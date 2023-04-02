Şehir Rehberi.

40 yıllık Ramazan geleneği devam ediyor

Gelenek kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı ve Vakıf Fuarcılık tarafından düzenlenen 40’ıncı Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı başladı. Ankara’da Hacı Bayram Veli Camii, İstanbul’da ise Büyük Çamlıca ve Fatih Camii olmak üzere üç bölgede düzenlenen fuar, Ramazan’ı kitap tadında yaşamak isteyen kitapseverler için kaçırılmaz fırsatlar sunuyor. Fuarda, 150’den fazla yayınevinin binlerce kitabı okuyucularla buluşuyor.

Dil ve Edebiyat’ın bahar sayısı çıktı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından yılda iki defa yayımlanan uluslararası hakemli beşeri-sosyal bilimler dergisi Dil ve Edebiyat Araştırmaları’nın, 27. sayısı çıktı. Yayın dili Türkçe olan, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça ve Farsça dillerinin yanı sıra Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar Türkçelerinden makaleler de kabul eden Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisine hem basılı hem de TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark Açık Dergi Sistemi üzerinden elektronik ortamdan ulaşılabildiği gibi, Türk Telekom E-dergi uygulamasından da okunabiliyor.

Kolektif belleğimizdeki imgelerin izinden

Bozlu Art Project 21 Mart–6 Mayıs 2023 tarihleri arasında Kazım Karakaya’nın “Töz” isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Karakaya, “Töz” isimli sergisinde kadim uygarlıkların izini sürerek, Çin’den, İran’a ve Anadolu’ya kadar farklı coğrafyalarda dolaşırken, zanaatla sanat arasındaki ince çizgiye vurgu yapıyor ve kolektif belleğimizdeki imgelerden ilham alarak, heykelde malzemenin olasılıklarını sorguluyor. Karakaya, geleneğin izinden giderken hayvanların, insanların ve bitkilerin hiçbir ayrım gözetmeksizin alışveriş içinde olduğu bir dünya kurguluyor.

42. İstanbul Film Festivali sinemaseverlerle bir arada

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali, bu yıl 42. kez sinemaseverlerle buluşuyor. Türkiye ve dünya sinemasından nitelikli ve ödüllü filmler, özel gösterimler, yıldız oyuncular ve usta yönetmenler 7-18 Nisan arasında festivalde bir araya geliyor. Dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmlerinin de aralarında olduğu 134 uzun ve 29 kısa metrajlı filmden oluşan zengin programıyla festival takipçileriyle buluşuyor. Festival kapsamında 12 günde, 14 bölümde, 84 ülkeden 160 yönetmenin filmleri gösterilecek.

İyi Ki Anlattın podcast’i yayında

Kuveyt Türk’ün çalışan ve yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirdiği 8 bölümlük podcast serisi ‘İyi Ki Anlattın’, başta Spotify olmak üzere podcast platformları üzerinden dinleyicilerle buluştu. Seride, Kuveyt Türk çalışanları, kariyer yolculuklarından iş yapış süreçlerine, yetenek yönetiminden sosyal sorumluluğa kadar birçok alanda tecrübelerini paylaşıyor, dinleyicilere iş ve kariyer hayatıyla ilgili tavsiyeler veriyor ve kariyer planlamalarıyla ilgili ipuçları sunuyor.

Yeniden Harikalar Diyarı’nda!

Lewis Carroll’ın yıllara meydan okuyan klasiği Alis Harikalar Diyarında’nın devamı niteliğindeki Aynanın İçinden, Güzin Öztürk’ün lirik anlatımıyla “Sen de Oku Klasikler’’ koleksiyonu kapsamında yeniden okurla buluşuyor. Yediden yetmişe herkesin hayal dünyasını hareketlendirmeyi başaran kitap, Zeynep Özatalay’ın usta işi kara kalem çizimleriyle masal düşleri aratmıyor.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü Tiyatro Sahnesine Taşınıyor

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın çağının çok ötesinde yazılmış eseri ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’; çok konuşulacak dev prodüksiyonu, Serkan Keskin’in onlarca surete büründüğü oyunculuk şöleni, Serdar Biliş’in uyarlaması ve yönetmenliğiyle 12 Nisan’da prömiyerini yapmaya hazırlanıyor. Saatler Kolektif’in yapımını üstlendiği ve 12 Nisan’da Maximum Uniq Hall’da prömiyeri gerçekleşecek oyunun biletleri Biletix’te satışta.

