Ödüllü doktordan yeni bir tasarım daha: Anne dostu doğum elbisesi

Anne adaylarının hayatında çok önemli ve özel bir süreç olan doğum, ‘anne dostu’ ürünler ile daha konforlu bir hal alabiliyor. Doğumlarda anne dostu olmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Duman, ‘Dikey Doğum Koltuğu’ projesinden sonra yeni bir çalışmaya daha imza attı. Doğum sürecinde annenin mahremiyetine dikkati çeken Duman, ‘Hubla Doğum Elbisesi’ ile anne adaylarının rahat bir doğum süreci geçirmesine olanak sağlıyor.

Yaklaşık 30 yıllık birikimleri neticesinde gün geçtikçe anne dostu ürünlere ihtiyaç olduğunu belirten Duman, “Annenin doğum sürecindeki zihin ve bedensel ihtiyaçlarını karşılamak, annenin yanında olduğunuzu hissetmek, ona güvende olduğunu hissettirmek ve ihtiyacı olan ürünleri de ona sunmak onun dostu olduğunuzu gösteriyor” dedi.

OYNAT 02:47 Anne dostu doğum elbisesi: Mahremiyete dikkat ediyor Geliştirdiği 'Dikey Doğum Koltuğu' projesi ile uluslararası alanda dört tane ödül alan Op. Dr. Ayşe Duman, anne dostu ürünlere bir yenisini daha ekledi. Tasarladığı Hubla Doğum Elbisesi ile anne adaylarının doğum sürecinde mahremiyetlerine dikkati çeken Duman, 'Kadının mahremiyetine saygı gösterilmesi kendini güvende hissetmesinin önemli unsurlarından biridir. Aksi durumda, yani mevcut kıyafetlerle kadın kendini güvende hissetmez. Bu durum doğum yolculuğunda anne ve bebek üzerinde olumsuz tesir oluşturur' dedi. BiP'te paylaş

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ŞIK OLURKEN ÖZGÜRCE HAREKET EDEBİLSİNLER

Doğum sürecinde annenin mahremiyetini korumanın çok önemli olduğunu belirten Duman, “Mahremiyetini saygı gösterilmesi bir kere kişiyi kendisini güvende hissettirir. Artı mahremiyeti korunmuyorsa refleks olarak kadın kendisini kapatma ihtiyacı hisseder. Maalesef çoğu yerde verilen kıyafetlerle kadın orasını burasını kapatmak için hareketlerini kısıtlıyor. Plates topuna oturacak ama her tarafı açılıyor. Yanında bir refakatçi ile klozete gidiyor. Refakatçi en mahrem yerlerini görüyor. Bu durum anneyi ister istemez geriyor.

Oysa bizim doğumda istediğimiz en önemli şey bedenin gevşemesi. Bedenin gevşemesi için mahremiyetinin korunması çok önemli. Kadın plates topuna otursun, çömelsin, yürüsün ama hiç bir yerini kapatmakla uğraşmasın.

Muayenelerini olurken gereksiz yere mahrem bölgeleri açılmasın. İşte tam da bunu sağlamak için patentli bir doğum elbisesi tasarladık. İstedik ki annelere o özel süreçlerini hem şık hem keyifli hem de özgürce hareket edebilecek şekilde geçirmelerini sağlamak. Doğum elbisesi tam da anne dostu bir ürün” dedi.

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Hubla Doğum Elbisesi'nin örnek renk ve modelleri

ANNENİN BEDENİNİN GEVŞEMESİNİ SAĞLIYORUZ

Doğum sürecinde hastanelerde giydirilen bir kıyafet ile annenin mahrem alanlarını gereksiz yere açıldığından bahseden Duman, “Bu durum anneyi geriyor. Bedenin gevşemesi doğum süreci için çok ama çok önemli. Bizim tasarımımızda gözetilen şey ise hiçbir yeri açılmadan plates topuna oturduğunda hiçbir yeri açılmıyor. Klozete gitti hiçbir yeri açılmıyor ama oldu da ihtiyaç oldu ameliyata girmesi gerekti ve elbisenin üstünden hızlıca çıkması lazım. Cırt cırtlar sayesinde üzerinden kolaylık elbise çıkmış oluyor. Gene doğumdan hemen sonra bebekle ten tene temasa kolaylık sağlayan bir tasarımı mevcut. Yani aslında basit bir dokunuşla annenin bedeninin gevşemesini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık iki yıldır piyasada olan doğum elbisesi kullanan annelerden çok güzel geri dönüşler aldıklarını belirten Duman, “Anneler bütün faydayı görüyorlar. Kendilerini güvende hissediyorlar. Hareket özgürlüğü ve bu hareket özgürlüğünün doğuma kattığı faydaları görüyorlar ama sadece annelerden değil eşlerden, ebe hanımlardan, doktorlardan da çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Çünkü anne rahat ettikçe onlar da memnun kalıyor” şeklinde konuştu.

Hubla Doğum Elbisesi, ilk patentli doğum elbisesi.

PROFESYONELLER TARAFINDAN TAKDİR EDİLDİ

Annenin hareket özgürlüğünü sağlamak, bedeninin ihtiyaçlarını gidermek ve çok kolay bir şekilde muayenelerinin gerçekleşmesi için dört yıl önce de TÜBİTAK destekli ‘Dikey Doğum Koltuğu’ projesini hayata geçiren Duman, “Anneler ve profesyoneller tarafından çok takdir edilen bir projeydi. Dünya çapında uluslararası dört tane buluşçu ödülü aldı. Buradaki amaç neydi? Mesela çömelme hareketi annenin karın itme gücünü çok daha etkin bir şekilde kullanmasını sağlıyor ama doğum bazen sekiz saat bazen on saat sürüyor. Karın çok büyük, ayaklar ödemli oluyor. Bu anne için yorucu. Dikey doğum koltuğuyla anne oturduğu yerde çömelme hareketini kolaylıkla yapabiliyor. Kendisini güvende hissediyor. Gerektiğinde de doğum profesyonelleri muayeneleri ve müdahaleleri yapabilecek konumu geçebiliyor” dedi.

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