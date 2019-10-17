Hayat Ödüllü doktordan yeni bir tasarım daha Anne dostu doğum elbisesi
GENEL SAĞLIK

Ödüllü doktordan yeni bir tasarım daha: Anne dostu doğum elbisesi

Geliştirdiği ‘Dikey Doğum Koltuğu’ projesi ile uluslararası alanda dört tane ödül alan Op. Dr. Ayşe Duman, anne dostu ürünlere bir yenisini daha ekledi. Duman, ‘Hubla Doğum Elbisesi’ ile anne adaylarının doğum sürecinde mahremiyetlerine dikkati çekti.

Fatma Çelik Yeni Şafak
Op. Dr. Ayşe Duman, tasarladığı anne dostu doğum elbisesini yenisafak.com'a anlattı.
Op. Dr. Ayşe Duman, tasarladığı anne dostu doğum elbisesini yenisafak.com'a anlattı.

Anne adaylarının hayatında çok önemli ve özel bir süreç olan doğum, ‘anne dostu’ ürünler ile daha konforlu bir hal alabiliyor. Doğumlarda anne dostu olmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Duman, ‘Dikey Doğum Koltuğu’ projesinden sonra yeni bir çalışmaya daha imza attı. Doğum sürecinde annenin mahremiyetine dikkati çeken Duman, ‘Hubla Doğum Elbisesi’ ile anne adaylarının rahat bir doğum süreci geçirmesine olanak sağlıyor.

Yaklaşık 30 yıllık birikimleri neticesinde gün geçtikçe anne dostu ürünlere ihtiyaç olduğunu belirten Duman, “Annenin doğum sürecindeki zihin ve bedensel ihtiyaçlarını karşılamak, annenin yanında olduğunuzu hissetmek, ona güvende olduğunu hissettirmek ve ihtiyacı olan ürünleri de ona sunmak onun dostu olduğunuzu gösteriyor” dedi.

Anne dostu doğum elbisesi: Mahremiyete dikkat ediyor
OYNAT 02:47
Anne dostu doğum elbisesi: Mahremiyete dikkat ediyor
Geliştirdiği 'Dikey Doğum Koltuğu' projesi ile uluslararası alanda dört tane ödül alan Op. Dr. Ayşe Duman, anne dostu ürünlere bir yenisini daha ekledi. Tasarladığı Hubla Doğum Elbisesi ile anne adaylarının doğum sürecinde mahremiyetlerine dikkati çeken Duman, 'Kadının mahremiyetine saygı gösterilmesi kendini güvende hissetmesinin önemli unsurlarından biridir. Aksi durumda, yani mevcut kıyafetlerle kadın kendini güvende hissetmez. Bu durum doğum yolculuğunda anne ve bebek üzerinde olumsuz tesir oluşturur' dedi.

ŞIK OLURKEN ÖZGÜRCE HAREKET EDEBİLSİNLER

Doğum sürecinde annenin mahremiyetini korumanın çok önemli olduğunu belirten Duman, “Mahremiyetini saygı gösterilmesi bir kere kişiyi kendisini güvende hissettirir. Artı mahremiyeti korunmuyorsa refleks olarak kadın kendisini kapatma ihtiyacı hisseder. Maalesef çoğu yerde verilen kıyafetlerle kadın orasını burasını kapatmak için hareketlerini kısıtlıyor. Plates topuna oturacak ama her tarafı açılıyor. Yanında bir refakatçi ile klozete gidiyor. Refakatçi en mahrem yerlerini görüyor. Bu durum anneyi ister istemez geriyor.

Oysa bizim doğumda istediğimiz en önemli şey bedenin gevşemesi. Bedenin gevşemesi için mahremiyetinin korunması çok önemli. Kadın plates topuna otursun, çömelsin, yürüsün ama hiç bir yerini kapatmakla uğraşmasın.

Muayenelerini olurken gereksiz yere mahrem bölgeleri açılmasın. İşte tam da bunu sağlamak için patentli bir doğum elbisesi tasarladık. İstedik ki annelere o özel süreçlerini hem şık hem keyifli hem de özgürce hareket edebilecek şekilde geçirmelerini sağlamak. Doğum elbisesi tam da anne dostu bir ürün” dedi.

Hubla Doğum Elbisesi'nin örnek renk ve modelleri

ANNENİN BEDENİNİN GEVŞEMESİNİ SAĞLIYORUZ

Doğum sürecinde hastanelerde giydirilen bir kıyafet ile annenin mahrem alanlarını gereksiz yere açıldığından bahseden Duman, “Bu durum anneyi geriyor. Bedenin gevşemesi doğum süreci için çok ama çok önemli. Bizim tasarımımızda gözetilen şey ise hiçbir yeri açılmadan plates topuna oturduğunda hiçbir yeri açılmıyor. Klozete gitti hiçbir yeri açılmıyor ama oldu da ihtiyaç oldu ameliyata girmesi gerekti ve elbisenin üstünden hızlıca çıkması lazım. Cırt cırtlar sayesinde üzerinden kolaylık elbise çıkmış oluyor. Gene doğumdan hemen sonra bebekle ten tene temasa kolaylık sağlayan bir tasarımı mevcut. Yani aslında basit bir dokunuşla annenin bedeninin gevşemesini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık iki yıldır piyasada olan doğum elbisesi kullanan annelerden çok güzel geri dönüşler aldıklarını belirten Duman, “Anneler bütün faydayı görüyorlar. Kendilerini güvende hissediyorlar. Hareket özgürlüğü ve bu hareket özgürlüğünün doğuma kattığı faydaları görüyorlar ama sadece annelerden değil eşlerden, ebe hanımlardan, doktorlardan da çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Çünkü anne rahat ettikçe onlar da memnun kalıyor” şeklinde konuştu.