500 yıllık Kıpçak Türk destanı: Edige Batır

VakıfBank Kültür Yayınları, Kıpçak Türk halkları arasında en yaygın destanlardan biri olan “Edige Batır Destanı”nı okurla buluşturuyor. Eser, gerçek hayatta da yaşamış tarihi bir isim olan ve Altın Orda devletinin hakimiyetini sürdürebilmesi için oğlu Moradım ile büyük mücadeleler veren kahraman bir savaşçının hikâyesini anlatıyor. Kitap, akademisyen Göksel Öztürk tarafından, Başkurtça ve Türkçe dillerindeki ortak sözcüklerin korunmasına özen gösterilerek günümüz Türkçesi ile hazırlandı.

Ebeveynler için dijital dünyada yol haritası

Dijitalleşen dünyaya çocuklarıyla birlikte adapte olmak isteyen bilinçli ebeveynlere yol haritası sunan “Dijitale Kalpten Bağlı Aile” kitabı okuyucularıyla buluştu. KTO Karatay Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan kitabın editörlüğünü ve bölüm yazarlığını Dr. Nabat Garakhanova üstlenirken bölüm yazarları arasında Şeyda Toprak, Ece Vahapoğlu gibi ünlü yazarlar yer aldı. Kitabın geliriyle depremzede çocuklara masal kitapları alınacağı açıklandı.

Ramazan’da buluşma noktası

Zeytinburnu Kültür Sanat hazırladığı etkinliklerle Ramazan’da da buluşma noktası olmaya devam ediyor. Birbirinden değerli konuklarla söyleşiler, tasavvuf konserleri, sergi ve çocuklar için hazırlanan özel programlarla Zeytinburnu Kültür Sanat Ramazan’da ziyaretçilerini bekliyor.

6 Nisan Perşembe // 22.00

ÇOCUK PROGRAMI: Burak Sezen

7 Nisan Cuma // 22.00

KONUKLU SÖYLEŞİ: Serdar Tuncer’le Zeytinburnu’nda Ramazan

Konuk: Nihat Hatipoğlu

8 Nisan Cumartesi // 22.00

KONUKLU SÖYLEŞİ: Serdar Tuncer’le Zeytinburnu’nda Ramazan

Konuk: Saliha Erdim

9 Nisan Pazar // 22.00

KONSER: Tasavvuf Konseri

Dursun Ali Erzincanlı

13 Nisan Perşembe // 22.00

ÇOCUK PROGRAMI: Sertaç Abi ile Ramazan Yolculuğu

14 Nisan Cuma // 22.00

KONUKLU SÖYLEŞİ: Serdar Tuncer’le Zeytinburnu’nda Ramazan

Konuk: Hayati İnanç

15 Nisan Cumartesi // 22.00

KONUKLU SÖYLEŞİ: Serdar Tuncer’le Zeytinburnu’nda Ramazan

Konuk: Hasan Kamil Yılmaz

16 Nisan Pazar // 22.00

KONSER: Tasavvuf Konseri

Sami Savni Özer

17 Nisan Pazartesi // 22.00

ÖZEL PROGRAM: Kadir Gecesi Özel Programı

Solist: Mehmet Kemiksiz

Sohbet: Mustafa Akgül, Yunus Balcıoğlu, Bekir Büyükbaş

19 Nisan Çarşamba // 22.00

ÇOCUK PROGRAMI: Burak Sezen







