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Milli ilaçta teşvik hamlesi

Milli ilaçta teşvik hamlesi

04:007/04/2025, Pazartesi
G: 7/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye'de biyoteknoloji alanında yenilikçi çözümler sunacak, "Ulusal Omiks Platformu" kurulacak ve "Biyoteknoloji Üretim Programı" devreye alınacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"de öngörülen teşviklerle Türkiye, küresel ilaç piyasasında önemli bir oyuncu olma potansiyeli taşıyor.


9,3 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Türkiye ilaç pazarı, 9,35 milyar dolarlık pazar büyüklüğüyle dünya ilaç pazarı sıralamasında ilk 20'de yer alıyor, biyoteknolojik ürünler bu pazarın yüzde 17,6'sını oluşturuyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nca ruhsatlandırılmış 374 biyoteknolojik ilaç ve 103 biyo benzeri ilaç bulunuyor. Söz konusu stratejiyle beraber yerli ilaç sanayisinin desteklenmesi amaçlanıyor.


#sağlık
#milli ilaç
#teşvik

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