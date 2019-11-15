Hayat Müzekart ile milli saraylara
AKTÜEL

Müzekart ile milli saraylara

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, milli sarayları, fiyatında herhangi değişiklik olmadan yıl başından itibaren Müzekart kapsamına alacaklarını söyledi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bakanlığının 2020 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Ersoy, “Önemli ekonomik avantajlar sağlayan Müzekart’ın fiyatında bu yıl herhangi bir artış yapılmadı ve yapılmayacak. Milli sarayları, fiyatında herhangi değişiklik olmadan yıl başından itibaren Müzekart kapsamına alıyoruz” dedi.

Rami Kışlası’nın ihya edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini aktaran Ersoy, Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu, Atlas Pasajı’nda tasarlanan Sinema Müzesi’nin 2020 yılında hazır olacağı bilgisini paylaştı.

TÜRK OKÇULUĞU UNESCO YOLUNDA

  • Ersoy, diğer çalışmalara yönelik şunları ifade etti: “Geçici Miras Listemizde yer alan Malatya Arslantepe Arkeolojik Alanı’na ait Dünya Miras Listesi adaylık dosyası Dünya Miras Merkezi’ne gönderilmiş olup, varlığın Dünya Miras Listesi’ne kaydedilme konusu 2020 yılında değerlendirilecek. Ayrıca, daha önce ulusal dosya olarak sunduğumuz Geleneksel Türk Okçuluğu’nun da görüşülerek UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine 18’inci unsurumuz olarak kaydedilmesi bekleniyor.”

İstanbul’a yeni arkeoloji müzesi
HAYAT
İstanbul’a yeni arkeoloji müzesi
Senatörleri ikna etmemi istedi

Senatörleri ikna etmemi istedi

Erdoğan: ​Trump'ın çevresi ilişkilerin bozulması için uğraşıyor.
ABD askerleri PKK mezarlığında

ABD askerleri PKK mezarlığında

ABD askerleri devriye arkadaşları hainlerin sözde şehitliğine gitti.
HDPli vekilinoğlu gözaltında

HDP'li vekilin
oğlu gözaltında

HDP'li vekil Remziye Tosun'un oğlu terör suçundan gözaltına alındı.
Başa döndük

Başa döndük

​ABD, Türkiye sınırına iki üs daha inşa ediyor.
NATO'dan<br>Türkiye açıklaması

NATO'dan
Türkiye açıklaması

NATO'da, Türkiye'nin Suriye'deki varlığına dair farklı fikirler var.
Tel Temr düğümü

Tel Temr düğümü

​PKK'lı teröristler bölgede Amerika ve Rusya koruması altında.

Yunan zulmü

Yunan zulmü

​Göçmenlerin bulunduğu tekneye Yunan Sahil Güvenlik ekibi saldırdı.
Brezilya'da<br>beyaz çöl

Brezilya'da
beyaz çöl

​Kalbinde masmavi göller barındıran çöl ziyaretçilerini bekliyor.
Karnesiz ilk tatil

Karnesiz ilk tatil

​Öğrenciler 25 Kasım'da yeniden ders başı yapacak.

PKK'dan<br>kimyasal saldırı

PKK'dan
kimyasal saldırı

Teröristler fosfor ve yanıcı maddeleri içeren kimyasal bombayla saldırdı.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Kum hırsızlığına<br> kim göz yumuyor

Kum hırsızlığına
kim göz yumuyor

Karaburun'daki hırsızlık devleti milyonlarca lira zarara uğratıyor.
Kızım gel<br>sen de şehit ol

Kızım gel
sen de şehit ol

Diyarbakır annesi: ​Bu bayrak ve vatan için şehitlerimizin yolundayız.
Kenevire<br>tohum atılımı

Kenevire
tohum atılımı

​58 bin kilogram kenevir tohumu üretilecek.
Hollywood<br>algısı çöktü

Hollywood
algısı çöktü

​Türk dizileri Hollywood'un İslamofobi propagandasının izlerini siliyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.