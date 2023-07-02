Şehir Rehberi

Bilim kurgu ve fantastik film evreninde heyecan başlıyor

Fantastik hikayelerin bilim ve sanatla bir araya geldiği Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, 26-29 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek. Türkiye’de alanında ilk olma özelliğini taşıyan festival, Ulusal Senaryo Yarışması’yla da bilim kurgu ve fantastik türündeki en yaratıcı hikâyeleri, beyaz perdenin sınırsız imkânlarıyla buluşturacak. Süresi 60 dakikayı geçen uzun metraj senaryoların katılabileceği Ulusal Senaryo Yarışması’na başvurular, 31 Temmuz’a kadar devam ediyor.

Türk bilim ve akademi dünyasının en başarılı isimleri

Türkiye’de ortaya konmuş, Türkiye bilim ve akademi dünyasında öne çıkan buluş ve çalışmaların değerlendirmeye alındığı İlim Yayma Ödülleri, bilim dünyasında yine büyük bir heyecan oluşturmaya devam ediyor. İki yılda bir düzenlenen ve başvuruların 14 Temmuz tarihine kadar süreceği ödül töreninde “Büyük Ödül”, “Sosyal Bilimler” ve “Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri” olmak üzere 3 farklı kategoride ödüller yıl sonunda sahiplerini bulacak. Büyük Ödül sahibine 150 tam altın, diğer iki ödül sahiplerine ise 50’şer tam altın mükâfat olarak verilecek.





“Hayatın İçinde Kadın”

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından, kadın alanında nitelikli eserlere imza atmak amacıyla kurulan KADEM Sanat’ın, bu yılki öykü yarışmasının teması açıklandı. “Hayatın İçinde Kadın” temalı öykü yarışmasında; kadın, kadın hakları, kadının toplumdaki yeri, sorumluluk paylaşımı, kadın dayanışması, sivil kadın hareketleri, kadın ve adalet, kadının fırsat eşitliğine erişimi vb. alt başlıklarda kaleme alınacak hikâyeler yarışacak. Başvurular 20 Ağustos tarihine kadar www.kademsanat.com üzerinden yapılabilir.

Performansın evinde dolu bir yaz

Modern tasarımları ile mutfak ve sofraların öncü markası Karaca; Sarıyer Design ile yeni bir işbirliği gerçekleştirdi. Sofralara yeni bir soluk getiren koleksiyon; yemek takımı, çatal-kaşık-bıçak seti, tasarım objesine dönüşebilen çerezlik, su bardağı ve kahve fincanı ile doğanın mükemmel geometrisinden yola çıkarak hazırlandı.





Kaçıranlar ve yeniden görmek isteyenler için

Sezona çağdaş Türk resim sanatının önemli temsilcilerinden Mustafa Pilevneli’nin “Mavilerde 60 Yıl” başlıklı sergisi ile başlayan İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, ardından heykeltıraş Saim Bugay’ın “Heykelin Sözü” ve resimde yeni ufuklar açan Zeki Faik İzer’in “Paris, İstanbul, Nice” sergileriyle devam etti. Sezon boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Galeri, aynı zamanda sanatçıları ve eserlerini gelecek kuşaklara aktarmak üzere kapsamlı sergi katalogları hazırlayarak sanat tarihi açısından da önemli kaynaklar oluşturuyor. Kaçıranlar için, sezonun tüm sergilerinin katalogları Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından satışa sunuluyor.





Geometrinin saf ve şiirsel hali mutfağınızda

Modern tasarımları ile mutfak ve sofraların öncü markası Karaca; Sarıyer Design ile yeni bir işbirliği gerçekleştirdi. Sofralara yeni bir soluk getiren koleksiyon; yemek takımı, çatal-kaşık-bıçak seti, tasarım objesine dönüşebilen çerezlik, su bardağı ve kahve fincanı ile doğanın mükemmel geometrisinden yola çıkarak hazırlandı.

