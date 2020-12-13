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Sac arası tarifi: Sac arası tarifi nasıl yapılır?

Baklavalık yufkadan yapacağınız tatlı: Sac arası

Konya mutfağının incilerinden bir tatlı ile karşınızdayız. Sac arası. Önceleri el açması yufka arasına kaymak sürülerek ve odun ateşinde pişirilen sac arasını sizler için pratik hale getirdik. Hamur açmaya vakti olmayan hanımlar için baklavalık yufka ile hazırlayacağınız bu tarifimizin lezzetini şerbet ve kaymak ikiye katlıyor. Peki sac arası tarifi nedir ve nasıl yapılır? Kolay gelsin...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sac arası.
Sac arası.

Günün tatlısını İç Anadolu'nun Konya şehrinden seçtik sizler için: Sac arası. Yedikçe yiyeceğiniz bu tarifi mutlaka deneyin. Afiyet olsun...

Sac arası.

Sac arası tarifi için malzemeler

150 Gram Eritilmiş Tereyağı

10 Adet Baklavalık Yufka

300 Gram Hafif Eritilmiş Kaymak

Yeteri Kadar File Fıstık

Şerbet Malzemeleri

2 Su Bardağı Toz Şeker

2 Su Bardağı Su

1 Tatlı Kaşığı Limon Suyu

Servis Malzemeleri

Yeteri Kadar File Fıstık

Sac arası.

Sac arası yapılışı

Önce şerbet malzemelerini 5 dakika kaynatın ve ılıması için kenarda bekletin. Yufkaları tezgâha serin ve her bir yufkayı ikiye bölüp, yüzeyine tereyağı sürün. Kenar kısımlarına yumuşamış kaymağı yayın. Her yufkaya 1 çorba kaşığı file fıstık serpin ve rulo yapıp spiral şekilde sarın. Yağlanmış tepsiye dizin ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin. Ilımış şerbeti sıcak tatlının üzerine dökün ve 1 saat dinlendirin. Servis ederken üzerine fıstık serpin.

Sac arası.

Sac arası kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

30 dakikada hazırlanan sac arası 20 dakikada pişer.

Sac arası kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan sac arası kalorisi 305,5.

Sac arası yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Sac arası için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 31,75 lira.

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