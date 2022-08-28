Sağlık çalışanları alacakları teşvik miktarını yarın öğrenebilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek." paylaşımında bulundu.

Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin: Hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek :) — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 28, 2022

HAYAT Bakan Koca duyurdu: Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek

HAYAT Sağlıkta taban ek ödeme katsayılarına ilişkin ayrıntılar netleşti