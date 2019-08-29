Prof. Dr. Özkan: Leyla için elimizden geleni yapacağız

Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, başındaki eşarbın alev alması sonucu yüzü ve kafa derisi yanan Leyla Demirci'nin testlerini yenileyeceklerini, uygun şartlar oluşursa tedavisi için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.

Leyla Demirci.

Leyla'nın tek isteği yeni bir yüze kavuşmak

Özkan, yüz nakli bekleyen Leyla Demirci ve Firdevs Tatar ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde düzenlediği toplantıda, Leyla'nın 7 yıllık hastaları olduğunu, 12 yaşından beri takibini yaptıklarını söyledi.

Leyla kendilerine ilk başvurduğunda 18 yaşından küçük olduğu için sadece tahlillerini yapıp, nakil dışında başka neler yapılabileceği konusu üzerinde durduklarını aktaran Özkan, "Leyla'nın yanık yüzdesi çok fazla ve vücudunda maalesef doku naklinin yapılabileceği alanları fazla değil" dedi.

Hasta listesinde bulunan ve aralıkla kontrolden geçirdikleri Leyla'nın son günlerde basının ve sosyal medyanın gücüyle gündem olduğunu belirten Özkan, bunun en azından gündeme gelmiş olması nedeniyle kötü bir şey olmadığını dile getirdi.

Leyla'nın çok sevdiği ve uyumlu hastalarından birisi olduğunu anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Leyla sesini duyurarak organ ve doku bağışının ne kadar önemli olduğunun hatırlanması açısından önemli bir iş yaptı. Arkadaşlarımız testlerini tekrarlamak için Leyla'yı yakın zamanda kontrole çağırmıştı. Bazı nedenlerle gelemedi, gecikmesi vardı. Böylece bugün normal kontrolüne gelmiş oldu. İnşallah yakın zamanda Leyla'nın yine testlerini yaparız ve uygun şartlar oluşursa tedavisine elimizden geldiğince destek olmaya çalışırız. Leyla'nın tüm kayıtları Sağlık Bakanlığında var. Bakan Bey'in kendisi ve ekibi Leyla'yı sahiplendi, ilgilendi. Kendileri bizi de aradılar."

Özkan, Leyla'nın sadece bir örnek olduğuna ve onun gibi yüzlerce hasta bulunduğuna dikkati çekti. Leyla'nın 18 yaşın üstünde olmasının avantaj sağladığını vurgulayan Özkan, "Leyla 15 yaşındayken uygun iki donör çıkmıştı ama mevzuata takıldık. Biz de çok istemedik çünkü ergen yaşa gelmeden bu tür nakillerin yapılması uygun görülmüyor. Leyla'nın özel sağlık nedenleri dolayısıyla uzun yılları bulmadan ameliyat olması gerekiyor" diye konuştu. Özkan, Leyla'nın 10-15 gün kadar hastanede kalıp testlerden geçirileceğini bildirdi.

