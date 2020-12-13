Sac arası tarifi: Sac arası tarifi nasıl yapılır? Baklavalık yufkadan yapacağınız tatlı: Sac arası Konya mutfağının incilerinden bir tatlı ile karşınızdayız. Sac arası. Önceleri el açması yufka arasına kaymak sürülerek ve odun ateşinde pişirilen sac arasını sizler için pratik hale getirdik. Hamur açmaya vakti olmayan hanımlar için baklavalık yufka ile hazırlayacağınız bu tarifimizin lezzetini şerbet ve kaymak ikiye katlıyor. Peki sac arası tarifi nedir ve nasıl yapılır? Kolay gelsin...

Haber Merkezi 13 Aralık 2020, 13:32 Son Güncelleme: 13 Aralık 2020, 13:57 Yeni Şafak