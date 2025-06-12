Sahada kalpleri kazandı

Yıkıma rağmen birçok antrenör ve sporcu Gazze'de sporun geri döneceğine inanıyor. Filistinli Futbolcu Ahmed el-Loulahi, stadyumdaki taşların sadece taş ve moloz değil, aynı zamanda anılar olduğunu vurgularken şu ifadeleri kullandı: “Dürüst olmak gerekirse bu durum bizi üzüyor. Ancak geri döneceğimizden ve Filistin'i milli takımda tekrar temsil edeceğimizden tamamen eminim.”