Müzekart ile milli saraylara

Hollywood'un 'Müslüman terörist' algısını Türk dizileri çökertti

Müslümanların terörist olarak gösterildiği sinema ve dizilere karşı Türk yapımları, Müslümanlar ve İslama'a karşı bakışı değiştiriyor. 4 kıtada 1 milyar kişi tarafından izlenen Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid gibi Türk dizileri yabancıların İslam'a ve Türk tarihine bakışını değiştirerek farklı dinlere mensup insanların Müslümanlığı ve Türk tarihini araştırmasına vesile oluyor.

