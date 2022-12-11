Pancar hastalıklara kalkan oluyor

Kış kapıya dayandı, hatta evimizde. Kapalı mekânlarda mikroplar çoğalır ve soğukta vücut direncimiz düşer. Ama Rabbimiz, bugünleri sağlıkla geçirebilmemiz için çok güzel ve değerli sebzeler var etmiştir. Her mevsimde, o mevsime özgü sebzeleri yemek, yaşadığımız bölgenin sebze meyvelerini tüketmek sağlık açısından oldukça önemli. Belki de kimi hastalıklarımızın temelinde bu doğal beslenme biçiminden uzaklaşmamız yatıyordur, değil mi?

HEM DİRENCİ ARTIRIYOR HEM DE İŞTAH AÇIYOR

Soğuk hava şartlarına dayanıklı olmak, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için C vitamini ve kükürtlü besinler almamız gerekiyor. C vitamini koyu yeşil ve koyu kırmızı, mor, siyah renkli besinlerde, kükürt ise kokusunu sevmediğimiz kışlık sebzelerde bolca bulunuyor. Bugün güzel renkli ve güzel kokulu kırmızı pancardan bahsetmek istiyorum. Aslında “pancar” Anadolu’da yapraklara verilen bir isimdir. Mesela madımağa kimi yörelerde “pancar” derler. Bunun temel nedeni çok eski zamanlardan beri pancarların daha çok yapraklarını yiyor olmamız. Kökleri ise ilaç yapımında kullanılmış. Fakat zamanla özellikle kış aylarında kök sebze yemeyi şifalı bir alışkanlık haline getirmişiz. Pancarlar arasında kırmızı pancar Akdenizli bir sebzedir ve bolca antioksidan içerir. Bu özelliğiyle soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara olan direncimizi artırmaya yardımcı olurken detoks da sağlar. İçeriğindeki lifler sindirim sistemine faydalıdır ve rengiyle iştah açar.

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Bugün, dünya mutfaklarında çorbadan turşuya birçok farklı yiyeceğe dönüşen kırmızı pancarın suyunu yoğurduğunuz hamurları renklendirmek amacıyla da kullanabilirsiniz. İçeceklerin içerisine katabilir veya humus, tarator, babagannuş gibi salatalara ilave edebilirsiniz. Hatta pancarları ince ince doğrayıp suyunu bir kağıt peçete ile alarak fırınlayıp cipslere dönüştürebilirsiniz. Mutfak bir sanat atölyesidir, hayal gücüyle harika lezzetler ortaya çıkartılabilir. Gelin bu hafta pancarlı birkaç tarife göz atalım. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

Kırmızı pancar çorbası

MALZEMELER:

küçük kırmızı pancar

1 havuç

1 patates

1 soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı un

1 çay bardağı krema

1 yemek kaşığı tereyağı

1 fiske tuz

Baharatlar

YAPILIŞI:

Pancar, havuç, patates, soğan ve sarımsağı soyalım ve irice doğrayalım. Bir tencerede hepsini haşlayalım. Sebzeli karışımı püre haline getirelim. Ayrı bir tencerede tereyağını eritip unu hafifçe kavuralım. Sebze püresini suyu ile beraber unun üzerine ekleyelim, bir iki bardak daha su ilave edelim. Tuzu ve istediğimiz baharatları ekleyelim ve kıvam alana kadar kaynatalım. Ocağı kapatınca kremayı ilave edelim. Kızartılmış ekmek parçalarıyla servise alabiliriz. Afiyet olsun.

Kırmızı pancar browni

MALZEMELER:



2 büyük kırmızı pancar

2 büyük kırmızı pancar 1 küçük paket krema

120 gram (7-8 yemek kaşığı) tereyağı

1 su bardağı şeker

4 yemek kaşığı kakao

2 yumurta

2 ¾ su bardağı un

2 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay bardağı bitter çikolata rendesi

1 paket vanilya

1 fiske tuz

YAPILIŞI:

Pancarları pişirme torbasına koyup 15 dakika düdüklü tencerede haşlayalım, soğutup kabuklarını soyalım. Bir pancarı krema ile birlikte blenderdan geçirip püre yapalım. Bir tencerede tereyağını eritip kaynatalım, ocaktan alıp şeker ve kakaoyu ilave edelim. Vanilya ve kremalı pancar püresini yumurtalı karışıma ekleyelim. Un ve kabartma tozunu ilave edip hamur yapalım. Dikdörtgen bir kalıba pişirme kağıdı serip hamuru yayalım ve 160 derecede ortalama yarım saat pişirelim. Pişip pişmediğini üzerinin çatlamasından anlayabiliriz. Afiyet olsun.