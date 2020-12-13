Baklavalık yufkadan yapacağınız tatlı: Sac arası

Günün tatlısını İç Anadolu'nun Konya şehrinden seçtik sizler için: Sac arası. Yedikçe yiyeceğiniz bu tarifi mutlaka deneyin. Afiyet olsun...
Sac arası tarifi için malzemeler
150 Gram Eritilmiş Tereyağı
10 Adet Baklavalık Yufka
300 Gram Hafif Eritilmiş Kaymak
Yeteri Kadar File Fıstık
Şerbet Malzemeleri
2 Su Bardağı Toz Şeker
2 Su Bardağı Su
1 Tatlı Kaşığı Limon Suyu
Servis Malzemeleri
Yeteri Kadar File Fıstık
Sac arası yapılışı
Önce şerbet malzemelerini 5 dakika kaynatın ve ılıması için kenarda bekletin. Yufkaları tezgâha serin ve her bir yufkayı ikiye bölüp, yüzeyine tereyağı sürün. Kenar kısımlarına yumuşamış kaymağı yayın. Her yufkaya 1 çorba kaşığı file fıstık serpin ve rulo yapıp spiral şekilde sarın. Yağlanmış tepsiye dizin ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin. Ilımış şerbeti sıcak tatlının üzerine dökün ve 1 saat dinlendirin. Servis ederken üzerine fıstık serpin.
Sac arası kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
30 dakikada hazırlanan sac arası 20 dakikada pişer.
Sac arası kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi orta olan sac arası kalorisi 305,5.
Sac arası yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Sac arası için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 31,75 lira.