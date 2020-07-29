Diriliş Ertuğrul senaristinden Kuruluş Osman dizisine rakip yeni dizi: Nizamı Alem

TRT ekranlarında 'Nizamı Alem' isimli yeni bir dizi başlıyor. Ülkede ve dünyada nizamı sağlamak, düzeni yeniden kurmak ve inşa etmek anlamlarına gelen Nizamı Alem Selçuklu dönemini anlatan bir dizi olacak.

TRT ekranlarında yer alacak

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan 'Nizamı Alem' dizisi Akli film tarafından hazırlanacak. ‘Kuşlarla Yolcululuk’ dizisini yapan ve yakında yayınlanacak olan ‘Hay Sultan’ dizisini hazırlayan Akli Film, TRT 1’de yayınlanması için Nizamı Alem dizisi ile anlaşmaya vardı.

HAYAT Engin Altan Düzyatan: Doktor ya da pilot olmalıydım

Senaryosunu Serdar Özönalan‘ın kaleme aldığı ve Selçuklu dönemini anlatacak olan dizinin adı Nizami Alem olarak kesinleşti. Diriliş Ertuğrul’un da ekibinde yer alan Serdar Özönalan dizinin tek senaristi olacak.

FOTOĞRAF 18 Şimdilerde Diriliş Ertuğrul adlı dizide izlediğimiz Engin Altan Düzyatan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına binlerce beğeni alırken yaşlı görünen elleriyle de yorumlar aldı. Başrolünde olduğu yapımla büyük bir beğeni ve hayran kitlesi kazanan Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabı Instagram'dan bir fotoğraf çekiminde verdiği pozu paylaştı. Fotoğrafındaki el detayını kaçırmayan takipçileri 39 yaşındaki Engin Altan Düzyatan'a elleri üzerinden yorumlarda bulunarak yaşlılık yorumları yaptılar. . . . . . . . . . . . . . . . Engin Altan Düzyatan'ın elleri sosyal medyada olay oldu Diriliş Ertuğrul dizisinde başrol oynayan Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Düzyatan'ın fotoğraftaki ellerini gören takipçileri ise o detayı gözden kaçırmayarak "Yaşlandınız" yorumunu yaptı.

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