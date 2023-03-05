Mutfağımızın misafirleri Alman tatlıları

Pek tanıyıp bilmeyiz Alman mutfağını. Ben mutfak kültürünün, davranış ve dilden daha dayanıklı olduğunu düşünüyorum. Almanya’da yaşayan Türkler buna önemli bir örnektir. Bunca yıl geçmesine rağmen yer yer dili, kültürü ortaklaştırmış ama mutfak konusunda tam tersini yapıp, Avrupalıların Türk mutfağına aşinalığını artırmışlardır. Latin Amerika’yı işgal eden İspanyollar, yerli halka zorla kendi mutfaklarından yemek yaptırıyorlardı. Bu yüzden, Amerikan yerli mutfağı neredeyse yok denebilir. Mutfağı yok olan bir halkın yok oluşunun hızlanması çok enteresan bir detaydır. Bunu fark eden toplum mühendisleri mutfağı asla ihmal etmeden değiştirmeye çalışmışlar. Örneğin Stalin, ortak bir Sovyet mutfağı oluşturmak için devlet eliyle bir yemek ve sofra düzeni kitabı bastırmış, sonra da her eve “uygulama zorunluluğu” emriyle dağıtımını sağlamıştı. Bugünkü Rus salatası, o kitaptaki tariflerden biridir. Bugün, gurbet vatan Almanya’dan birkaç tarif paylaşalım istedim. Pastane ve hamur konusunda takdire değer Alman mutfağından lezzetli tarifler, Anadolu’nun bereketli kadın ellerinde daha da lezzetli olacaktır. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.