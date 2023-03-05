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Hayat

Mutfağımızın misafirleri Alman tatlıları

Alman mutfağını pek bilmeyiz. Bunun sebebi de Türk işçilerinin kendi mutfaklarını tercih etmeleri diyebiliriz. Mesela Almanya’da Türk döneri daha çok konuşulur. Oysa hamur ve şekerli pastane ürünlerinde Alman mutfağı oldukça iddialıdır. Siz de hamur ve şekerli tatları seviyorsanız fraenkische schneeballen ile berliner tariflerini deneyebilirsiniz.

Ülkü Menşure Solak
Ülkü Menşure Solak
04:00 . 5/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Berliner.

Berliner.

lmanya, gurbetçilerimizin varlığıyla Avrupa’da en iyi tanıdığımız ülke oldu. Dilleri, müzikleri, saç şekilleri, giysileri ve teknolojileriyle aşina olduğumuz Almanlar, mutfaklarıyla ise oldukça uzağımızdalar.

MUTFAK KÜLTÜRÜ DAVRANIŞ VE DİLDEN DAHA DAYANIKLI

Pek tanıyıp bilmeyiz Alman mutfağını. Ben mutfak kültürünün, davranış ve dilden daha dayanıklı olduğunu düşünüyorum. Almanya’da yaşayan Türkler buna önemli bir örnektir. Bunca yıl geçmesine rağmen yer yer dili, kültürü ortaklaştırmış ama mutfak konusunda tam tersini yapıp, Avrupalıların Türk mutfağına aşinalığını artırmışlardır. Latin Amerika’yı işgal eden İspanyollar, yerli halka zorla kendi mutfaklarından yemek yaptırıyorlardı. Bu yüzden, Amerikan yerli mutfağı neredeyse yok denebilir. Mutfağı yok olan bir halkın yok oluşunun hızlanması çok enteresan bir detaydır. Bunu fark eden toplum mühendisleri mutfağı asla ihmal etmeden değiştirmeye çalışmışlar. Örneğin Stalin, ortak bir Sovyet mutfağı oluşturmak için devlet eliyle bir yemek ve sofra düzeni kitabı bastırmış, sonra da her eve “uygulama zorunluluğu” emriyle dağıtımını sağlamıştı. Bugünkü Rus salatası, o kitaptaki tariflerden biridir. Bugün, gurbet vatan Almanya’dan birkaç tarif paylaşalım istedim. Pastane ve hamur konusunda takdire değer Alman mutfağından lezzetli tarifler, Anadolu’nun bereketli kadın ellerinde daha da lezzetli olacaktır. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

Berliner

MALZEMELER:
  • l500 gram un
  • l1 paket maya
  • l50 gram şeker
  • l50 gram tereyağı
  • l200 ml süt
  • l1 yumurta
  • l1 limon kabuğu rendesi
  • lToz şeker
  • lMarmelat
  • l1 paket vanilya
  • lBir fiske tuz
  • lKızartma yağı
YAPILIŞI:

Un, maya ve şekeri karıştırıp 15 dakika ışık bir yerde bekletelim.

Ardından yumurta, limon kabuğu rendesi, tereyağı, vanilya ve tuzu ilave edip hamur yoğuralım, mayalanmaya bırakalım.

Hamuru 1-2cm kalınlığında açıp bir su bardağı ile keselim.

15 dakika daha kabarması için dinlendirelim.

Kızdırdığımız yağda kızartalım.

Fraenkische schneeballen

MALZEMELER:
  • l 4 yumurta sarısı
  • 2 yumurta
  • l9 yemek kaşığı krema
  • l1 yemek kaşığı şeker
  • l750 gram un
  • lBir fiske tuz
  • l2 yemek kaşığı tereyağı
YAPILIŞI:

Yumurta, yumurta sarısı, şeker, krema, tuz, tereyağı ve undan yumuşak bir hamur hazırlayalım. Hamuru yarım saat buzdolabında dinlendirelim. Açtığımız hamuru katlayalım ve tekrar açalım. Yufka şeklinde ikinci kez açtığımız hamurdan 15 cm uzunluğunda parçalar kesip, parmaklık şeklinde çizikler atalım. Bir kepçeye koyduğumuz hamuru kızgın yağda kızartalım. Üzerine pudra şekeri serpelim.

Afiyet olsun.

#Yemek Tarifi
#Alman Tatlıları
#Berliner
#Fraenkische schneeballen
3 saat önce
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Mutfağımızın misafirleri Alman tatlıları
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