Murat Ülker'den 'Hayatın ipuçları': Yeni kitabı raflarda yerini aldı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in 6. seri olan 'Hayatın ipuçları' adlı kitabı raflarda yerini aldı.

Murat Ülker yazısında şu ifadelere yer verdi;

Evet! 1, 2, 3, 4 ve 5’ten sonra şimdi ise 6. seri geldi. Bu seri, ilk 5 kitap gibi hayatımın içinden süzülen hikayelerle dolu, bir solukta okunacak türden.





Peki, bu kitaplarda ne var dersiniz? Blogumda paylaştığım her şey: iş hayatında yaşadıklarım, özel hayattan gülümseten anılarım, okuduğum kitaplardan çıkardığım dersler, toplumsal olaylara dair düşüncelerim ve tabii ki meşhur GOYA’larım!





Bu seride herkese hitap eden bir şey var; yöneticiler, çalışanlar, gençler, hatta ‘Bu kitaplar bana göre değil’ diyenler bile kendilerinden bir şeyler bulacak. Bazen düşündüren, bazen güldüren bu kitaplar, yaşama dair içten bir rehber gibi. İş hayatı, toplumsal meseleler, kültürel değerler derken kitap bittiğinde belki hayata bakışınıza bile bir renk gelecek.





Bu 6 kitapla toplamda 1909 sayfa boyunca, 238 yazıyla size hayatın farklı yönlerini anlatmaya çalıştım; iş dünyasından özel yaşama, toplumsal olaylardan kişisel deneyimlere kadar her sayfa bir keşif sundu.

Herkese şimdiden keyifli okumalar diliyorum!





Kitabın arka kapağında gençlere hitap eden bir mesaj var:

“Çok çalışın gençler, zira her birimiz için çok çalışmaktan başka yol yok!” Ülker, hobilerin ve dostlukların önemini vurgularken, ailenin değerini de hatırlatıyor. “Bu dünyadaki deneyimimiz kısa, karmaşık ama aslında bir o kadar da basit” diyor. "Hayatın İpuçları 6", global şirketlerde strateji oluşturmanın öneminden Fatih Sultan Mehmet’in kültür devrimine, çağdaş ebeveynlikten sanat eserlerine kadar geniş bir konu yelpazesi sunuyor. Ayrıca, Murat Ülker’in gezi notları ve güncel meselelerle ilgili görüşleri de kitaba dahil edilerek okuyuculara farklı bakış açıları kazandırıyor.



