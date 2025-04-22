Minikler bayram coşkusunu AKM'de yaşayacak

25 Nisan’a kadar sürecek festivalde, 4-11 yaş arası çocuklar sosyal ve sanatsal etkinliklere doyacak. El becerilerini geliştiren üretken atölyelerden, müzik ve dans etkinliklerine kadar birçok keyifli deneyim miniklerle olacak. Her atölyede farklı yönlerini keşfedecek olan çocuklar, duygu ve düşüncelerini sanat aracılığıyla ifade etmeyi öğrenecek. İç dünyalarını boyalarla, ritimlerle ve hareketle dışa vuran minikler; hayal güçlerini geliştirirken zihin ve el becerilerini de artıracak. Kültür Sokağı etkinliklerinde ise 27 Nisan’a kadar her gün Yer Piyanosu ve Gel Sen de Çal’a; 23,26 ve 27 Nisan’da ise Yer Piyanosu, Gel Sen de Çal’a ek olarak Maskot Bando’ya katılabilecek.