Minikler bayram coşkusunu AKM'de yaşayacak

Atatürk Kültür Merkezi’nde yarın başlayacak AKM Çocuk Sanat Festivali, miniklere iki gün boyunca bayram coşkusu yaşatacak.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanı iki gün boyunca Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yaşanacak. Yarın başlayacak AKM Çocuk Sanat Festivali’nde çocuklar birbirinden renkli etkinliklerle eğlenecek. Aynı zamanda çeşitli sanat atölyeleriyle de gelişimlerine katkı sağlayacak. Atölyeler, AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde yapılacak. Etkinliklerden ilki, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın (İDSO) DenizBank Konserleri olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri’nde İDSO, Beşiktaş Çocuk Korosu’yla sahne alacak. Çocuk şarkılarının söyleneceği konseri, şef Hasan Niyazi Tura yönetecek. Konser yarın 14.00’te Türk Telekom Opera Salonu’nda olacak. Devlet Halk Dansları Topluluğu ise “Zamanın Kahramanları” dans gösterisiyle çocukları büyülü bir yolculuğa çıkaracak. saat 17.00’deki gösteri AKM Tiyatro Salonu’nda izleyiciyle buluşacak.
25 Nisan’a kadar sürecek festivalde, 4-11 yaş arası çocuklar sosyal ve sanatsal etkinliklere doyacak. El becerilerini geliştiren üretken atölyelerden, müzik ve dans etkinliklerine kadar birçok keyifli deneyim miniklerle olacak. Her atölyede farklı yönlerini keşfedecek olan çocuklar, duygu ve düşüncelerini sanat aracılığıyla ifade etmeyi öğrenecek. İç dünyalarını boyalarla, ritimlerle ve hareketle dışa vuran minikler; hayal güçlerini geliştirirken zihin ve el becerilerini de artıracak. Kültür Sokağı etkinliklerinde ise 27 Nisan’a kadar her gün Yer Piyanosu ve Gel Sen de Çal’a; 23,26 ve 27 Nisan’da ise Yer Piyanosu, Gel Sen de Çal’a ek olarak Maskot Bando’ya katılabilecek.
Festivalin programında öne çıkan etkinlikler şöyle:“Sabiha Gökçen ile Gökyüzü Bugün Daha Mavi!”, “Cumhuriyet Çocuklarıyla Bayramın Ritmi-Ritim Atölyesi”, “23 Nisan Şarkılarıyla Bayram Coşkusu-Ritim Atölyesi”, “23 Nisan'a Yolculuk Drama Atölyesi”, “Masallarla Cumhuriyet-Drama Atölyesi”, “Kıpır Kıpır 23 Nisan-Bale Atölyesi”, “23 Nisan Müzikal Gösteri Atölyesi”, “Atatürk Çocukları ve Piyano”, “Sen de Çocuk ol! Ebeveyn-Çocuk Dans Atölyesi”, “Çocukların Çini Bahçesi-Çini Atölyesi”, “Yırt yapıştır, Sanat başlasın!-Kağıt Mozaik Atölyesi”, “Cemal Reşit Rey ve Bayram Şarkıları.” Detaylı bilgi için www.akmistanbul.gov.tr adresi ziyaret edilebilir.