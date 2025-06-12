Sahada kalpleri kazandı

Filistin'in 2026 Dünya Kupası'na giden yolu Umman’la 1-1 berabere kalması nedeniyle sona erse de verilen mücadele büyük takdir gördü. Soykırımın ortasında elde edilen sonuç, Filistin Milli Takımı'nın uluslararası futbolda elde ettiği en büyük başarı olarak tarihe geçti ve kalpleri kazandı.
Filistin Milli Futbol Takımı, Gazze’de devam eden soykırıma rağmen dünyada birçok alanda tarih yazmaya devam ediyor. Filistin, 2024'te elemelerin üçüncü turuna ulaştığında tarih yazmıştı. Ancak 10 Haziran'da Umman ile 1-1 berabere kalmaları 2026 yolculuklarını sonlandırdı. Filistinli oyuncu Oday Kharoub, maçta gösterdikleri performanstan bahsederken, "Herkes bir savaşçı gibi oynadı ve sorumluluğun bilincindeydi, ancak bir hata bize tüm maça mâl oldu" dedi.
STADYUM SIĞINAK OLDU
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri süren saldırılarında 360 futbolcu, antrenör ve yönetici dahil olmak üzere 582 Filistinli sporcu öldürüldü. İsrail ayrıca Gazze'deki futbol stadyumlarını bombaladı, işgal etti ve kullanılamaz hale getirdi. Stadyuma sığınmak zorunda kalan Filistinli futbolcu Yousuf Ebu Shawarib, "Burası, eskiden teknik direktörümün maçlardan önce bana brifing verdiği yerdi, şimdi burada su bekliyorum, başlama vuruşu için değil" ifadelerini kullanıyor.
TOPLUMUN DİREĞİYDİLER
Filistin Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Asaad el-Majdalawi, Gazze'nin spor altyapısının yeniden inşa edilmesinin 5 ila 10 yıl süreceğini söyledi. El- Majdalawi, bunun sadece bir kayıp olmadığını belirterek “Her sporcu toplumun bir direğiydi. Sayı değillerdi. Umut, birlik ve azmin sembolleriydiler" diye konuştu.
RUSYA YASAKLANMIŞTI
Tepkilere rağmen FIFA, İsrail'in organizasyonlara katılımını hâlâ yasaklamadı. Buna karşılık 2022'de, uluslararası futbol yönetim organı, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'nın müsabakalardan menedilmesi kararını birkaç gün içinde vermişti.
Geri döneceğiz
- Yıkıma rağmen birçok antrenör ve sporcu Gazze'de sporun geri döneceğine inanıyor. Filistinli Futbolcu Ahmed el-Loulahi, stadyumdaki taşların sadece taş ve moloz değil, aynı zamanda anılar olduğunu vurgularken şu ifadeleri kullandı: “Dürüst olmak gerekirse bu durum bizi üzüyor. Ancak geri döneceğimizden ve Filistin'i milli takımda tekrar temsil edeceğimizden tamamen eminim.”