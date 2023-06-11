Şehir Rehberi

Sinemada Unutma Biçimleri

İstanbul Modern’in Renzo Piano imzasını taşıyan yeni müze binasındaki sinema salonu, açılışını “Unutma Biçimleri” adlı programla yapıyor. 11 filmlik program, adını yönetmen Burak Çevik’in dünya prömiyerini 73. Berlin Film Festivali’nde gerçekleştiren yeni filmi Unutma Biçimleri’nden alıyor. Çevik’in filmi Türkiye’de ilk kez İstanbul Modern Sinema’da gösteriliyor. İstanbul Modern Sinema yeni mekânında da özgün gösterim programları ve etkinlikler hazırlamayı sürdürüyor. İstanbul Modern’in yeni müze binasındaki 156 kişilik yeni sinema salonu, 4K destekli son teknoloji dijital gösterim sistemi ve gümüş perdesiyle yüksek kaliteli bir izleme deneyimi sunuyor.

Yaz geldi opera festivali başlıyor

14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, muhteşem bir opera şölenine hazırlanıyor. Ülkemizin kültür ve sanat hafızasında önemli yeri olan ve yüksek teknoloji ile dijitalin sanatla buluşturulduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, 12-13 Haziran, Pazartesi, Salı akşamları klasikleşen bir festival geleneği olarak, düzenlendiği ilk günden beri sahnelenen Wolfgang Amadeus Mozart’ın Saraydan Kız Kaçırma operası ile seyirciyle buluşacak.

Babama en güzel hediye

“Hayat En Güzel Hediye’’ sloganı ve birbirinden farklı hediye seçenekleri ile Babalar Günü’nde birçok alternatif sunan Paşabahçe Mağazaları, bu sene de babasını mutlu etmek isteyenlerin ilk adresi olacak. Paşabahçe Mağazaları; detaylara ve tasarıma önem veren babaların Babalar Günü’nü hobilerine yönelik ya da çalışma alanlarına stil katacak bir hediye ile kutlamak isteyenleri bekliyor.

Kız Kulesi’nin altı üstüne çıktı

Üsküdar Belediyesi, restore edilen Kız Kulesi’nin çevresinde Temiz Çevre Temiz Üsküdar etkinliğine imza attı. Tüm İstanbulluların davetli olduğu etkinlikte yüzyıllardır tarihi mirasını yaşatan Kız Kulesi’nin etrafını saran atıklar, su sporlarıyla ilgilenen gönüllüler ve dalgıçlar tarafından toplandı. Deniz dibinden çıkarılan atıklar sahilde vatandaşlara sergilendi.

Bir yıllık emek görücüye çıktı

Zeytinburnu Belediyesi, 2022-2023 dönemi Kültür Sanat Kursları sezonu Mezuniyet Şöleni ile noktalıyor. 17 Haziran Cumartesi günü Zeytinburnu Kültür Sanat’ta gerçekleştirilecek şölen saat 18.00’da ebru, fotoğraf, temel resim, yağlı boya, tezhip, minyatür, hüsn-i hat, rölyef, çömlek, kaligrafi kurslarının sergileri ile başlayacak.

‘Yerel Yansımalar’dan görsel şölen

Sanatçı Mürüvvet Durak’ın Anadolu’nun zengin kültür yapısını yerelden evrensele taşıdığı “Yerel Yansımalar” isimli sergisi, Trump Art Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor. Mürüvvet Durak’ın Türk kültürel imgelerini farklı anlatımlarla estetik bir dille modernize ettiği resim sergisi, 30 Haziran’a kadar gezilebilir.

Muhteşem üçlü sahnede

CSO ADA Ankara 13 Haziran’da yine bir ilke imza atıyor ve alımlı 3 genç kadın müzisyenden oluşan ve son senelerde imza attıkları işlerle Avrupayı kasıp kavurmakta olan Trio Sora’yı konuk ediyor. Kadınların klasik oda müziğindeki gücünü ve başarısını temsil eden Trio Sora Haziran ayında asla vazgeçmedikleri kadın besteciler Lila Boulanger ve Kelly-Marie Murphy eselerinin yanı sıra Astor Piazzolla ve de Maurice Ravel’in eserlerinin yer aldığı dört eserden oluşan çok özel konser programı seçkisi ile Ankaralı müzikseverlerle buluşacak.

Fransız Trip-Hop’un Usta İsmi

Trip-hop ve hip-hop’a yeni bir yorum getiren, “Que Sera”, “Seize The Day” ve “Ungodly Fruit” gibi hitleriyle kendinden söz ettiren Fransız sanatçı Jean Christophe Le Saoût namıdiğer Wax Tailor, yeni albümü Fishing For Accidents’in Avrupa turnesi kapsamında 14 Haziran akşamı Zorlu PSM %100 Studio’da müzikseverle buluşuyor.

Ayvalık 9. AIMA Müzik Festivali

Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA) tarafından 2013 yılından beri düzenlenen ve Ayvalıklıları klasik müzik ve cazla buluşturan AIMA Müzik Festivali, dopdolu bir programla yaza giriyor. Bu yıl 24 Eylül tarihine dek Sabancı Vakfı desteğiyle gerçekleşecek olan festival, yaz aylarına yayılan toplam 12 konserle tamamlanacak. Festivalin ayrıntılı konser programına, AIMA’nın resmi internet sitesi olan www.ayvalikmusic.org adresinden erişilebiliyor.

Perspektif kavramının sınırları zorlanıyor

Club Marvy’nin multidisipliner sanat galerisi olan, sanat yönetmenliğini Döne Otyam’ın üstlendiği, bugüne kadar resim, fotoğraf, heykel, baskı teknikleri ve video alanında pek çok eser ile misafirlerine ilham veren Atelier Marvy, sezonun ikinci sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ahmet Elhan’ın “Yerler” sergisi, 16 Haziran’dan başlayarak 16 Temmuz’a kadar Atelier Marvy’de sanatseverlerle buluşacak.







