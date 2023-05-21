Şehir Rehberi

Prizma Expanded: Algının Poetikası

Çağdaş ve enerjik yapısıyla başta gençler olmak üzere Türkiye’nin sanat ekosistemini 30 yıldır kapsayan Akbank Sanat’ın hazırladığı yeni sergi, “Prizma Expanded: Algının Poetikası” açıldı. 29 Temmuz tarihine kadar Akbank Sanat’ta izleyicisiyle buluşacak olan sergi, Türkiye sinemasının üç farklı jenerasyonundan öne çıkan üç yönetmen ve üç film profesyonelinin çalışmalarından oluşuyor. Sergide yönetmen ve sinema profesyonelleri Reha Erdem ve Florent Herry, Zeynep Dadak ve Çiçek Kahraman, Deniz Tortum ve Alican Çamcı’nın ikili olarak ortak üretimleri olan, mekâna özgü ve deneyim tabanlı sinematik eserler sergileniyor.

Yağlı boya tablolarda “Aziz İstanbul”

Galata Rum Okulu’nun açılışı onuruna düzenlenen “Aziz İstanbul” sergisi, 24 Mayıs tarihinde ziyarete açılıyor. Sergide, AMMF koleksiyonlarından 18. ve 19. yüzyıldan Avrupalı ressamların İstanbul’u resmettiği tablolar ile Sadberk Hanım Müzesi koleksiyonunda yer alan, aynı dönemde İstanbul’daki atölyelerde kiliseler için imal edilen gümüş ve sedef eserler sunuluyor. Dr. Fani-Maria Tsigakou ve Hülya Bilgi’nin küratörlüğünde düzenlenen sergi, 12 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilir.

EVREN İÇİNDE EVREN

Sanatseverleri farklı disiplinlerden eserlerle buluşturan AKM Galeri, heykeltıraş Beste Alperat’ın “Evren İçinde Evren” kişisel heykel sergisine ev sahipliği yapıyor. Beste Alperat’ın Japon kültürüne ait Kirigami tekniği ile mistik öğelerin duygu dünyasındaki yansımasını kullanarak ürettiği eserleri kültürlerarası bir yaklaşım sunuyor. Sanatseverleri sonsuzluktan, kaostan ve hiçlikten başlayan belirsizliğin içindeki netliği, ışığı ve varoluşu anlatan bir yolculuğa davet eden eserler, 26 Mayıs tarihine kadar AKM Galeri’de görülebilir.

İyi gelen hikâyeler

Uzun ömürlülüğün sürdürülebilirlikteki önemine vurgu yaparak, toplumsal bir farkındalık ve çevreye duyarlı üretim için projeler hayata geçiren YARGICI, İyi Gelen Hikayeler podcast serisinin ikinci konuğu olarak yok olmaya yüz tutmuş pek çok zanaatı tekrar kullanıma sunarak, el emeğinin hak ettiği değerle buluşmasına yardımcı olmayı amaçlayan MOYY Atölye Kurucusu Özlem Erol’u ağırladı.

Başka Kayda Rastlanmadı

Salt ve Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle 2018 yılından bu yana yürütülen Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek Başka Kayda Rastlanmadı: Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi sergisi, tarihçi ve romancı Reşad Ekrem Koçu’nun (1905-1975), ömrünün büyük kısmını adadığı ve kendisi hayattayken ancak G harfine kadar basılabilen İstanbul Ansiklopedisi‘nin yayımlanmamış bölümlerine ışık tutuyor. Sergi, G’den Z harfine kadarki ciltlerin tasarım aşamasında kalan maddelerini İstanbul Ansiklopedisi Arşivi malzemesi üzerinden takip ediyor. Salt Galata’nın katlarına yayılan sergi, 24 Mayıs–29 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilir.

AKM yeni heykeline kavuştu

Atatürk Kültür Merkezi, ikonik silüetini tamamlayacak heykeli seçmek üzere geçen yıl düzenlediği ulusal yarışmada birinci olan esere kavuştu. İç mimar ve disiplinlerarası tasarımcı Semih Eskicioğlu’nun tasarladığı heykel, AKM yerleşkesi ile Mete Caddesi’nin kesişim noktasında yerini aldı. AKM’nin mimari ruhunu ve sanatsal kimliğini yansıtan heykel, doğaya, sanata ve kente saygılı bir eser olarak öne çıkıyor.

Kadın gözüyle hayattan kareler

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” fotoğraf yarışmasının bu sene 17’ncisi gerçekleştirildi. “Hayata Dair” temasıyla kadın fotoğrafçıları bir araya getiren yarışmada bu yılın birincisi “Torakçılar” isimli fotoğrafıyla Sümeyye Yanık oldu.

Çocukları şiirle tanıştıran sürprizli bir kitap

Redhouse Kidz’in yayımladığı Şiir Bisikleti, çocukları şiirin zengin dünyasına davet ederken, sürprizli animasyonlarıyla neşeli bir macerayı da beraberinde getiriyor. Akademisyen yazar Ilgım Veryeri Alaca’nın yazıp ödüllü illüstratör Uğur Altun’un resimlediği Şiir Bisikleti, çocukları şiirin zengin ve neşeli dünyasına davet ediyor. Kitapta göz alıcı resimlerin yanı sıra hayallerden taşan sürprizler de yer alıyor. Kapak resmi ve iç sayfalardaki bazı resimlerin yanlarındaki karekodlar, okuyucuları Uğur Altun’un hazırladığı benzersiz animasyonlara yönlendiriyor.

Beş Katlı Apartmanın Altıncı Katı

Azerbaycan edebiyatının usta ismi Anar Ak Liman, “Beş Katlı Apartmanın Altıncı Katı” ile Ketebe Yayınları’ndan okurunu selamlıyor. Başyapıt, Bakü’den İstanbul’a, Moskova’dan Afrika’ya başka başka mekânlara savrulan insanların coğrafyayla, gelenekle, aileyle ilişkisini berrakça gösteriyor. Okuyucuyu 1960’lı yıllardaki Azeri toplumunun yaşamına şahit ediyor.

Türkiye’nin akademi ödülleri için geri sayım

İki yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödülleri’ne başvurular başladı. Başvuruların 14 Temmuz tarihine kadar süreceği İlim Yayma Ödülleri, bu sene de bilim dünyasında büyük bir etki oluşturacak. Türkiye’nin dört bir yanından akademisyenler ve araştırmacılar tarafından binlerce başvurunun değerlendirileceği İlim Yayma Ödülleri’nde “Büyük Ödül”, “Sosyal Bilimler” ve “Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri” olmak üzere 3 farklı kategoride ödüller sahiplerini bulacak.

Festival hazırlıkları devam ediyor

Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, bu yıl 11-16 Haziran 2023 tarihleri arasında Frankfurt’ta 23. kez sinemaseverlerle buluşacak. Ziyaretçilerine dopdolu bir sinema haftası yaşatmayı planlayan festivalin hazırlıkları Frankfurt ve İstanbul’da devam ediyor. Festivalde 11. Alman Sinemacılar gözü ile Uzun Metraj Film Yarışması, 4. Ulusal Belgesel Film Yarışması, 15. Türk ve Alman Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması’nın yanı sıra bu yıl ilk kez Senaryo Yarışması için de başvuru alınıyor.







