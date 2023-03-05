Mutfağımızın misafirleri Alman tatlıları

Berliner.
lmanya, gurbetçilerimizin varlığıyla Avrupa’da en iyi tanıdığımız ülke oldu. Dilleri, müzikleri, saç şekilleri, giysileri ve teknolojileriyle aşina olduğumuz Almanlar, mutfaklarıyla ise oldukça uzağımızdalar.
MUTFAK KÜLTÜRÜ DAVRANIŞ VE DİLDEN DAHA DAYANIKLI
Pek tanıyıp bilmeyiz Alman mutfağını. Ben mutfak kültürünün, davranış ve dilden daha dayanıklı olduğunu düşünüyorum. Almanya’da yaşayan Türkler buna önemli bir örnektir. Bunca yıl geçmesine rağmen yer yer dili, kültürü ortaklaştırmış ama mutfak konusunda tam tersini yapıp, Avrupalıların Türk mutfağına aşinalığını artırmışlardır. Latin Amerika’yı işgal eden İspanyollar, yerli halka zorla kendi mutfaklarından yemek yaptırıyorlardı. Bu yüzden, Amerikan yerli mutfağı neredeyse yok denebilir. Mutfağı yok olan bir halkın yok oluşunun hızlanması çok enteresan bir detaydır. Bunu fark eden toplum mühendisleri mutfağı asla ihmal etmeden değiştirmeye çalışmışlar. Örneğin Stalin, ortak bir Sovyet mutfağı oluşturmak için devlet eliyle bir yemek ve sofra düzeni kitabı bastırmış, sonra da her eve “uygulama zorunluluğu” emriyle dağıtımını sağlamıştı. Bugünkü Rus salatası, o kitaptaki tariflerden biridir. Bugün, gurbet vatan Almanya’dan birkaç tarif paylaşalım istedim. Pastane ve hamur konusunda takdire değer Alman mutfağından lezzetli tarifler, Anadolu’nun bereketli kadın ellerinde daha da lezzetli olacaktır. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.
Berliner
- l500 gram un
- l1 paket maya
- l50 gram şeker
- l50 gram tereyağı
- l200 ml süt
- l1 yumurta
- l1 limon kabuğu rendesi
- lToz şeker
- lMarmelat
- l1 paket vanilya
- lBir fiske tuz
- lKızartma yağı
Un, maya ve şekeri karıştırıp 15 dakika ışık bir yerde bekletelim.
Ardından yumurta, limon kabuğu rendesi, tereyağı, vanilya ve tuzu ilave edip hamur yoğuralım, mayalanmaya bırakalım.
Hamuru 1-2cm kalınlığında açıp bir su bardağı ile keselim.
15 dakika daha kabarması için dinlendirelim.
Kızdırdığımız yağda kızartalım.
Fraenkische schneeballen
- l 4 yumurta sarısı
- 2 yumurta
- l9 yemek kaşığı krema
- l1 yemek kaşığı şeker
- l750 gram un
- lBir fiske tuz
- l2 yemek kaşığı tereyağı
Yumurta, yumurta sarısı, şeker, krema, tuz, tereyağı ve undan yumuşak bir hamur hazırlayalım. Hamuru yarım saat buzdolabında dinlendirelim. Açtığımız hamuru katlayalım ve tekrar açalım. Yufka şeklinde ikinci kez açtığımız hamurdan 15 cm uzunluğunda parçalar kesip, parmaklık şeklinde çizikler atalım. Bir kepçeye koyduğumuz hamuru kızgın yağda kızartalım. Üzerine pudra şekeri serpelim.
Afiyet olsun.