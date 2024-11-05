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Murat Ülker'den 'Hayatın ipuçları': Yeni kitabı raflarda yerini aldı

Murat Ülker'den 'Hayatın ipuçları': Yeni kitabı raflarda yerini aldı

Pınar Görgü
17:025/11/2024, Salı
G: 5/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in yeni kitabı raflarda yerini aldı.
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in yeni kitabı raflarda yerini aldı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in 6. seri olan 'Hayatın ipuçları' adlı kitabı raflarda yerini aldı. İş dünyasından, tarih ve toplumsal meseleler üzerine birçok konuyu ele alan kitap, zor konuların yalın anlatımıyla özellikle gençlere ilham veriyor. Kitabın arka kapağında gençlere özel bir mesaj da var...

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in 6. seri olan 'Hayatın ipuçları' adlı kitabı raflarda yerini aldı.

Murat Ülker yazısında şu ifadelere yer verdi;

Evet! 1, 2, 3, 4 ve 5’ten sonra şimdi ise 6. seri geldi. Bu seri, ilk 5 kitap gibi hayatımın içinden süzülen hikayelerle dolu, bir solukta okunacak türden.


Peki, bu kitaplarda ne var dersiniz? Blogumda paylaştığım her şey: iş hayatında yaşadıklarım, özel hayattan gülümseten anılarım, okuduğum kitaplardan çıkardığım dersler, toplumsal olaylara dair düşüncelerim ve tabii ki meşhur GOYA’larım!


Bu seride herkese hitap eden bir şey var; yöneticiler, çalışanlar, gençler, hatta ‘Bu kitaplar bana göre değil’ diyenler bile kendilerinden bir şeyler bulacak. Bazen düşündüren, bazen güldüren bu kitaplar, yaşama dair içten bir rehber gibi. İş hayatı, toplumsal meseleler, kültürel değerler derken kitap bittiğinde belki hayata bakışınıza bile bir renk gelecek.


Bu 6 kitapla toplamda 1909 sayfa boyunca, 238 yazıyla size hayatın farklı yönlerini anlatmaya çalıştım; iş dünyasından özel yaşama, toplumsal olaylardan kişisel deneyimlere kadar her sayfa bir keşif sundu.

Herkese şimdiden keyifli okumalar diliyorum!


Kitabın arka kapağında gençlere hitap eden bir mesaj var:
“Çok çalışın gençler, zira her birimiz için çok çalışmaktan başka yol yok!”
Ülker, hobilerin ve dostlukların önemini vurgularken, ailenin değerini de hatırlatıyor. “Bu dünyadaki deneyimimiz kısa, karmaşık ama aslında bir o kadar da basit” diyor. "Hayatın İpuçları 6", global şirketlerde strateji oluşturmanın öneminden Fatih Sultan Mehmet’in kültür devrimine, çağdaş ebeveynlikten sanat eserlerine kadar geniş bir konu yelpazesi sunuyor. Ayrıca, Murat Ülker’in gezi notları ve güncel meselelerle ilgili görüşleri de kitaba dahil edilerek okuyuculara farklı bakış açıları kazandırıyor.

Murat Ülker, önceki beş cildinde olduğu gibi, bu kitapta da okuduğu kitaplardan ve katıldığı konferanslardan edindiği derslerle kendi gözlem ve tecrübelerini harmanlayarak okuyucularına değerli ipuçları sunuyor. Başarısının ardındaki prensipleri ve geleceğe dair öngörülerini paylaşarak, okuyucuların ufkunu açmayı hedefliyor.

#Murat Ülker
#Yıldız Holding
#GOYA

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