilen Mevlevî Semâ Töreni, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu tarafından icra edilen Mevlevî Semâ Töreni, Roma’daki izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.


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Mevlana'nın ruhu Roma semalarında: Anadolu'nun barış nefesi Avrupa'nın kalbinde duyuldu
Hayat / Aktüel
26 يونيو, الخميس

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığının katkılarıyla düzenlenen bu özel gösteriye, Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ile çok sayıda Türk ve İtalyan davetli katıldı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, törenin açılışında yaptığı konuşmada Mevlânâ’nın barış dilini ve insanlığa sunduğu evrensel mesajı vurguladı. Yazgı, “
Mevlânâ dünyaya; ayrıştırmak değil, birleştirmek için geldiğini her sözünde ve davranışında göstermiştir.”
dedi.
Konuşmasında semâ geleneğinin derinliğine dikkat çeken Yazgı,
“Mevlânâ; çağının ötesine seslenebilen büyük bir mutasavvıf, güçlü bir şair ve derin bir düşünce insanıdır. Onun mesajı semâ ile şekillenmiş ve tüm insanlığa ulaşan bir barış dili olmuştur.”
ifadelerine yer verdi.

Mevlevî geleneğinin, Mevlânâ Celaleddin Rûmî’nin öğretilerinden doğduğunu belirten Yazgı, bu kültürel mirasın insanlığın ortak değerlerine katkı sunduğunu vurguladı.

"Gönüllerimizi Daha Güzel Bir Dünya İçin Birleştirelim"

Yazgı, UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası olarak kabul edilen Mevlevî Semâ Töreni’nin anlamını ise şu sözlerle aktardı:

“Semâ; dönen bedenle birlikte arınan ruhun, nefsini aşarak Allah’a yönelmesini ve evrendeki yerini bulmasını ifade eder. Neyin hüzünlü sesi, ilahiler ve semâzenlerin zarif dönüşleriyle şekillenen bu tören, yalnızca bir dini ritüel değil; sevgi, hoşgörü ve barışa çağrı yapan evrensel bir mesajdır.”
Günümüzde yaşanan çatışmalar ve ayrılıklara da değinen Bakan Yardımcısı, Mevlânâ’nın mesajının yol gösterici olduğunu ifade ederek
“Bugün, savaşların ve ayrılıkların arttığı bir dünyada, Mevlânâ’nın ‘insanlık’, ‘kardeşlik’ ve ‘barış’ temelli mesajları, hepimiz için bir rehber niteliğindedir.”
dedi.

Konuşmasını Mevlânâ’nın evrensel çağrısını hatırlatarak tamamlayan Yazgı, “Mevlânâ’nın evrensel çağrısı, tüm insanlığa yöneltilmiş bir barış ve dostluk davetidir. Gelin, hep birlikte bu çağrıya kulak verelim ve daha güzel bir dünya için gönüllerimizi birleştirelim.” sözleriyle Kolezyum’u dolduran izleyicilere seslendi.

Konya'dan Roma'ya Manevi Davet

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise konuşmasında,
"Konya geçmişin izlerini bugün de taşıyan; taşında, toprağında, havasında Mevlana Celaleddin Rumi’nin ruhunu hissettiren bir medeniyetin mirasçısıdır."
dedi.

Mevlana'nın aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir anlayışıyla asırlardır gönülleri birleştirdiğini kaydeden Altay, katılımcıları Konya'ya davet etti.

Başkan Altay sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün burada izleyeceğimiz, UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesinde yer alan Semâ ayini, işte bu çağrının bir ifadesidir. Ben hepinizi, Sema’yı hissetmek, 9 bin 500 yıllık tarihiyle Çatalhöyük Neolitik Kenti’ni ve doğal güzellikleri görmek üzere şehrim Konya’ya davet etmek istiyorum."


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