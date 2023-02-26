Ressam Süleyman Seyyid’in tabloları görücüye çıkıyor

Alif Art Antikacılık 4 Mart’ta “Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri” başlıklı bir müzayede düzenliyor. Salon ve online olarak gerçekleştirilecek müzayedede tablo, gravür, heykel, kitap, yazma Kur’an-ı Kerim, hat levhası, mobilya, tekstil ürünleri, halı ve çeşitli objeler koleksiyonerlerin karşısına çıkacak.

Yazma Kur’an-ı Kerim

4 Mart Cumartesi günü saat 13:00’te Nihal Sarıgül ve Pol Şalabi yönetiminde yapılacak müzayedede 500’den fazla eser yeni sahipleriyle buluşacak. Müzayedede Süleyman Seyyid, İbrahim Safi, Sami Yetik, Haydar Besim Aydar, Necdet Kalay, Cihat Burak, Tanju Demirci, Fikret Otyam, Giovanni Brindesi, Ana Rosa Alberca, Salvador Dali ve Fausto Zonaro’un tuval eserleri yer alıyor. Bunlar arasında natürmorttaki ustalığıyla tanınan ressam Süleyman Seyyid’in 1895 yılına ait orijinal çerçevesi içindeki meyveli natürmortu müzayedenin en seçkin eseri olarak hemen göze çarpıyor.

“MEYVE TABAĞI” İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Özel bir koleksiyonda muhafaza edilen Süleyman Seyyid’in “meyve tabağı” isimli yağlıboya natürmortu ilk defa bir müzayedede satışa sunulacak. Çeşitli özel koleksiyonlarda ve müzelerde eserleri bulunan Süleyman Seyyid (1842-1913) Türk resminde asker ressamlar kuşağının en önemli temsilcilerindendir. Paris’te resim tahsili görmüş, Gustave Baulanger ve Alexandre Cabanel’in öğrencisi olmuştur. Doğada müşahede ettiklerini resmetmeye kendini adayan Süleyman Seyyid daha çok natürmortları ve peyzajlarıyla bilinmektedir. Özellikle, meyve modellerinde yansıttığı renkler, fırçasının şiirleştirdiği yapıtlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Müzayede kapsamında Kazasker Mustafa İzzet, Mahmud Celaleddin, Macid Ayral, Mustafa Halim Özyazıcı, Hüseyin Kutlu başta olmak üzere meşhur hattatların kaleminden hat levhaları, kıtalar ve yazma Kur’an-ı Kerim’ler hüsn-i hat sanatının nadide örneklerini oluşturuyor.

19. yüzyıla ait cam altı sanatının ender rastlanan bir örneği olan Osmanlı hattat sandığı da müzayededeki bir başka dikkat çekici eser. Ihlamur ağacından mamul iki gözlü iç kısmı kobalt mavisi renkli çiçeklerle dekore edilmiş olan sandığın üzerinde ayet-i kerime, dua ve beyitler yer alıyor. Sanat değeri yüksek olan hattat sandığı koleksiyonluk bir eser olarak öne çıkıyor.

ABDÜLHAMİD’E İTHAF EDİLEN RUZNAME

Sanatseverlerin ilgisine sunulan eserler arasında Sultan II. Abdülhamid’e ithaf edilen bir ruzname de bulunuyor. Günlük olayları ihtiva eden ketebe kaydı bulunmayan ruzname is mürekkebi ve altın yaldızla yazılmış olup devrine ait orijinal deri cilde sahiptir.