Özenle seçilmiş filmler özenle seçilmiş kitaplarla buluşuyor

Dünya çapında 12 milyondan fazla üyesi bulunan en büyük sinemasever topluluğu MUBI, Türkiye’de edebiyat dünyasındaki birçok yeniliğin öncüsü olan Everest Yayınları ile işbirliğine devam ediyor. İş birliğinin ilk adımı olan film ve kitap eşleşmelerini, özel etkinliklerin yanı sıra MUBI üyeliği ve kitap hediyeleri takip ediyor.

Yaz tatili sanatla geçiyor

Britanyalı ressam ve tasarımcı John Craxton’ın ülkemizdeki ilk sergisine ev sahipliği yapan Meşher, yaz tatiline girecek çocukları birbirinden eğlenceli atölyelere bekliyor. 7-12 yaş aralığındaki tüm çocuklar, 11 Temmuz’da “Renklerin Peşinde: Saksı Boyama Atölyesi”ne, 4 Temmuz tarihlerinde ise “Kitabı Kaplayan Sanat: Şömiz Atölyesi”ne davetli.

Deprem Terimleri Sözlüğü

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Abdullah Sadık Kuralay, Betül Mulbay ve Ahmet Ergün Kahramanmaraş merkezli depremleri takip eden süreçte sahada çalışan arama-kurtarma uzmanları ile gönüllüler arasındaki iletişimi kolaylaştırmak amacıyla bir terminoloji veri tabanı geliştirdi. Deprem sırasında gerek sahada gerekse uzaktan yabancı arama-kurtarma ekipleri ile iletişim koordinasyonunda aktif görev alan Boğaziçililer, yaklaşık 30 farklı dile ulaşan deprem sözlüğünün diğer doğal afetleri kapsayacak şekilde geliştirerek genel bir afet terimleri sözlüğü oluşturmayı planlıyor. 30 dile ulaşan veri tabanının mobil uygulamaya dönüştürülmesi için de çalışmalar sürerken, sözlüğün, sel ve yangın gibi diğer afetleri de kapsayacak şekilde geliştirilmesi düşünülüyor.

İAE yeni bursiyerlerini bekliyor

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, yeni yaklaşımlar ve yayımlanmamış belgelerle İstanbul’a dair öncü çalışmalar yürüten araştırmacıları burs programıyla desteklemeyi sürdürüyor. Üç farklı kategoride maddi destek sağlayan bursların 2023–2024 dönemi başvuruları için son tarih 3 Temmuz 2023.

Engelsiz Filmler Festivali 3 yaşında

Sinemaya eşit koşullarda erişimi sağlamak amacıyla çevrimiçi gerçekleştirilen Engelsiz Filmler Festivali, Kısa Film Yarışması’nı bu yıl üçüncü kez düzenliyor. 20-26 Ekim tarihlerinde on birincisi gerçekleşecek festival kapsamında düzenlenen Kısa Film Yarışması’na başvurular devam ediyor. Yarışmaya; konu sınırlaması olmaksızın; kurmaca ve animasyon türünde, süresi 20 dakikayı aşmayan 2022 ve 2023 yapımı kısa filmler ile başvurulabiliyor. 4 Ağustos tarihinde açıklanacak finalistler, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo ve Seyirci Özel Ödülü için jüri ve festival izleyicileri tarafından değerlendirilecek.

Fransız Metz-Grand Est Ulusal Orkestrası dayanışma konseri için Türkiye’de

Fransız Metz-Grand Est Ulusal Orkestrası, Şubat 2023 depremlerinden etkilenen müzisyenlerle dayanışma için Türkiye’ye geliyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Institut français Türkiye’nin girişimiyle başlatılan “Umut Notaları” projesi kapsamında düzenlenecek konser, 6 Temmuz Perşembe akşamı 20.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek.





Emanet ile köklere dönüş

Baksı Müzesi, sanatçı Vuslat’ın müze bünyesindeki ilk kişisel sergisi “Emanet”e, Chus Martinez küratörlüğünde ev sahipliği yapıyor. Vuslat, kendi köklerine geri döndüğü topraklardaki bu yeni kişisel sergisi için hazırladığı eserler çevresinde, güven, bağlılık, derin bir sadakat ve koruyuculuğun değerini ifade eden “emanet” kavramının tezahürlerini keşfetmeye davet ediyor. Sergiyi 30 Kasım tarihine dek ziyaret edebilirsiniz.







