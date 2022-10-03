Hayat Sanatın yolu Beyoğlundan geçer AKMden Galataporta kadar her durağında ayrı bir etkinlik
KÜLTÜR SANAT

Sanatın yolu Beyoğlu’ndan geçer: AKM’den Galataport’a kadar her durağında ayrı bir etkinlik

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin başlamasıyla, İstanbul’un göz bebeği tarihi ilçe yeniden hareketlendi. AKM’den başlayıp Galataport’a kadar her durağında ayrı bir etkinlik olan festivali, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’la konuştuk. Beyoğlu’nun tarihten gelen öncü rolü olduğunu söyleyen Yıldız, kültür ve sanatla insanları bir araya getirdiğini belirtti.

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Sevda Dursun Yeni Şafak
Sanatın yolu Beyoğlu’ndan geçer: AKM’den Galataport’a kadar her durağında ayrı bir etkinlik
Beyoğlu kültür sanatı yaşatıyor.

Beyoğlu’ndan başlayan ve diğer şehirlerin katılmasıyla “Türkiye Kültür Yolu Festivallerine” dönüşen “Beyoğlu Kültür Yolu Festivali”, binbir çeşit etkinliğiyle başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği festival, 23 Ekim’e kadar sürecek. 88 salon, 5 açık hava sahnesi ve 51 farklı mekanda 6 bin sanatçıyla, resimden müziğe, operadan baleye, çocuk etkinliklerinden atölye ve söyleşilere, sergilerden açık hava konserlerine kadar çok geniş bir yelpazede binden fazla etkinlik gerçekleştirilecek.

MEKÂNLARIN HEPSİ TARİHİ

AKM’den başlayıp Galataport’a kadar süren dört kilometrelik güzergâhı kapsayan festivalle ilgili bilgi veren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye’nin kültür sanat marka değerini tüm dünyaya tanıtması açısından uluslararası bir festival olduğunu söyledi. Yıldız, “Altı binden fazla sanatçı, binden fazla etkinlik, sinema, tiyatro, sergi, dijital sanatlar, fotoğraf sanatı ve akşamları özellikle gençlerle buluştuğumuz müzik konserleri var. Tabii Beyoğlu’nun diğerlerinden çok daha farklı bir yönü, burada oturup çay kahve içebileceğiniz mekânların hepsi, tarihi geçmişi ve hikâyesi olan mekanlar. Beyoğlu kültür sanatı yaşıyor ve yaşatıyor diyebiliriz bu anlamda. Kültür sanatla insanları bir araya getiriyor, bütünleştiriyor. Milyonları aşan bir katılımla ve toplumun bütün kesimleriyle, hangi siyasi görüşte hangi yaşta olursa olsun, herkes buradaki kültür sanat faaliyetlerinden ücretsiz bir şekilde istifade ediyor. Bu katılımı da kıymetli buluyoruz” dedi.

ÖNCÜ ROLÜ DEVAM EDİYOR

Beyoğlu’nun her dönemde İstanbul’un dünyaya bakan yüzü olduğunu söyleyen Yıldız, tarih boyunca kültür ve sanatın da merkezi olduğunu ifade ederek şunları ekledi: “Beyoğlu sinemanın ve tiyatronun doğduğu yer. Tarih boyunca bu öncü rolünü hep üstlendi. Yine tarih boyunca farklı inançların, farklı kültürlerin kendilerini özgür bir şekilde ifade edebildiği bir nokta oldu. Yeni dönemde Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde, eski eserlerin ve yapıların restorasyonuyla ilgili yeniden imar süreci var. Her milletten insanın, Alevisiyle Sünnisiyle bu toprağın çocukları olarak farklı medeniyetlerin buluşma noktası haline geldi. Geleceğe dair emin adımlarla yürümenin irade beyanıdır bu.”

KÜLTÜR VE SANAT ROTASI

  • Beyoğlu’nun tarihi ve kültürel mekânlarına yayılan festivalin durakları ise şöyle: Galataport, Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Narmanlı Han, Beyoğlu Belediyesi İstiklâl Sanat ve Galatasaray Sanat Galerileri, Mısır Apartmanı, Atlas Sineması, İstanbul Sinema Müzesi, Emek Sineması, Garibaldi Sahnesi, Alkazar, aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen kültür ve sanatın merkezi Atatürk Kültür Merkezi ve son olarak Taksim Camii ve Külliyesi. AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi, Şişhane Meydan Açık Hava Sahnesi ve Galataport’ta kurulan sahnelerde ise müziğin her türünü duymak mümkün.

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