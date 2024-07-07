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Mustafa Cambaz için objektifler Filistin’e çevrildi

Yeni Şafak Gazatesi’nde uzun yıllar emek veren ve 15 Temmuz gecesi haince öldürülen gazeteci ve foto muhabiri Mustafa Cambaz için Albayrak Medya bu yıl dördüncü kez Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması düzenliyor. 2024 yılına özel olarak belirlenen “Yeni Şafak Gazetesi Gazze Özel Ödülü” ise Yeni Şafak Gazetesi tarafından “Gazze’nin Sesini Duyuran Objektifler” başlığı altında verilecek.

Latife Beyza Turgut
04:00 - 7/07/2024 Pazar
Güncelleme: 04:34 - 7/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
Şehit Mustafa Cambaz.
Şehit Mustafa Cambaz.

Yaptığı işi “kayıt fotoğrafçılığı” olarak tanımlayan Yeni Şafak foto muhabiri Mustafa Cambaz, 2000’li yıllardan itibaren tüm Türkiye’yi adım adım gezerek 10 binin üzerinde fotoğraf çekip ulu camileri kayıt altına almış ve 15 Temmuz’da FETÖ’nün hain darbe girişiminde yüzlerce vatandaşımız gibi vatan, bayrak ve mukaddesatı için şehit olmuştu. Albayrak Medya zor şartlar altında görev yapan fotoğrafçıları milli ve manevi duygularda birleştirmek amacıyla 15 Temmuz şehidimiz Mustafa Cambaz’ın adıyla 2022 yılından itibaren düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışmasını bu yıl dördüncü defa düzenliyor. Bugün son günü olan yarışmaya 6 Mayıs tarihinden itibaren 8 bin fotoğrafla başvuru yapıldı. 12 Haziran tarihinde ise 8 bin fotoğraf arasından; Anadolu Ajansı Görsel Haberler Direktörü Fırat Yurdakul, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Temsilcisi Ümit Bektaş, Fotoğraf Sanatçısı Süleyman Gündüz, Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç, Fotoğraf Sanatçısı Gül Işık tarafından beş temel ve bir özel kategoride kazananlar belirlenecek. Yarışmanın ödül töreni 13 Temmuz Cumartesi tarihinde, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilecek.

Hikâyeyi Demokrasi Adası’nda tamamla

Cambaz’ın hatıraları, geçmişten bugüne süregelen yolculuklarında yeniliklere kapı araladı. Onun gezip gördüğü yerler değişti, gelişti ve farklı insanların kadrajına girdi. Yıllar içerisinde o yerlere verilen maddi ve manevi anlamlar değişti. Tıpkı 1960’larda başarılı olan darbenin 15 Temmuz’da tekrarlandığında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkan halkın anti demokrasiye karşı Erdoğan ile birlikte dik duruşu gibi. Yarışmanın 2023 yılında başlatılan kategorisi “Hikâyeyi Tamamla Özel Ödülü” bu yıl eski adıyla “Yassıada” olarak bilinen Demokrasi ve Özgürlükler Adası temasıyla gerçekleştirilecek. Temel amacı Cambaz’ın hikâyesini tamamlamak olan kategorinin geçtiğimiz yılki teması Ayasofya’ydı.

Yeni Şafak Gazze için ödül verecek

2024 yılına özel olarak belirlenen “Yeni Şafak Gazetesi Gazze Özel Ödülü” ise bu yıl ilk kez veriliyor. “Gazze’nin Sesini Duyuran Objektifler” başlığı altında verilecek ödüller için herhangi bir başvuru kabul edilmiyor. Kategorinin kazananı kamuoyuna mal olmuş, Filistin halkının acılarına ortak olan, Gazze’de yaşanan drama ses veren fotoğraflar arasından Yeni Şafak Gazetesi tarafından belirlenecek.

Cumhurbaşkanı teşrifiyle başlamıştı

İlk kez 2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması, Büyük Çamlıca Cami içerinde yer alan 1071 Kongre ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenmişti. Ertesi yıl, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın teşrifleriyle yine Büyük Çamlıca Cami içerinde yer alan 1071 Kongre ve Etkinlik Salonu’nda yarışmacılara ödüllei takdim edildi.

251 şehitten biri

Mustafa Cambaz, 15 Temmuz gecesi, yanından hiç ayırmadığı fotoğraf makinesini dahi almadan meydanlara ilk koşan kahramanlar arasındaydı. “Kalkışmayı yapanlar, kalktıkları gibi oturamamalı” diyerek sokağa çıktığında, şehadete yürüyen 251 şehitten biri oldu. FETÖ’cü hainler tarafından göğsünden iki kurşunla vurularak şehit edildi.



#Mustafa Cambaz
#Fotoğraf Yarışması
#Aktüel
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