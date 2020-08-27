Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Pizza Tarifi Evde pizza nasıl yapılır?
YEMEK TARİFLERİ

Pizza Tarifi: Evde pizza nasıl yapılır?

Pizza Tarifi: Evde pizza nasıl yapılır?

Evinizde pizza yapmaktan korkuyorsanız sizi tarifimize alalım. Mis gibi kokan, incecik hamuruyla ve nefis malzemeleriyle bu pizza tadını damağınızda bırakacak. Sizler için pizza tarifini derledik. Peki evde pizza nasıl yapılır? İşte enfes pizza tarifi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pizza
Pizza

İsterseniz akşam yemeği isterseniz öğle yemeği için enfes pizza tarifini sizler için hazırladık. Yemek tarifi pizza için tarife buyurun. İşte pizza tarifi...

Islak hamburger tarifi: Islak hamburger evde nasıl yapılır?
HAYAT
Islak hamburger tarifi: Islak hamburger evde nasıl yapılır?

Pizza tarifi

Malzemeler:

4 Ve 1/2 (Yarım) su bardağı un

1 Tatlı kaşığı toz maya

1 Tatlı kaşığı tuz

1 Ve 3/4 (Üç Çeyrek) su bardağı su

1/4 (Çeyrek) su bardağı zeytinyağı

1 Diş sarımsak

2 Çorba kaşığı domates salçası

1 Çorba kaşığı kuru kekik

1 Kase mantar

1/2 (Yarım) adet sucuk

1 Kase kiraz domates

1 Su bardağı konserve mısır

150 Gram kaşar peyniri

Birkaç dal taze kekik

Yapılışı:

Unu yoğurma kabına alın mayayı ve tuzu ilave edin.Hepsini karıştırın. Suyunu ve zeytinyağını ekleyin. Hamuru yoğurun, hafif yapışkan bir hamur olacak. Üzerini örtün. Tercihen bir gece buzdolabında bekletin ve fırına vermeden 2 saat önce buzdolabından çıkarın. Vaktiniz yoksa üzerini örttükten sonra oda sıcaklığında 1,5 saat dinlendirin. Hafif yağlanmış büyük boy fırın tepsisine hamuru ellerinizle yayın. Sarımsağı ezip dövün.

Zeytinyağı ve domates salçasını ilave edin. Kekiği ve tuzu ekleyin, karışımı macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Tepsideki hamurun üzerine salçalı sosu yayın. Mantarı doğrayın.Sucuğu doğrayın, domatesleri dilimleyin. Sosun üzerine mantarları dizin.Sucukları dizin, mısırları serpin, domatesleri dizin.Kekik dallarını yayın. Kaşar peynirini her yerine eşit miktarda rendeleyin. Önceden ısıtılmış 250 derecelik fırında 10-15 dakika kenarları kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun...

Birbirinden lezzetli etli ana yemek tarifleri: Misafirleriniz bu yemeklere bayılacak
HAYAT
Birbirinden lezzetli etli ana yemek tarifleri: Misafirleriniz bu yemeklere bayılacak

Abone Ol Google News
Olası depremler tahmin edilecek

Olası depremler tahmin edilecek

İki üniversiteden Doğu Anadolu'da önemli çalışma.
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı

​Sonuca en yakın iki aşının gönüllü denemeleri başlıyor...
CHPli Aylin Nazlıakanın yalan tweeti rekor kırdı, itiraf paylaşımı ise rağbet görmedi

Devlet içinde devlet: Çandarlılar

Devlet içinde devlet: Çandarlılar

Çandarlı Halil Paşa neden İstanbul'un fethine karşı çıktı?

​​Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye mi geliyor?
Bursa'da büyük dönüşüm başladı

Bursa'da büyük dönüşüm başladı

​Tarih ve yeşil 'yeniden' gün yüzüne çıkıyor

​2 milyar kişi izleyecek 500 milyon dolarlık katkı sağlayacak.

​Erol Bulut'un oyunculara fırçası sosyal medyada gündem oldu.

Emre Mor attığı golle hocasından tam not aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.