Deprem, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da da hissedildi.
AFAD, saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Malatya Valisi Serdar Yavuz, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirtti. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10,46'da merkez üssü Doğanşehir olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Deprem, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da da hissedildi.
Malatya Valiliği'nden ilk açıklama
Malatya Valisi Serdar Yavuz,
"İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuzluk bulunmuyor"
açıklamasında bulundu.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Er: Yakından takip ediyoruz
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er,
"Malatya / Doğanşehir ilçemizde yaşanan depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Olası olumsuz durumların yaşanmaması en büyük temennimizdir.
Tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz"
dedi.
Bakan Yerlikaya: Gelen ihbarlar değerlendiriliyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "
Malatya Doğanşehir'de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir"
ifadelerini kullandı.
AFAD: Olumsuz bir durum bulunmuyor
AFAD'dan yapılan açıklamada,
"Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir"
denildi.