Diriliş Ertuğrul senaristinden Kuruluş Osman dizisine rakip yeni dizi: Nizamı Alem
Diriliş Ertuğrul senaristinden Kuruluş Osman dizisine rakip yeni dizi: Nizamı Alem
İzleme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un senaristinden yeni bir dizi geliyor. Selçuklu dönemini ele alan Nizamı Alem TRT ekranlarında seyircilerle buluşacak. Diriliş Ertuğrul'un da ekibinde yer alan Serdar Özönalan tarafından kaleme alınacak. Nizamı Alemin Kuruluş Osman'a rakip olunacağı düşünülüyor.
TRT ekranlarında 'Nizamı Alem' isimli yeni bir dizi başlıyor. Ülkede ve dünyada nizamı sağlamak, düzeni yeniden kurmak ve inşa etmek anlamlarına gelen Nizamı Alem Selçuklu dönemini anlatan bir dizi olacak.
TRT ekranlarında yer alacak
TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan 'Nizamı Alem' dizisi Akli film tarafından hazırlanacak. ‘Kuşlarla Yolcululuk’ dizisini yapan ve yakında yayınlanacak olan ‘Hay Sultan’ dizisini hazırlayan Akli Film, TRT 1’de yayınlanması için Nizamı Alem dizisi ile anlaşmaya vardı.
Senaryosunu Serdar Özönalan‘ın kaleme aldığı ve Selçuklu dönemini anlatacak olan dizinin adı Nizami Alem olarak kesinleşti. Diriliş Ertuğrul’un da ekibinde yer alan Serdar Özönalan dizinin tek senaristi olacak.