Hayat Sağlık çalışanları alacakları teşvik miktarını yarın öğrenebilecek
GENEL SAĞLIK

Sağlık çalışanları alacakları teşvik miktarını yarın öğrenebilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının, alacakları teşvik ödemesi miktarlarını yarın öğreneceklerini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Sağlık çalışanları alacakları teşvik miktarını yarın öğrenebilecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek." paylaşımında bulundu.

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