Sağlık Bakanlığından aşı kararı: Okul çağı aşılamalarının aile hekimliklerinde uygulanmasına karar verildi

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: Duygusal mesafeyi ihmal etmeyin

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Yeni Şafak'ın Instagram canlı yayınında Uzmanı Anlatıyor programına konuk oldu. Koronavirüs ile insaların artan kaygıları ile nasıl baş edilebileceğine dair önemli açıklamalar yapan Tarhan, sosyal mesafeyi korurken duygusal mesafenin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.