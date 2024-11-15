“Bizim bölgemizi tehdit eden fay sistemleri Kuzey Doğu Anadolu fay sistemidir. Bir de Karadeniz'in kuzeyinde yani bizim sahilimizin kuzeyinde yaklaşık 10 mil kadar açık olduğu ifade ediliyor. Bir ters fay niteliğinde bir de Gürcistan tarafından bizim sahilimize doğru gelen, Kuzeydoğudan Güneybatı'ya doğru uzanan Rize, Trabzon ve Ordu fayları var. Dolayısıyla bunların üzerinde olabilecek olan depremler bizleri etkiler. Yani biz onların tehlike sahası içerisindeyiz. Yoksa şu anda Malatya'da olan depremlerin bizim burayla ilgisi yok ve sadece hissedersek hissederiz. O kadar yani. Kesinlikle onların bizi tetiklemesi gibi burada herhangi bir fay hareketini tetiklemesi gibi hiçbir şey olamaz. Öyle bir sistematik yok. Kuzey Doğu Anadolu fayının kırılması bizim güneyimizdeki ilçelerimize daha yakın olduğu için bizim bölgemizi daha çok etkiler hale gelecek”