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Hayat Oğluyla Hayata Bağlandı
AKTÜEL

Oğluyla Hayata Bağlandı

Nebile Akdaş ise 17 yaşındaki zihinsel engelli oğluyla Kızılay’ın ‘Hayata Bağlan Projesi’ ile hayata tutunanlardan. Anne Nebile Akdaş’ın mücadelesi engelli evladı Buğra Han’ı hayata ve eğitime kabul ettirmede karşılaştığı ön yargılarla başladı...

Yasemin Asan Yeni Şafak
​Oğluyla Hayata Bağlandı
Özel eğitim, okul ve ev üçgeninde bu zorluğu göğüslemeye çalışan Akdaş’ın hayatı Urla Kızılay’ın Hayata Bağlan Projesi ile değişti.

Nebile Akdaş, 17 yaşında zihinsel engelli oğluyla Kızılay’ın Hayata Bağlan Projesi ile hayata tutundu. Anne Nebile Akdaş’ın mücadelesi engelli evladı Buğra Han’ı hayata ve eğitime kabul ettirmede karşılaştığı ön yargılarla başladı. Özel eğitim, okul ve ev üçgeninde bu zorluğu göğüslemeye çalışan Akdaş’ın hayatı Urla Kızılay’ın Hayata Bağlan Projesi ile değişti. Aynı zamanda projenin bir gönüllüsü de olan Akdaş şunları söyledi:

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Eli iki kez öpülesi anneler

ARTIK OKULA KENDİ GİDİYOR

  • “Buradaki insalar bizi mutlu etmek, yaşadığımız zorlukları unutturmak, yükümü hafifletmek için uğraşıyordu. Psikolojik olarak yıpranan annelere ve özel çocuklarımıza gönüllü psikoloğumuz sayesinde destek verildi. Oğlumun konuşması arttı, davranış problemleri bitti. 8 sene o sınıfta ben sınıfın kapısında bekleyen bir anne olarak oğlum okula kendi başına gitmeye başladı. Ben de Kızılay sayesinde katıldığım kurslardan öğrendiklerimle el sanatları, mantı, erişte yaparak evime katkı sağlıyorum. Dışarıdan liseyi bitirdim, bu sene üniversite sınavına hazırlanıyorum. Ehliyetimi almak için de sürücü kursuna yazıldım.”

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