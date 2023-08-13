|
Hayat

Ofiste çalışana 45 dakikada bir mola şart

Ofis çalışanlarının duruş bozukluğu nedeniyle bel-boyun ağrıları yaşadığını belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Sahillioğlu, duruş bozukluklarının ilerleyen dönemde kronik kas-iskelet sisteminde bozulmaya yol açtığını söyledi.

Aybike Eroğlu
04:00 . 13/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Dr. Ali Sahillioğlu.

Dr. Ali Sahillioğlu.

Duruş bozukluğu ve bel-boyun ağrılarına en çok maruz kalanlar ofis çalışanları oluyor. Uzun süre bilgisayar başında hareketsiz çalışmak, evden çalışmanın artması, online eğitim ve sunumların yaygınlaşması, hareketsizlik, bunlarla birlikte kilo alınması sonucunda duruş bozukluğu, kas iskelet ağrıları ve bel ağrıları yaşanıyor. Ortaya çıkan kötü postür denilen duruş bozuklukları hayatın ileri dönemlerinde kronik kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına yol açıyor. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Sahillioğlu ofis çalışanlarına önerilerde bulundu.

 SÜREKLİ AĞRIYA DİKKAT

Boyun ağrısı, boyundan kollara yatılan uyuşma veya karıncalanma, belden kalçaya ve bacağa yayınlan karıncalanma ve uyuşma hissinin duruş bozukluğuyla ortaya çıktığını belirten Sahillioğlu,

“Kronik kas iskelet sistemi bozuklukları, sürekli olan ağrı ile kendini gösteriyor. Hastanın ağrısı, ilaç kullanımı ya da çeşitli rahatlatıcı egzersizler ile geçmeyip devam ediyorsa doktor muayenesi gerekiyor. Bu sayede ağrının seyri ortaya koyuluyor. Bazen ağrıya yönelik ilaç tedavileri, fizik tedavileri bazen de iğne tedavileri gerekiyor” dedi.

 KÖTÜ DURUŞ EĞRİLİĞİ ARTIRIYOR

Normal duruşta boyun lordozu denilen boyunda hafif bir eğrilik durumu, sırtta kifoz denilen hafif bir kamburluk durumu ve belimizde ise bel lordozu denilen hafif çukur bir görünüm bulunduğunu anlatan Sahillioğlu, “Omurgamızda bu eğriliklerin artması veya azalması durumunda duruş bozuklukları ortaya çıkıyor. Kötü pozisyonda uzun süre çalışma, masa başı çalışmasının uzaması gibi durumlar da bu eğriliklerin artmasında neden oldu” diye konuştu.

KEMİKLER DÜZLEŞİYOR AĞRILAR FAZLALAŞIYOR

Uzun süre masa başında çalışmak zorunda kalanlara dikkat çeken Sahillioğlu, “Kötü pozisyonda çalışan kişilerde sırtta kamburluk, omuzlarda çökme ve yuvarlaklaşma, boyun düzleşmesi şeklindeki duruş bozuklukları çok sık görülüyor. Bu kişilerde aynı pozisyona uzun süre maruz kalmaktan ve tekrarlayan mikro travmalardan dolayı omuz ağrıları, boyun ağrıları, kürek kemikleri arasında ağrı, bel ağrıları, kol ve el bileği ağrıları oluşuyor. Sırttaki eğriliğin artması sonucunda hiperkifoz denilen kamburluk, beldeki çukurluğun artması sonucunda hiperlordoz denilen çukur bel görülüyor. Bu tarz duruş bozukluklarında omurgamızdaki disklere binen yük arttığı için ileriki yaşlarda hastalık riski artıyor” ifadelerini kullandı.

İŞTE ALTIN ÖNERİLER

Sahillioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Duruş bozukluklarını önlemek için ofis çalışanlarının ekran yüksekliğinin ayarlanması, ekran üst çizgisinin göz ile aynı hizada olması veya diz üstü bilgisayarla çalışılıyorsa bilgisayar yükselticisi kullanılması, ekrana tam karşıdan bakılması, 45 dakikada bir ara vererek 5-10 dakika hareket etmesi ya da egzersiz yapması bu durumun ilerlemesini engelliyor. Tedavi olarak omurgaya yönelik özellikli egzersizler, fizik tedavi programları düzenlemek gerekmektedir. Ek olarak medikal pilates uygulamaları, eğriliği olan kişilerde fizik tedavi programları gibi yöntemler ile kişiye özel tedaviler kullanılabilir”.


Bakan Koca'dan tıp doktoru olmayan sağlık çalışanlarına yapılan taban ödemesine ilişkin açıklama: Üzücü ve şaşırtıcı
Bakan Koca'dan tıp doktoru olmayan sağlık çalışanlarına yapılan taban ödemesine ilişkin açıklama: Üzücü ve şaşırtıcı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tıp doktoru olmayan sağlık çalışanlarımıza yapılan taban ödemenin daha önce düşük kaldığı, şimdi bunun da yükseltileceği konusunu gündeme getirdik. Bu ödemenin “teşvik havuzundan” yapılacağı, dolayısıyla doktorlar için kayba yol açacağı yanılsamasına yol açacak bazı iddialar ortaya atıldı. Üzücü ve şaşırtıcı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca tıp doktoru olmayan sağlık çalışanlarına yapılan taban ödemenin, teşvik ödemesini etkilemediğini belirterek, bir sağlık meslek grubu için planlanan iyileştirmenin, diğer bir meslek grubunun aleyhine olmasının düşünülemeyeceğini kaydetti.


#duruş bozukluğu
#fizik tedavi
#Sağlık
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Malatya’da korkutan depremler: Yeşilyurt ilçesinde 4.8'lik depremin ardından 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha