Milli ilaçta teşvik hamlesi

Türkiye'de biyoteknoloji alanında yenilikçi çözümler sunacak, "Ulusal Omiks Platformu" kurulacak ve "Biyoteknoloji Üretim Programı" devreye alınacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"de öngörülen teşviklerle Türkiye, küresel ilaç piyasasında önemli bir oyuncu olma potansiyeli taşıyor.