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Hayat Mucizenin adı Ayda 91 saat boyunca enkazda canlı olarak kalmasına neden olan hayat üçgeni nedir?
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Mucizenin adı Ayda: 91 saat boyunca enkazda canlı olarak kalmasına neden olan hayat üçgeni nedir?

İzmir'de meydana gelen depremin ardından 91. saatte bir mucize gerçekleşti. Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 4 yaşındaki Ayda Gezgin canlı olarak çıkarıldı. Ayda, enkazda yaşam üçgeni pozisyonunda bulundu. Peki Ayda'yı 91 saat boyunca enkazdan sağ kalmasına neden olan hayat üçgeni nedir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıza Bey Apartmanında 91'inci saatte mucize gerçekleşti.
Rıza Bey Apartmanında 91'inci saatte mucize gerçekleşti.

İzmir'de yaşanan deprem 102 kişiyi kopardı hayattan. Arama kurtarma çalışmaları hala sürüyor. Olası bir depremde hayatımızı kurtaracak önlemlerin başında hayat üçgeni geliyor. Peki, Yaşam üçgeni nedir? Depremde hayat üçgeni pozisyonu nasıl oluşturulur?

Rıza Bey Apartmanında 91'inci saatte mucize gerçekleşti.

91 saat sonra gelen mucize: 4 yaşındaki Ayda bebek enkaz altından sağ şekilde çıkarıldı
OYNAT 01:59
91 saat sonra gelen mucize: 4 yaşındaki Ayda bebek enkaz altından sağ şekilde çıkarıldı
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası çöken Rıza Bey apartmanında 91 saat sonra mucize bir kurtuluş gerçekleşti. 4 yaşındaki Ayda bebek uzun uğraşlar sonucu enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

HAYAT ÜÇGENİ NEDİR?

Hayat üçgeni, deprem anında uygulanabildiği durumda enkaz altından sağ çıkmamızı sağlayacak en önemli deprem önlemlerinden biri. Evlerimizin içinde hayatta kalacağımız kadar büyüklükteki boşluklara hayat üçgeni denir.

Arama kurtarma ekibinden biri, Ayla'yı korkmaması için öpüyor.

Ayla bebeği çıkaran arama kurtarma görevlisi anlattı: Bize 'iyiyim' deyip elini salladı
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Ayla bebeği çıkaran arama kurtarma görevlisi anlattı: Bize 'iyiyim' deyip elini salladı
İzmir'deki depremin ardından 91. saatte Rıza Bey Apartmanı'ndan sağ çıkarılan Ayla Gezgin bebeği kurtaran arama kurtarma görevlisi Nusret Aksoy o anları anlattı: Çığlık attı. O bölgeye gidip seslendik. Bize 'İyiyim' deyip el salladı. Hemen kazıp çıkardık. Durumu iyiydi.'

YAŞAM ÜÇGENİ NASIL OLUŞTURULUR?

Deprem anında bina içindeyseniz; Kesinlikle panik yapılmamalıdır. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.

  • Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.

Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK

Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN

Düşmemek için sabit bir yere TUTUN

Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır. Balkona çıkılmamalıdır. Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır. Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.

Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır. Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır. Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.

Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.

Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.

Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.

Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında ve ya yanında; koridorsa ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.

Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.

İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayda Gezgin sağ çıkarıldı
FOTOĞRAF 13
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İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayda Gezgin sağ çıkarıldı.
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Arama kurtarma çalışmaları süren bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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Çalışmalar sırasında bir çocuğa ulaşan ekipler, çalışmaları o bölgeye yoğunlaştırdı.
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Çocuğa ulaşılması üzerine enkaz altına serum, termal battaniye ve sedye ulaştırıldı.
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Sedyeye alınan çocuk, enkazdan kurtarılarak ambulansa taşındı. Çocuğun kurtarılışı sırasında alkış sesleri yükseldi.
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Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan çocuğun adının Ayda Gezgin olduğu öğrenildi.
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İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayda Gezgin sağ çıkarıldı
İzmir'de cuma günü meydana gelen depremden 91 saat sonra, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından bir kız çocuğu çıkarıldı.

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