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FOTOĞRAF 14 2012 yılında yüz nakli yaptırarak Türkiye tarihine geçen Uğur Acar'ın tedavisinde sona gelindi. Acar, tek hayalinin evlenip çocuk sahibi olmak olduğunu söyledi. Türkiye'nin 7.5 yıl önce yüz nakli yapılan ilk kişisi olan 26 yaşındaki Uğur Acar, tedavisinde sona gelindiğini, yüzünün normal bir kişininkinden farkı olmadığını belirtti. Acar, en büyük hayalinin ise evlenip, çocuk sahibi olmak olduğunu dile getirdi. Manavgat ilçesi Gebece köyünde, 1 aylıkken evde çıkan yangında yüzünün yüzde 90'ında yanık nedeniyle kalıcı hasar meydana gelen 26 yaşındaki Uğur Acar'ın hayatı, 21 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk yüz nakli operasyonu ile değişti. Yüzünün görünümü nedeniyle 19 yıl boyunca toplumdan uzaklaşan, çocuklar korktuğu için kalabalık alanlara ve parklara gidemeyen Uğur Acar, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile ekibi tarafından gerçekleştirilen yüz nakliyle yeni bir yüze kavuştu. Yeni görünümüyle hayatı değişen ve 7 yıl 4 ayı geride bırakan Acar, operasyonun gerçekleştirildiği hastanede bir de iş sahibi oldu. Çevresinde sevilen, girdiği ortamlarda ilgi gören Acar, istediği parka, AVM’ye ve kalabalık ortamlara çekinmeden girebiliyor. Çocuklarla sohbet eden Uğur Acar’ın en büyük hayali ise evlenip bir çocuk sahibi olabilmek. 7 yıldır sürecin iyi gittiğini ifade eden Uğur Acar, şu anda hayatında her şeyin normal derecede olduğunu söyledi. Acar, ilaçlarını da düzenli olarak kullandığını belirtti. Zamanla yüzünde hissettiği duyuların geri geldiğini dile getiren Acar, “Yüzüm, doğduğum haliyle olmasa da göz kırpma, kaş kaldırma, sinirlenme gibi hareketlerimi yapabiliyorum. Kendim tıraş olabiliyorum. Aynı zamanda berbere de gidiyorum, tıraş olabiliyorum. Onun dışında rutin kontrollerimi yaptırıyorum. Göreceğim herhangi bir fizik tedavi kalmadı, süreç tamamlandı. Artık sadece ömür boyu kullanmam gereken ilaçlar olacak” dedi. Akdeniz Üniversitesi’nde çalıştığını hatırlatan Acar, hafta içini çalışarak, hafta sonunu ise kendine vakit ayırarak değerlendirdiğini anlattı. Acar, “Hafta içi çalışıyorum. Hafta sonlarında ise tarihi ve turistik yerlere gidiyorum. Parka gidiyorum, gazete okuyorum. Bazen de akrabalarımın yanına gidiyorum. Aynı zamanda bana yüzü bağışlayan aile ile de telefonla görüşüyorum. Onunla bağımı koparmadım. Her ne kadar evleri uzak olsa da, telefonla görüşüyorum” şeklinde konuştu. Sağlık problemlerini geride bıraktığının altını çizen Acar, en büyük hayalinin ise evlenip bir yuva kurmak olduğunu söyledi. Bu mutluluğu uzun zamandır yaşamanın hayalini kurduğunu vurgulayan Uğur Acar, sözlerine şöyle devam etti: “Bundan sonra hayatımda istediğim şey evlilik. Bunun dışında evlendikten sonra çocuk sahibi olmak istiyorum. Daha önceki hayatımda çocukların benden kaçtığı zamanları hatırlıyorum. Bu nedenden dolayı çocuk sahibi olmanın pek de hayalini kuramamıştım. Nakilden sonra ise ilk düşündüğüm şey sağlığıma kavuşmaktı. Sonrasında her şeyi düzene koymaya başladım. Şimdilerde sağlığım da yerinde, güzel bir işim de var. Zamana bıraktığım tek şey, mutlu olabileceğim kişiyi bulup evlenmek. Çocuklar artık benden kaçmıyor, korkmuyorlar. Bunu da gördüm ve gerçekten çok mutluyum, Allah’tan başka ne isteyebilirim ki.” . . . Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın son hali: Görenler şaşkın Antalya'da 7 yıl önce Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar, yeni yüzüyle hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Acar "Her gün sabah yüzümü yıkarken aynaya bakıp şükrediyorum. Yeni yüzüm yeni hayatım oldu, hayallerim gerçekleşti. 7 yıl rüya gibi geçti" dedi. BiP'te paylaş

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Firdevs için işler yolunda gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat ilgilendiği bir hasta olan Firdevs Tatar'ın ise Leyla'ya göre daha şanslı olduğunu aktaran Özkan, genç kızın vücudunda hasar görmemiş bölgeleri bulunduğu için doku naklini vücudundan yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Özkan, "Firdevs için işler yolunda gidiyor. İnşallah Firdevs yakın zamanda güzel bir ameliyatla istediği sonuca ulaşır" dedi.

Yeni bir yüze kavuşma hayali kuran Leyla Demirci ise heyecanlı olduğunu bildirdi. Basın toplantısının ardından Leyla Demirci'nin testlerden geçirilmesi için hastaneye yatış işlemleri gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 1,5 aylıkken geçirdiği kaza sonucu yüzünün ve kafa derisinin büyük kısmı yanan 20 yaşındaki Leyla Demirci'nin yüz nakli olmak istediği yönünde basında ve sosyal medyada yer alan haberler üzerine Sağlık Bakanlığı devreye girmişti.

Bakanlığın yönlendirmesiyle Leyla ve babası Sait Demirci, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirdiği başarılı yüz nakli operasyonlarıyla adından söz ettiren Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşmek üzere Antalya'ya gelmişti.