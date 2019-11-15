Müzekart ile milli saraylara

Bakanlığının 2020 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Ersoy, “Önemli ekonomik avantajlar sağlayan Müzekart’ın fiyatında bu yıl herhangi bir artış yapılmadı ve yapılmayacak. Milli sarayları, fiyatında herhangi değişiklik olmadan yıl başından itibaren Müzekart kapsamına alıyoruz” dedi.
Rami Kışlası’nın ihya edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini aktaran Ersoy, Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu, Atlas Pasajı’nda tasarlanan Sinema Müzesi’nin 2020 yılında hazır olacağı bilgisini paylaştı.
TÜRK OKÇULUĞU UNESCO YOLUNDA
- Ersoy, diğer çalışmalara yönelik şunları ifade etti: “Geçici Miras Listemizde yer alan Malatya Arslantepe Arkeolojik Alanı’na ait Dünya Miras Listesi adaylık dosyası Dünya Miras Merkezi’ne gönderilmiş olup, varlığın Dünya Miras Listesi’ne kaydedilme konusu 2020 yılında değerlendirilecek. Ayrıca, daha önce ulusal dosya olarak sunduğumuz Geleneksel Türk Okçuluğu’nun da görüşülerek UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine 18’inci unsurumuz olarak kaydedilmesi bekleniyor.”