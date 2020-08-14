Milyonların izlediği Diriliş Ertuğrul dizisi İngiliz basınında: "Müslüman Game of Thrones"

TRT'de yayınlanan ve 70'den fazla ülkeye ihraç edilen "Diriliş Ertuğrul" dizisine ilgi her geçen gün artıyor. Diziye dünya çapındaki ilgi, yayınlanmasının üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen devam ediyor. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian'da, Aina Khan imzası ile yayımlanan bir yazıda dizinin başarısı analiz edildi.

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"Etkileyici müziği ve savaş sahneleri bulunuyor"

Han, yazısına, annesinin de dizinin hayranı olduğunu anlatarak başlıyor. "İçerdiği romantizm, göz alıcı kostümleri, etkileyici müziği ve savaş sahneleri ile Müslümanların 'Game of Thrones (Taht Oyunları)' dizisi oldu" sözlerini kullanıyor.

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"Bilge dolu sözler barındırıyor"

Han, İslami ritüelleri doğru betimleyen ve ünlü İslam düşünürü İbnü'l Arabi'nin bilgelik dolu özlü sözleri ile bezenmiş senaryosu ile dizinin kendine özgü bir yer edindiğini vurguluyor. Yazıda, Diriliş Ertuğrul'un Latin Amerika, Güney Asya ve Afrika'da da izleyicileri kendine bağladığına dikkat çekiliyor.

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Dizinin hayranları arasında, Nelson Mandela'nın torunu ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun bulunduğu belirtildi.

2017 yılında, film ve dizi yayın platformu Netflix'te yayınlanan İngilizce altyazılı versiyonunun da ABD ve İngiltere'de izleyicileri etkilediği aktarılıyor.

FOTOĞRAF 6 Hindistan’da korona virüs yayılımı nedeniyle yarım kalan filminin çekimleri için Niğde’nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık dağı ve çevresinde incelemelerde bulunmak üzere Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü Hintli Film Yapımcısı ve Aktör Aamir Khan’la bir araya gelen 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir, ’Diriliş Ertuğrul’ dizisinde kullanılan deri oyuncu şapkası hediye etti. Soner Halisdemir ile bir süre görüşen Aamir Khan, hediye edilen şapkayı başına giyerek birlikte fotoğraf da çektirdi. Soner Halisdemir, dünyaca ünlü Hintli Film Yapımcısı ve Aktör Aamir Khan’ı Niğde’de görmekten mutlu olduğunu belirterek, Dünyaca ünlü bir film yapımcısı ve oyuncusu yarım kalan filmini Niğde’de çekecek. Bu Niğde için çok önemli bir gelişme... Niğde’nin dünyaya tanıtılmasına çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Aamir Khan’ın bizde bıraktığı etki çok sıcak kanlı bir insan olduğudur. Aamir Khan’ın yarım kalan filmi Niğde’mizde çekilen ilk ulusal film olacak. Bu filmin bundan sonraki yeni filmler için bir başlangıç olmasını diliyorum. Niğde’miz için hayırlı olacaktır” diye konuştu. Aamir Khan’a deri börk şapkası hediye edildi Aamir Khan’a deri börk şapkası hediye edildi Aamir Khan’a deri börk şapkası hediye edildi Dünyaca ünlü Hintli Film Yapımcısı ve Aktör Aamir Khan'la bir araya gelen 15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde kullanılan deri börk şapkası hediye etti.

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