Hubla Doğum Elbisesi, ilk patentli doğum elbisesi.
  • PROFESYONELLER TARAFINDAN TAKDİR EDİLDİ
  • Annenin hareket özgürlüğünü sağlamak, bedeninin ihtiyaçlarını gidermek ve çok kolay bir şekilde muayenelerinin gerçekleşmesi için dört yıl önce de TÜBİTAK destekli ‘Dikey Doğum Koltuğu’ projesini hayata geçiren Duman, “Anneler ve profesyoneller tarafından çok takdir edilen bir projeydi. Dünya çapında uluslararası dört tane buluşçu ödülü aldı. Buradaki amaç neydi? Mesela çömelme hareketi annenin karın itme gücünü çok daha etkin bir şekilde kullanmasını sağlıyor ama doğum bazen sekiz saat bazen on saat sürüyor. Karın çok büyük, ayaklar ödemli oluyor. Bu anne için yorucu. Dikey doğum koltuğuyla anne oturduğu yerde çömelme hareketini kolaylıkla yapabiliyor. Kendisini güvende hissediyor. Gerektiğinde de doğum profesyonelleri muayeneleri ve müdahaleleri yapabilecek konumu geçebiliyor” dedi.

Bakanlığın kararı alkışlanmalı: Mide küçültme ameliyatı için 30 rakamı bile yetersiz
HAYAT
Bakanlığın kararı alkışlanmalı: Mide küçültme ameliyatı için 30 rakamı bile yetersiz

Kanser tedavisinde doğal yöntemlere dikkat: Bağışıklığı güçlendirirken hayatınızı riske atmayın
HAYAT
Kanser tedavisinde doğal yöntemlere dikkat: Bağışıklığı güçlendirirken hayatınızı riske atmayın

Oğlu için kanseri yendi
HAYAT
Oğlu için kanseri yendi

Obezitenin sebebi anne babalar: Çocukları ölüme sürüklemeyin!
HAYAT
Obezitenin sebebi anne babalar: Çocukları ölüme sürüklemeyin!

Yılda 800 binden fazla insan ölüyor: Önlenmezse 2030'da başlıca hastalık olacak
HAYAT
Yılda 800 binden fazla insan ölüyor: Önlenmezse 2030'da başlıca hastalık olacak
TSKnın envanterinde kimyasal yok

TSK'nın envanterinde kimyasal yok

​Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklama yaptı.
PKKya kış darbesi

PKK'ya kış darbesi

Operasyonlarda 118 terörist etkisiz hale getirildi.
PKK işgali bittiimar başladı

PKK işgali bitti
imar başladı

​Yeni Şafak Tel Abyad'da günlük hayatın nabzını tuttu.
İngiltere Brexit'te yeni bir anlaşmaya vardı

İngiltere Brexit'te yeni bir anlaşmaya vardı
Kitap okumak isterken dolandırıldı

Kitap okumak isterken dolandırıldı

Hesabından 4 bin 739 lira para çekildi.
Sarar çifti<br>dehşeti yaşamıştı

Sarar çifti
dehşeti yaşamıştı

Soyguncular hakkında iddianame hazırlandı.

Şaka zannettik!

Şaka zannettik!

​ABD basını mektuba inanamadı.
Onlar vermedi biz <br>daha iyisini yaptık

Onlar vermedi biz
daha iyisini yaptık

​Milli üretim olarak yeniden ayağa kalktık.
Buz tutmuş<br>kasaba: Oymyakon

Buz tutmuş
kasaba: Oymyakon

Hava sıcaklığı rekoru eksi 65 derece ile kırıldı.

Kamuya 60 bin<br>yeni personel

Kamuya 60 bin
yeni personel

​Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifini açıkladı.
Aralıkta<br>fiyatlar düşecek

Aralıkta
fiyatlar düşecek

​Kredi kartlarına yönelik çok önemli adım.
Erdoğan mektubu<br>buruşturup çöpe attı

Erdoğan mektubu
buruşturup çöpe attı

Üst düzey bir devlet yetkilisi, mektup krizinin arka planını anlattı.
Küstah çağrı

Küstah çağrı

​Mehmetçik'e destek veren futbolcuyu vatandaşlıktan çıkarmak istiyorlar.
Toplantıyı terk ettiler

Toplantıyı terk ettiler

Barış Pınarı toplantısında Trump'ın sözleri çıldırttı.
Yeni kurum kuruldu

Yeni kurum kuruldu

​Erdoğan'ın imzasıyla AB için yeni bir adım atıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.