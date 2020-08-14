Milyonların izlediği Diriliş Ertuğrul dizisi İngiliz basınında: "Müslüman Game of Thrones"
Osmanlı Devleti'nin kuruluş temellerini atan Ertuğrul Gazi'nin hayatını ve liderliğini yaptığı Kayı Boyu'nun mücadelesini ekranlara taşıyan Diriliş Ertuğrul dizisi dünyanın gündeminde. 70'ten fazla ülkede yayınlanan diziye son olarak İngiltere'nin en çok okunan gazetesi The Gurdian'da yer verildi. Küresel bir fenomene dönüştüğüne dikkat çekilen yazıda öve öve bitirilemeyen dizi "Müslüman Game of Thrones" olarak nitelendirildi.
TRT'de yayınlanan ve 70'den fazla ülkeye ihraç edilen "Diriliş Ertuğrul" dizisine ilgi her geçen gün artıyor. Diziye dünya çapındaki ilgi, yayınlanmasının üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen devam ediyor. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian'da, Aina Khan imzası ile yayımlanan bir yazıda dizinin başarısı analiz edildi.
"Etkileyici müziği ve savaş sahneleri bulunuyor"
Han, yazısına, annesinin de dizinin hayranı olduğunu anlatarak başlıyor. "İçerdiği romantizm, göz alıcı kostümleri, etkileyici müziği ve savaş sahneleri ile Müslümanların 'Game of Thrones (Taht Oyunları)' dizisi oldu" sözlerini kullanıyor.
"Bilge dolu sözler barındırıyor"
Han, İslami ritüelleri doğru betimleyen ve ünlü İslam düşünürü İbnü'l Arabi'nin bilgelik dolu özlü sözleri ile bezenmiş senaryosu ile dizinin kendine özgü bir yer edindiğini vurguluyor. Yazıda, Diriliş Ertuğrul'un Latin Amerika, Güney Asya ve Afrika'da da izleyicileri kendine bağladığına dikkat çekiliyor.
Dizinin hayranları arasında, Nelson Mandela'nın torunu ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun bulunduğu belirtildi.
2017 yılında, film ve dizi yayın platformu Netflix'te yayınlanan İngilizce altyazılı versiyonunun da ABD ve İngiltere'de izleyicileri etkilediği aktarılıyor.