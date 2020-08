Milyonların izlediği Diriliş Ertuğrul dizisi İngiliz basınında: "Müslüman Game of Thrones" Osmanlı Devleti'nin kuruluş temellerini atan Ertuğrul Gazi'nin hayatını ve liderliğini yaptığı Kayı Boyu'nun mücadelesini ekranlara taşıyan Diriliş Ertuğrul dizisi dünyanın gündeminde. 70'ten fazla ülkede yayınlanan diziye son olarak İngiltere'nin en çok okunan gazetesi The Gurdian'da yer verildi. Küresel bir fenomene dönüştüğüne dikkat çekilen yazıda öve öve bitirilemeyen dizi "Müslüman Game of Thrones" olarak nitelendirildi.

