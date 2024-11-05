Murat Ülker'den 'Hayatın ipuçları': Yeni kitabı raflarda yerini aldı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in 6. seri olan 'Hayatın ipuçları' adlı kitabı raflarda yerini aldı. İş dünyasından, tarih ve toplumsal meseleler üzerine birçok konuyu ele alan kitap, zor konuların yalın anlatımıyla özellikle gençlere ilham veriyor. Kitabın arka kapağında gençlere özel bir mesaj da var...
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in 6. seri olan 'Hayatın ipuçları' adlı kitabı raflarda yerini aldı.
Evet! 1, 2, 3, 4 ve 5’ten sonra şimdi ise 6. seri geldi. Bu seri, ilk 5 kitap gibi hayatımın içinden süzülen hikayelerle dolu, bir solukta okunacak türden.
Peki, bu kitaplarda ne var dersiniz? Blogumda paylaştığım her şey: iş hayatında yaşadıklarım, özel hayattan gülümseten anılarım, okuduğum kitaplardan çıkardığım dersler, toplumsal olaylara dair düşüncelerim ve tabii ki meşhur GOYA’larım!
Bu seride herkese hitap eden bir şey var; yöneticiler, çalışanlar, gençler, hatta ‘Bu kitaplar bana göre değil’ diyenler bile kendilerinden bir şeyler bulacak. Bazen düşündüren, bazen güldüren bu kitaplar, yaşama dair içten bir rehber gibi. İş hayatı, toplumsal meseleler, kültürel değerler derken kitap bittiğinde belki hayata bakışınıza bile bir renk gelecek.
Bu 6 kitapla toplamda 1909 sayfa boyunca, 238 yazıyla size hayatın farklı yönlerini anlatmaya çalıştım; iş dünyasından özel yaşama, toplumsal olaylardan kişisel deneyimlere kadar her sayfa bir keşif sundu.
Herkese şimdiden keyifli okumalar diliyorum!
Murat Ülker, önceki beş cildinde olduğu gibi, bu kitapta da okuduğu kitaplardan ve katıldığı konferanslardan edindiği derslerle kendi gözlem ve tecrübelerini harmanlayarak okuyucularına değerli ipuçları sunuyor. Başarısının ardındaki prensipleri ve geleceğe dair öngörülerini paylaşarak, okuyucuların ufkunu açmayı hedefliyor.