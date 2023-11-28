Kesinlikle sıcak ya da çok soğuk bir su kullanmayın. Hafif ısıtılmış bir ılık su mayayı aktifleştirmek için çok ideal olacaktır.

Unu bir kaba eleyin. Eleme işlemi sayesinde ununuz havalanır, daha çok kabarır ve daha homojen bir hamur elde etmenizi sağlar.