Şehir Rehberi

İklim değişikliğini yansıtan fotoğraflar yarışıyor

İklimlendirme sektörünün öncüsü Alarko Carrier’ın bu yıl 10.’sunu düzenlediği Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması’na başvurular 7 Ağustos’ta başlıyor. 24 Eylül’e kadar amatör ve profesyonel tüm fotoğraf tutkunlarının başvurularına açık olacak yarışmada, değişen iklimin dünya üzerindeki etkilerini çarpıcı şekilde yansıtan kareler ödüllendirilecek.

Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler

Kalyon Kültür, yaz sezonunu “Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler” isimli sergiyle açıyor. İyilik İçin Sanat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen sergi, iklim değişikliğinden çevre sorunlarına, depremden salgın hastalıklara toplumda büyük yıkıma neden olan unsurların kişisel belleklerde yarattığı izdüşümlere odaklanıyor. Bağımsız 23 sanatçının farklı zamanlarda ürettikleri 47 eserin yer aldığı “Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler” sergisi, 2 Eylül tarihine kadar Nişantaşı Taş Konak’ta ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

Rami’de “Modern Zamanlar” seyri

Rami Sinema Kuşağı Açık Hava Film Gösterimleri, 1929 yılında tüm dünyada baş gösteren ekonomik krizi döneminin atmosferini tüm çıplaklığıyla yansıtan Charlie Chaplin filmi “Modern Zamanlar” ile devam ediyor. Ücretsiz etkinlik, bugün 20.30-22.30 saatleri arasında Avlu 5’te gerçekleştirilecek.

Balat’ın tarihi sokaklarında bir lezzet geleneği

Forno Balat insanların durmadan koşuşturma içinde oldukları bir şehirde, sanki zaman durmuş gibi dinlenebildikleri büyüleyici bir yer olma özelliği taşıyor. Zengin menüsü ile dikkat çeken mekan her damak zevkine hitap eden çıtır lahmacundan karışık pide ve pizza çeşitleri gibi lezzetleriyle birbirinden farklı seçenekler sunuyor.

İstanbul Benjamin Clementine’ı ağırlıyor

İlk albümü ‘’At Least for Now’’ ile yakaladığı büyük başarıyı Mercury ödülüyle taçlandıran ve kendine özgü tarzı ve etkileyici sözleri ile dünyanın en saygın sahnelerinde performanslar sergileyen Benjamin Clementine, PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında 12 Ağustos’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde unutulmaz bir konsere imza atacak. “Nemesis”, “Cornerstone” ve “London” gibi kültleşmiş eserlerinin de bulunduğu repertuvarıyla dinleyicilerini benzersiz bir yolculuğa çıkaracağı konserinin biletleri passo.com.tr’de satışta.

Yeni bir kitabevi deneyimi

1973’ten bugüne Türkiye’nin mimarlık, iç mimarlık, tasarım, mühendislik, şehircilik, kültür, sanat vb. alanlarında uzman tek kitabevi olan YEM Kitabevi’nin Kadıköy, Bahariye Şubesi açıldı. 50. yaşını kutlayan YEM Kitabevi, Kadıköy’deki mağazası ile “tarihinde ilk kez” İstanbul Anadolu yakasında okuyucularıyla buluşacağı bir mekana kavuşuyor. YEM Kitabevi Kadıköy Şubesi tasarlanırken; okurun çayını, kahvesini yudumlarken kitapları rahatça inceleyebileceği; Kaotik alanlarda kaybolmadan, sadece mimarlık, tasarım, kültür, sanat kitaplarını bir arada bulabileceği; YEM Yayın kitaplarının yayın hazırlık süreçlerini yazar-editör-grafik tasarımcılarla tanışarak, sohbet ederek deneyimleyebileceği; samimi, yalın ve kitapların ön yüzlerinden sergilendiği bir mekân olması hedeflendi.

Havacılık sektörünün liderleri çekirdekten yetişiyor

İGA İstanbul Havalimanı, başta Staj Programı olmak üzere çeşitli işe alım projeleri ile genç ve dinamik iş gücü potansiyelini üniversite mezuniyeti öncesi bünyesine katarak sürdürülebilir bir insan kaynağı yaratmayı ve geleceğin liderlerini yetiştirmeyi hedefliyor. Yaz döneminde ilk etapta 370 kişiye verilecek eğitimlerle başlayan İGA Staj Programı’nda; Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile yapılan iş birliği neticesinde bu yıl 1100 kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Yazı tatilden kurtarmalı

Nihayet dergi bu ay yaz tatilini nasıl kurtarabileceğimiz üzerinde duruyor. Dosya, Muhammed Esat Altıntaş’ın “Yaz Tatilini Kurtarmak, Çocuklar için Yaz Tatili Fikirleri” yazısıyla açılıyor. Mehmet Ali Akyurt ise yaz tatillerini en verimli değerlendirme olanağının stajlardan yani usta çırak ilişkileri kurmaktan geçtiğini söylüyor. Ayrıca Nihayet’in Kayıtlar, Hayat Memat ve Kültür Atlası sayfalarında da okuru birbirinden önemli yazılar bekliyor. Cihan Aktaş, “AVM’ler, Selam ve Sanat” başlıklı yazısıyla okuru selamlarken “Mutfak Deneyleri” isimli Instagram hesabıyla tanıdığımız Kevser Çelikel, Zanzibar ve keşkek üzerine bir yazı kaleme alıyor. İlker Şahin ise TDK’nın yabancı dillerden geçen terimler için türettiği kelimeleri “Türkçede Bitmeyen Dil Tartışmaları” başlığı altında irdeliyor. Nihayet’i Türkiye’nin her yerinde gazete bayileri, seçkin kitabevleri ve zincir mağaza marketlerde bulabilir, www.birliktedagitim.com sitesinden kolayca abone olabilirsiniz.

Üsküdar’da festival zamanı

İstanbullu müzikseverlerin heyecanla beklediği Üsküdar Fest konserleri başladı. Harem Meydanı’nda ücretsiz olarak düzenlenen Üsküdar Fest, 6 Ağustos akşamı Oğuzhan Koç ve Sagopa Kajmer, 7 Ağustos akşamı ise Djfunky ile Semicek’i müzikseverlerle buluşturacak. Konser alanına ulaşım için Marmaray, M5 metro ve Şehir Hatları vapurları ile Üsküdar Meydanı’na gelmeniz gerekmektedir. Ardından, Harem Meydanı’na aktarma yaparak festival alanına ulaşabilirsiniz.

Bergama Tiyatro Festivali’nde 4. sezon

Sürdürülebilir, paylaşan ve dönüşen bir festival olma hayaliyle yola çıkan “Bergama Tiyatro Festivali”, 11-13 Ağustos tarihleri arasında 4. kez seyircilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Panel ve atölye çalışmalarıyla da kapsamlı bir deneyim alanı sunan festival programı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama Belediyesi, Bergama Ticaret Odası, Bergama Kültür ve Sanat Vakfı ve Ne Yerde Ne Gökte Derneği’nin destekleriyle takipçileriyle buluşacak. Bergama’nın tarihi ve özel mekanlarında hayat bulacak festival, üç güne yayılan programı boyunca hem ücretli hem de ücretsiz etkinlikleriyle her yaştan sanat severe kapılarını açacak.







