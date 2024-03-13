Sadakataşı'ndan İdlibli 3200 aileye gıda kolisi ve battaniye yardımı

Sadakataşı Derneği bu yıl Ramazan yardımlarını Türkiye ile birlikte 30 ülkede ‘‘Birlikte Bereketli Olsun’’ çağrısıyla sürdürüyor. Dernek ekipleri Ramazan ayına zorlu şartlar altında giren İdlibli ailelere yardım ulaştırdı.

Suriye’nin İdlib bölgesinde yaşayan 3200 mülteci aileye Sadakataşı ekipleri tarafından Ramazan yardımları kapsamında gıda kumanyası ve battaniye dağıtımları gerçekleştirildi. Yardımların devamımda 200 yoksul aileye zekât dağıtımı yapıldı.

3200 aileye gıda kolisi ve battaniye

Sadakataşı ekipleri İdlib’de bulunan El Beyan, Raşa, Maar ve Sabirun çadır kentlerinde yaşayan 3200 aileye sıvı yağ, zeytin, peynir, salça, makarna, pirinç, un, tuz, bulgur, konserve gıdalar ve hurmadan oluşan gıda kolisi ile battaniye dağıtımı gerçekleştirdi.

Dernek ekibi yardımların devamında bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi 200 aileye zekât yardımı gerçekleştirdi.

Ramazan boyunca yardım ulaşacak

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Ramazan yardımlarımız kapsamında başta Türkiye ve Gazze olmak üzere 30 ülkeye yardım ulaştıracağız. Bugünde ekiplerimiz İdlib’de yaşayan mülteci ailelere gıda kolisi, battaniye ve zekât dağıtımı gerçekleştirdi. Bölgeye Ramazan ayı boyunca destek olmayı sürdüreceğiz’’ ifadelerini kullandı.

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