Rize'nin Hemşin ilçesinde saat 12.02'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 12,85 kilometre derinlikte gerçekleşti. Kısa süreli paniğe neden olan deprem Rize'nin yanı sıra Erzurum, Ardahan, Rize ve Trabzon'da da hissedildi.
Rize'nin Hemşin ilçesinde saat 12.02'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 12,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Çevre illerden de hissedildi
Kısa süreli paniğe neden olan deprem Rize'nin yanı sıra Erzurum, Ardahan, Rize ve Trabzon'da da hissedildi.
Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Rize Valisi: Saha taramalarımız devam ediyor
Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, meydana gelen 4,7'lik deprem sonrası yaptığı açıklamada;
AFAD Başkanlığımızın verilerine göre 4,7 ölçeğinde, İlimiz Hemşin merkezli bir deprem meydana gelmiş olup şu an itibariyle herhangi bir olumsuzluk yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir. Geçmiş olsun."
Karadeniz'de deprem fay hattı var mı? İşte Rize ve Trabzon deprem risk haritası...
Rize'de meydana gelen 4,7'lik deprem sonrası Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Hakan Karslı, Trabzon’un deprem tehlikesi altında olduğuna vurgu yaparak Doğu Karadeniz’de yaşanacak olan depremin 3 noktadaki faylardan etkilendiğini söyledi. Peki
Karadeniz’de fay var mı, fay hattı nereden geçiyor, hangi illeri kapsıyor? İşte Trabzon deprem risk haritası.
Rize'de meydana gelen deprem sonrası Doğu Karadeniz Bölgesindeki depremin kaynaklandığı 3 fay hakkında açıklamalarda bulunan
Prof. Dr. Hakan Karslı, Trabzon’un deprem tehlikesi altında olduğuna vurgu yaptı. Doğu Karadeniz’de yaşanacak olan depremin 3 noktadaki faylardan etkilendiğini söyledi.
Karadeniz’de fay var mı, fay hattı nereden geçiyor?
Prof. Dr. Karslı, 3 noktadaki fay hatlarıyla ilgili şu cümlelere yer verdi:
“Bizim bölgemizi tehdit eden fay sistemleri Kuzey Doğu Anadolu fay sistemidir. Bir de Karadeniz'in kuzeyinde yani bizim sahilimizin kuzeyinde yaklaşık 10 mil kadar açık olduğu ifade ediliyor. Bir ters fay niteliğinde bir de Gürcistan tarafından bizim sahilimize doğru gelen, Kuzeydoğudan Güneybatı'ya doğru uzanan Rize, Trabzon ve Ordu fayları var. Dolayısıyla bunların üzerinde olabilecek olan depremler bizleri etkiler. Yani biz onların tehlike sahası içerisindeyiz. Yoksa şu anda Malatya'da olan depremlerin bizim burayla ilgisi yok ve sadece hissedersek hissederiz. O kadar yani. Kesinlikle onların bizi tetiklemesi gibi burada herhangi bir fay hareketini tetiklemesi gibi hiçbir şey olamaz. Öyle bir sistematik yok. Kuzey Doğu Anadolu fayının kırılması bizim güneyimizdeki ilçelerimize daha yakın olduğu için bizim bölgemizi daha çok etkiler hale gelecek”
sözlerini kullandı.
Ali Yerlikaya: İki sağlık çağrısı aldık
Rize Hemşin’de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. Deprem çevre illerden Artvin, Bayburt, Erzurum ve Trabzon’dan da hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Korkma nedeniyle 2 sağlık çağrısı alınmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.