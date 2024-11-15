Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Malatya
Malatya'da 4,9 büyüklüğünde korkutan deprem

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde korkutan deprem

Pınar Görgü
10:5315/11/2024, Cuma
G: 15/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Deprem, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da da hissedildi.
Deprem, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da da hissedildi.

AFAD, saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Malatya Valisi Serdar Yavuz, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirtti. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10,46'da merkez üssü Doğanşehir olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.


Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.


Birçok ilçede hissedildi

Deprem, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da da hissedildi.


Malatya Valiliği'nden ilk açıklama

Malatya Valisi Serdar Yavuz,
"İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuzluk bulunmuyor"
açıklamasında bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Er: Yakından takip ediyoruz

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er,
"Malatya / Doğanşehir ilçemizde yaşanan depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Olası olumsuz durumların yaşanmaması en büyük temennimizdir.

Tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz"
dedi.

Bakan Yerlikaya: Gelen ihbarlar değerlendiriliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "
Malatya Doğanşehir'de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir"
ifadelerini kullandı.

AFAD: Olumsuz bir durum bulunmuyor

AFAD'dan yapılan açıklamada,
"Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir"
denildi.


#Malatya
#deprem
#AFAD

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mike Tyson Kimdir, Kaç Yaşında? Mike Tyson'un Kariyeri