Mevlana'nın ruhu Roma semalarında: Anadolu'nun barış nefesi Avrupa'nın kalbinde duyuldu

Roma'nın simge yapılarından Kolezyum, ilk kez Mevlevi Sema Töreni'ne ev sahipliği yaptı. Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu tarafından icra edilen Mevlevî Semâ Töreni, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.
Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu tarafından icra edilen Mevlevî Semâ Töreni, Roma’daki izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.
Mevlevî geleneğinin, Mevlânâ Celaleddin Rûmî’nin öğretilerinden doğduğunu belirten Yazgı, bu kültürel mirasın insanlığın ortak değerlerine katkı sunduğunu vurguladı.
"Gönüllerimizi Daha Güzel Bir Dünya İçin Birleştirelim"
Yazgı, UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası olarak kabul edilen Mevlevî Semâ Töreni’nin anlamını ise şu sözlerle aktardı:
Konuşmasını Mevlânâ’nın evrensel çağrısını hatırlatarak tamamlayan Yazgı, “Mevlânâ’nın evrensel çağrısı, tüm insanlığa yöneltilmiş bir barış ve dostluk davetidir. Gelin, hep birlikte bu çağrıya kulak verelim ve daha güzel bir dünya için gönüllerimizi birleştirelim.” sözleriyle Kolezyum’u dolduran izleyicilere seslendi.
Konya'dan Roma'ya Manevi Davet
Mevlana'nın aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir anlayışıyla asırlardır gönülleri birleştirdiğini kaydeden Altay, katılımcıları Konya'ya davet etti.
Başkan Altay sözlerini şöyle tamamladı: