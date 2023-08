Şehir Rehberi

Forno Balat insanların durmadan koşuşturma içinde oldukları bir şehirde, sanki zaman durmuş gibi dinlenebildikleri büyüleyici bir yer olma özelliği taşıyor. Zengin menüsü ile dikkat çeken mekan her damak zevkine hitap eden çıtır lahmacundan karışık pide ve pizza çeşitleri gibi lezzetleriyle birbirinden farklı seçenekler sunuyor.

İlk albümü ‘’At Least for Now’’ ile yakaladığı büyük başarıyı Mercury ödülüyle taçlandıran ve kendine özgü tarzı ve etkileyici sözleri ile dünyanın en saygın sahnelerinde performanslar sergileyen Benjamin Clementine, PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında 12 Ağustos’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde unutulmaz bir konsere imza atacak. “Nemesis”, “Cornerstone” ve “London” gibi kültleşmiş eserlerinin de bulunduğu repertuvarıyla dinleyicilerini benzersiz bir yolculuğa çıkaracağı konserinin biletleri passo.com.tr’de satışta.